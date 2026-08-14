МЕНЧУ ТУМ Ригоберта

Гва­темальская пра­во­за­щит­ни­ца и по­ли­тический дея­тель.

Пред­ста­ви­тель­ни­ца на­ро­да киче . Из се­мьи ле­вых проф­со­юз­ных ак­ти­ви­стов. По окон­ча­нии ка­то­лич. шко­лы уча­ст­во­ва­ла в дви­же­нии за пра­ва ко­рен­ных на­ро­дов Центр. Аме­ри­ки. С 1979 чл. К-та кре­сть­ян­ско­го един­ст­ва (ККЕ). В ус­ло­ви­ях гражд. вой­ны в Гва­те­ма­ле 1960–96, по­сле убий­ст­ва в 1979–80 ро­ди­те­лей и бра­та М. Т. гва­тем. во­ен­ны­ми, всту­пи­ла в ра­ди­каль­ную орг-цию Нар. фронт 31 ян­ва­ря, дей­ст­во­вав­шую в под­по­лье и вы­сту­пав­шую в т. ч. про­тив гено­ци­да ко­рен­но­го на­се­ле­ния стра­ны. В 1981 эмиг­ри­ро­ва­ла в Мек­си­ку . По­лу­чи­ла ми­ро­вую из­вест­ность по­сле пуб­ли­ка­ции в 1983 кн. «Ме­ня зо­вут Ри­го­бер­та Мен­чу. Как ро­ди­лась моя со­весть» («Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia»), со­став­лен­ной на ос­но­ва­нии рас­ска­зов М. Т. о сво­ей жиз­ни. С 1986 чл. Нац. ко­ор­ди­на­ци­он­но­го к-та ККЕ. В 1991 уча­ст­во­ва­ла в под­го­тов­ке Дек­ла­ра­ции ООН о пра­вах ко­рен­ных на­ро­дов. В 1993 и 1996 по­сол доб­рой во­ли ЮНЕСКО. Во 2-й пол. 1990-х гг. раз­вер­ну­ла кам­па­нию по при­вле­че­нию к су­ду ря­да гва­тем. ли­де­ров пе­рио­да гражд. вой­ны. В 2006 до­би­лась от исп. пра­во­су­дия (об­ра­ти­лась в исп. суд, по­сколь­ку в уго­лов­ном ко­дек­се Гва­те­ма­лы нет ста­тьи о ге­но­ци­де) ре­ше­ния об экс­т­ра­ди­ции из Гва­те­ма­лы по об­ви­не­нию в ге­но­ци­де 7 быв. чле­нов пра­ви­тель­ст­ва этой стра­ны, в т. ч. дик­та­то­ров Х. Э. Рио­са Мон­тта и О. У. Ме­хиа Вик­то­ре­са (вла­сти Гва­те­ма­лы не да­ли со­гла­сия на экс­т­ра­ди­цию). В нач. 2007 ор­га­ни­зо­ва­ла по­ли­тич. пар­тию ко­рен­но­го на­се­ле­ния «Встре­ча за Гва­те­ма­лу». В сент. 2007 бал­ло­ти­ро­ва­лась на пост пре­зи­ден­та Гва­те­ма­лы (пер­вый в ис­то­рии Гва­те­ма­лы кан­ди­дат – жен­щи­на-ин­де­ан­ка), по­лу­чи­ла 3% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. Но­бе­лев­ская премия ми­ра (1992), премия прин­ца Ас­ту­рий­ско­го (1998).