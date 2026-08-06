МЕН ДЕ БИРАН

Французский фи­ло­соф и по­ли­тический дея­тель, ос­но­ва­тель французского спи­ри­туа­лиз­ма 19 в.

(наст. имя Ма­ри Фран­суа Пьер Гон­тье де Би­ран) В 1785–89 слу­жил в ко­ро­лев­ской гвар­дии. В тер­ми­до­ри­ан­ский пе­ри­од чл. Со­ве­та 500, в пе­ри­од Рес­тав­ра­ции – чл. па­ла­ты де­пу­та­тов и Гос. со­ве­та. В твор­че­ст­ве М. де Б. про­сле­жи­ва­ют­ся три эта­па. Пер­вый свя­зан с раз­ра­бот­кой сен­суа­ли­стич. гно­сео­ло­гии в ду­хе кон­цеп­ций «идео­ло­гов» (П. Ж. Ж. Ка­ба­нис, А. Л. К. Дес­тют де Тра­си) и Э. Б. Кон­диль­я­ка. От­ри­цая вро­ж­дён­ное зна­ние, он вслед за Кон­диль­я­ком при­зна­ёт ис­точ­ни­ком идей ощу­ще­ния, при­чи­ной ко­то­рых яв­ля­ют­ся внеш­ние объ­ек­ты; фи­ло­со­фию ото­жде­ст­в­ля­ет с «идео­ло­ги­ей», т. е. с нау­кой, ис­сле­дую­щей про­ис­хо­ж­де­ние, со­дер­жа­ние и гра­ни­цы че­ло­ве­че­ско­го зна­ния, за­им­ст­вуя у Ка­ба­ни­са идею о со­еди­не­нии фи­зио­ло­гии и идео­ло­гии; ме­та­фи­зи­ка долж­на за­ни­мать­ся лишь от­но­ше­ни­ем и по­сле­до­ва­тель­но­стью фе­но­ме­нов, от­ка­зав­шись от вы­яв­ле­ния пер­во­ос­нов бы­тия. Эти вы­во­ды М. де Б. со­от­но­сил с во­про­сом о влия­нии при­выч­ки на спо­соб­ность мыш­ле­ния, раз­ли­чая ак­тив­ные (пер­цеп­ция, па­мять) и пас­сив­ные (ощу­ще­ния, во­об­ра­же­ние) эле­мен­ты опы­та.

Вто­рой этап свя­зан с раз­ра­бот­кой уче­ния о во­ле­вом уси­лии как пер­во­на­чаль­ном фак­те внутр. чув­ст­ва, не­сво­ди­мом к фи­зио­ло­гич. свой­ст­вам и имею­щем «сверх­ор­га­ни­че­ский» ха­рак­тер; ме­та­фи­зич. при­ро­да ду­ши рас­кры­ва­ет­ся че­рез са­мо­на­блю­де­ние ин­ди­ви­да.

На треть­ем эта­пе (1820-е гг.) под влия­ни­ем Б. Пас­ка­ля, Ф. Фе­не­ло­на, Ж. М. Гюй­он М. де Б. раз­ви­ва­ет идеи хри­сти­ан­ской ме­та­фи­зи­ки: в «Но­вых опы­тах ан­тро­по­ло­гии» («Nouveaux essais d’anth­ropologie», 1823–24) он го­во­рит о трёх сту­пе­нях че­ло­ве­че­ской жиз­ни – жи­вот­ной, че­ло­ве­че­ской и бо­же­ст­вен­ной, вы­ра­же­ни­ем ко­то­рых яв­ля­ют­ся со­от­вет­ст­вен­но чув­ст­вен­ные ощу­ще­ния, во­ля и лю­бовь. Ис­то­ри­ко-фи­лос. про­цесс трак­ту­ет­ся как вы­ра­же­ние веч­ных ре­лиг. и мо­раль­ных ис­тин. М. де Б. ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие франц. фи­ло­со­фии («ка­то­ли­че­ский спи­ри­туа­лизм» Л. Ла­ве­ля и Р. Ле Сен­на, фи­ло­со­фию жиз­ни, пер­со­на­лизм, эк­зи­стен­циа­лизм и др.).

Сочинение:

Œuvres. P., 1920–1949. Vol. 1–14.

Автор статьи: И. С. Вдо­ви­на.