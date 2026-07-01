МЕНДЕ (язык)

Язык на­ро­да мен­де .

Рас­про­стра­нён на юге Сьер­ра-Ле­о­не, где яв­ля­ет­ся язы­ком ме­жэт­ни­че­ско­го об­ще­ния, и на се­ве­ро-за­па­де Ли­бе­рии. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих 1,92 млн. чел. (2009, оцен­ка), в т. ч. 1,9 млн. чел. в Сьер­ра- Ле­о­не, 20 тыс. чел. в Ли­бе­рии.

М. от­но­сит­ся к юго-зап. груп­пе зап. вет­ви ман­де язы­ков. Име­ет ряд диа­лек­тов : коо (са­мый рас­про­стра­нён­ный, при­нят за ос­но­ву нор­ма­тив­но­го ва­ри­ан­та), кпа, се­уа, уанд­жа­ма. В во­ка­лиз­ме 7 глас­ных, 2 уров­не­вых то­на, в кон­со­нан­тиз­ме – мор­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ное че­ре­до­ва­ние на­чаль­ных со­глас­ных. Вид, вре­мя, на­кло­не­ние, по­ляр­ность вы­ра­жа­ют­ся пре­ди­ка­тив­ны­ми ме­сто­имен­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми (под­ле­жа­щее мо­жет быть ну­ле­вым), а так­же с по­мо­щью то­на на гла­го­ле и гла­голь­ных суф­фик­сов; при про­но­ми­на­ли­за­ции пря­мое до­пол­не­ние ин­дек­си­ру­ет­ся на гла­голь­ном ска­зуе­мом. Гла­гол име­ет пре­фик­саль­ное со­гла­со­ва­ние с пря­мым до­пол­не­ни­ем. Ха­рак­те­рен ак­тив­ный строй (ста­тив­но-ак­тив­ный) в ре­зуль­та­тив­но-ста­тив­ной гла­голь­ной кон­ст­рук­ции, но­ми­на­тив­ный строй (но­ми­на­тив­но-ак­ку­за­тив­ный) – в ос­таль­ных слу­ча­ях.

Пись­мен­ность на ос­но­ве лат. гра­фи­ки (с ко­ло­ни­аль­ных вре­мён) со­су­ще­ст­ву­ет с ори­ги­наль­ным сло­го­вым пись­мом ки­ка­куи, рас­про­стра­нён­ным ог­ра­ни­чен­но (см. Мен­де пись­мо ).

Сло­ва­ри: Innes G. A Mende-English dictionary. L., 1969.

Автор статьи: В. Ф. Вы­дрин.

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