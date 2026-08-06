МЕНА Хуан де
Испанский поэт.
С 1434 учился в Саламанкском ун-те, где стал магистром искусств. В 1441–43 жил в Италии. В 1443 при Хуане II получил должность секретаря; с 1444 офиц. хронист королевства. М. – один из самых ярких представителей ср.-век. исп. лит-ры. Влиянием Данте отмечена поэма «Увенчание маркиза Сантильяны» («Coronaci ́on del marqu ́еs de Santillana», 1438), дополненная прозаич. комментарием, в котором трактуются встречающиеся в тексте мифологич. аллюзии и морально-аллегорич. смысл поэмы. Наибольшую известность снискала написанная усложнённым языком («arte mayor») и ориентированная на античные образцы (Лукан, Вергилий) поэма «Лабиринт Фортуны» («Laberinto de Fortuna», 1444), в которой в аллегорич. ключе воссоздана история человечества. Среди др. произведений М. – переложение поэмы Гомера «Илиада на романском языке» («Yliada en romance», 1442), «Трактат о герцогском титуле» («Tratado sobre el tí tulo de duque», 1445), незаконченная поэма «Коплы о смертных грехах» («Coplas de los siete pecados mortales»), стихотворения преим. любовной тематики.
Сочинение:
Obra completa. Madrid, 1994.
Автор статьи: А. Б. Можаева.