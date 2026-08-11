МЕНДЕ ПИСЬМО
Автохтонное слоговое письмо для языка менде.
Создано в 1917–21 портным Кисими Камара (благодаря своему изобретению возвысился и стал вождём на юге Сьерра-Леоне). В основе М. п. – алфавитное письмо «менде абаджада», изобретённое Мухаммедом Тураем (родственником Кисими Камара) под влиянием арабского письма и ваи письма. Кисими Камара доработал этот алфавит, добавив к нему св. 150 силлабич. знаков.
Влияние арабского письма на М. п. проявляется в широком использовании диакритич. точек (см. Диакритические знаки). М. п. в разных вариантах содержит от 186 до 192 знаков. Среди них выделяются первые 42 знака, по характеру приближающиеся к алфавитным; они группируются в 14 серий по 3 знака и соответствуют слогам, в которых первыми элементами являются k, m, w, b, ø, d, s, l, t, j, y, f, n, h, а вторыми – гласные i, a, u (в серии с h – гласные е, а, о). Знак для слога «согласный+i» – исходный (для h-серии исходный знак he), два других знака в каждой серии отличаются от исходного диакритикой, отражающей различие в гласном. С помощью диакритик выражаются иногда и различия коррелирующих согласных при идентичном гласном (напр., ki-gi-ngi, fa-va и т. п.). Для серий «m + гласный» и «mb + гласный» имеются дублирующие знаки, назначение которых неясно. Наряду со знаками буквенного характера есть знаки предположительно пиктографич. происхождения (см. Пиктография).
М. п. получило широкое распространение среди народа менде, использовалось также вождями менде для деловых и офиц. записей. С 1940-х гг. вытеснялось письменностью на основе лат. алфавита, однако ещё в 1990-х гг. им продолжали пользоваться до 500 человек.
Авторы статьи: В. А. Виноградов, В. Ф. Выдрин.