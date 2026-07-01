МЭН ХАОЖАНЬ
МЭН ХАОЖАНЬ - китайский поэт.
Прозвища: Мэн Сянъян (Мэн из Сянъяна), Мэн Шаньжэнь (Горный житель Мэн), Мэн Лумэнь (Мэн Оленьих врат).
Из семьи небогатых землевладельцев. Большую часть жизни провёл в родном уезде, был отшельником в горах Оленьи врата. Много путешествовал по стране, в 731 году безуспешно сдавал государственный экзамен на степень цзиньши; был другом Ван Вэя.
Лирика поэта, отличаясь определённой ограниченностью в тематике и стиле, вместе с тем знаменовала собой переход к новому этапу в развитии китайской поэзии, связанный с возрастающей ролью личностного начала: Мэн одним из первых обратился к непосредственному выражению своего внутреннего опыта.
Сохранилось свыше 260 стихотворений (большинство создано в пятисловном размере у янь ши), среди которых - пейзажная лирика, стихи о дружбе, отшельничестве: «Останавливаюсь у друга в его сельском доме» («Го гужэнь чжуан»), «Ночую на реке Цзяньдэ» («Су Цзяньдэ цзян»), «Весеннее утро» («Чунь сяо») и др.