МЭН ХАОЖАНЬ

МЭН ХАОЖАНЬ - китайский поэт.

Про­зви­ща: Мэн Сянъ­ян (Мэн из Сянъ­я­на), Мэн Шань­жэнь (Гор­ный жи­тель Мэн), Мэн Лу­мэнь (Мэн Олень­их врат).

Из се­мьи не­бо­га­тых зем­ле­вла­дель­цев. Большую часть жиз­ни про­вёл в род­ном уез­де, был от­шель­ни­ком в го­рах Оле­ньи вра­та. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по стра­не, в 731 году без­ус­пеш­но сда­вал государственный эк­за­мен на сте­пень цзинь­ши; был дру­гом Ван Вэя.

Ли­ри­ка поэта, от­ли­ча­ясь оп­ре­де­лён­ной ог­ра­ни­чен­но­стью в те­ма­ти­ке и сти­ле, вме­сте с тем зна­ме­но­ва­ла со­бой пе­ре­ход к но­во­му эта­пу в раз­ви­тии китайской по­эзии, свя­зан­ный с воз­рас­таю­щей ро­лью лич­но­ст­но­го на­ча­ла: Мэн од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к не­по­сред­ст­вен­но­му вы­ра­же­нию сво­его внут­рен­не­го опы­та.

Со­хра­ни­лось свыше 260 сти­хо­тво­ре­ний (боль­шин­ст­во соз­да­но в пя­ти­слов­ном раз­ме­ре у янь ши), сре­ди ко­то­рых - пей­заж­ная ли­ри­ка, сти­хи о друж­бе, от­шель­ни­че­ст­ве: «Ос­та­нав­ли­ва­юсь у дру­га в его сель­ском до­ме» («Го гу­жэнь чжу­ан»), «Но­чую на ре­ке Цзянь­дэ» («Су Цзянь­дэ цзян»), «Ве­сен­нее ут­ро» («Чунь сяо») и др.