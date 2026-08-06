МЕН ДЕ БИРАН
Французский философ и политический деятель, основатель французского спиритуализма 19 в.
(наст. имя Мари Франсуа Пьер Гонтье де Биран) В 1785–89 служил в королевской гвардии. В термидорианский период чл. Совета 500, в период Реставрации – чл. палаты депутатов и Гос. совета. В творчестве М. де Б. прослеживаются три этапа. Первый связан с разработкой сенсуалистич. гносеологии в духе концепций «идеологов» (П. Ж. Ж. Кабанис, А. Л. К. Дестют де Траси) и Э. Б. Кондильяка. Отрицая врождённое знание, он вслед за Кондильяком признаёт источником идей ощущения, причиной которых являются внешние объекты; философию отождествляет с «идеологией», т. е. с наукой, исследующей происхождение, содержание и границы человеческого знания, заимствуя у Кабаниса идею о соединении физиологии и идеологии; метафизика должна заниматься лишь отношением и последовательностью феноменов, отказавшись от выявления первооснов бытия. Эти выводы М. де Б. соотносил с вопросом о влиянии привычки на способность мышления, различая активные (перцепция, память) и пассивные (ощущения, воображение) элементы опыта.
Второй этап связан с разработкой учения о волевом усилии как первоначальном факте внутр. чувства, несводимом к физиологич. свойствам и имеющем «сверхорганический» характер; метафизич. природа души раскрывается через самонаблюдение индивида.
На третьем этапе (1820-е гг.) под влиянием Б. Паскаля, Ф. Фенелона, Ж. М. Гюйон М. де Б. развивает идеи христианской метафизики: в «Новых опытах антропологии» («Nouveaux essais d’anthropologie», 1823–24) он говорит о трёх ступенях человеческой жизни – животной, человеческой и божественной, выражением которых являются соответственно чувственные ощущения, воля и любовь. Историко-филос. процесс трактуется как выражение вечных религ. и моральных истин. М. де Б. оказал большое влияние на развитие франц. философии («католический спиритуализм» Л. Лавеля и Р. Ле Сенна, философию жизни, персонализм, экзистенциализм и др.).
Сочинение:
Œuvres. P., 1920–1949. Vol. 1–14.
Автор статьи: И. С. Вдовина.