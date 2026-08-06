МЕНА Хуан де

Испанский по­эт.

С 1434 учил­ся в Са­ла­манк­ском ун-те, где стал ма­ги­ст­ром ис­кусств. В 1441–43 жил в Ита­лии. В 1443 при Хуа­не II по­лу­чил долж­ность сек­ре­та­ря; с 1444 офиц. хронист ко­ро­лев­ст­ва. М. – один из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей ср.-век. исп. лит-ры. Влия­ни­ем Дан­те от­ме­че­на по­эма «Увен­ча­ние мар­ки­за Сан­тиль­я­ны» («Coronaci ́on del marqu ́еs de Santilla­na», 1438), до­пол­нен­ная про­за­ич. ком­мен­та­ри­ем, в ко­то­ром трак­ту­ют­ся встре­чаю­щие­ся в тек­сте ми­фо­ло­гич. ал­лю­зии и мо­раль­но-ал­ле­го­рич. смысл по­эмы. Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ла на­пи­сан­ная ус­лож­нён­ным язы­ком («arte may­or») и ори­ен­ти­ро­ван­ная на ан­тич­ные об­раз­цы (Лу­кан, Вер­ги­лий) по­эма «Ла­би­ринт Фор­ту­ны» («Laberinto de Fortuna», 1444), в ко­то­рой в ал­ле­го­рич. клю­че вос­соз­да­на ис­то­рия че­ло­ве­че­ст­ва. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний М. – пе­ре­ло­же­ние по­эмы Го­ме­ра «Илиа­да на ро­ман­ском языке» («Yliada en romance», 1442), «Трак­тат о гер­цог­ском ти­ту­ле» («Tra­tado sob­re el tí tulo de duque», 1445), не­за­кон­чен­ная по­эма «Ко­п­лы о смерт­ных гре­хах» («Cop­las de los siete pecados mortales»), сти­хо­тво­ре­ния пре­им. лю­бов­ной те­ма­ти­ки.

Сочинение:

Obra completa. Madrid, 1994.

Автор статьи: А. Б. Мо­жае­ва.