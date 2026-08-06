МЕНДАНЬЯ ДЕ НЕЙРА Альваро

Испанский мо­ре­пла­ва­тель эпо­хи Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий.

Из знат­ной га­ли­сий­ской се­мьи. При под­держ­ке сво­его дя­ди, гу­бер­на­то­ра Пе­ру Л. Гар­сии де Ка­ст­ро, был по­став­лен во гла­ве экс­пе­ди­ции, на­прав­лен­ной на по­ис­ки не­из­вест­ной зем­ли в юж. час­ти Ти­хо­го ок. В но­яб. 1567 два ко­раб­ля экс­пе­ди­ции (штур­ма­ном на од­ном из них был П. Сар­мь­ен­то де Гам­боа) от­плы­ли из пе­ру­ан­ско­го пор­та Каль­яо. М. де Н. от­крыл Со­ло­мо­но­вы о-ва (7.2.1568), ко­то­рые при­нял за упо­ми­нав­шую­ся в Биб­лии бо­га­тую зо­ло­том стра­ну Офир. Не су­мев за­кре­пить­ся на ост­ро­вах (из-за тя­жё­ло­го кли­ма­та и вра­ж­деб­но­сти ме­ст­ных жи­те­лей), М. де Н. 11.9.1568 вер­нул­ся в Пе­ру . В 1574 на­зна­чен аде­лан­та­до и гу­бер­на­то­ром Со­ло­мо­но­вых о-вов, од­на­ко смог ор­га­ни­зо­вать но­вую экс­пе­ди­цию к ним лишь в 1595. От­крыл Мар­киз­ские о-ва и о-ва Сан­та-Крус, но са­ми Со­ло­мо­но­вы о-ва не об­на­ру­жил (во вре­мя пер­во­го пла­ва­ния их дол­го­та бы­ла оп­ре­де­ле­на с боль­шой ошиб­кой). Умер во вре­мя экс­пе­ди­ции [даль­ней­шее ру­ко­во­дство экс­пе­ди­ци­ей осу­ще­ст­в­ля­ла его вдо­ва И. де Бар­ре­то (Бар­ре­тос); 11.2.1596 штур­ман П. Фер­нан­дес де Кироспри­вёл ко­раб­ли на Фи­лип­пи­ны, 11.12.1596 – в Ака­пуль­ко].

Автор статьи: В. А. Ве­дюш­кин.