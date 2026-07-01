МЕНДЕ (язык)
Язык народа менде.
Распространён на юге Сьерра-Леоне, где является языком межэтнического общения, и на северо-западе Либерии. Общее число говорящих 1,92 млн. чел. (2009, оценка), в т. ч. 1,9 млн. чел. в Сьерра- Леоне, 20 тыс. чел. в Либерии.
М. относится к юго-зап. группе зап. ветви манде языков. Имеет ряд диалектов: коо (самый распространённый, принят за основу нормативного варианта), кпа, сеуа, уанджама. В вокализме 7 гласных, 2 уровневых тона, в консонантизме – морфологизированное чередование начальных согласных. Вид, время, наклонение, полярность выражаются предикативными местоименными показателями (подлежащее может быть нулевым), а также с помощью тона на глаголе и глагольных суффиксов; при прономинализации прямое дополнение индексируется на глагольном сказуемом. Глагол имеет префиксальное согласование с прямым дополнением. Характерен активный строй (стативно-активный) в результативно-стативной глагольной конструкции, номинативный строй (номинативно-аккузативный) – в остальных случаях.
Письменность на основе лат. графики (с колониальных времён) сосуществует с оригинальным слоговым письмом кикакуи, распространённым ограниченно (см. Менде письмо).
Словари: Innes G. A Mende-English dictionary. L., 1969.
Автор статьи: В. Ф. Выдрин.