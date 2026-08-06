МЕНДАНЬЯ ДЕ НЕЙРА Альваро
Испанский мореплаватель эпохи Великих географических открытий.
Из знатной галисийской семьи. При поддержке своего дяди, губернатора Перу Л. Гарсии де Кастро, был поставлен во главе экспедиции, направленной на поиски неизвестной земли в юж. части Тихого ок. В нояб. 1567 два корабля экспедиции (штурманом на одном из них был П. Сармьенто де Гамбоа) отплыли из перуанского порта Кальяо. М. де Н. открыл Соломоновы о-ва (7.2.1568), которые принял за упоминавшуюся в Библии богатую золотом страну Офир. Не сумев закрепиться на островах (из-за тяжёлого климата и враждебности местных жителей), М. де Н. 11.9.1568 вернулся в Перу. В 1574 назначен аделантадо и губернатором Соломоновых о-вов, однако смог организовать новую экспедицию к ним лишь в 1595. Открыл Маркизские о-ва и о-ва Санта-Крус, но сами Соломоновы о-ва не обнаружил (во время первого плавания их долгота была определена с большой ошибкой). Умер во время экспедиции [дальнейшее руководство экспедицией осуществляла его вдова И. де Баррето (Барретос); 11.2.1596 штурман П. Фернандес де Кироспривёл корабли на Филиппины, 11.12.1596 – в Акапулько].
Автор статьи: В. А. Ведюшкин.