МЕНЬ Александр Владимирович

Про­тои­е­рей, рус. цер­ков­ный пи­са­тель.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. C дет­ст­ва вос­пи­ты­вал­ся в пра­во­сла­вии; кре­щён схи­ар­хи­ман­д­ри­том Се­ра­фи­мом (Би­тю­ко­вым; 1880–1942), при­над­ле­жав­шим к од­но­му из оп­по­зи­ци­он­ных те­че­ний в Рус. пра­во­слав­ной церк­ви (см. Ка­та­комб­ное дви­же­ние ), к ко­то­ро­му до 1945 при­мы­ка­ли мать и тёт­ка М. В 1953 поступил в Моск. пуш­но-ме­хо­вой ин-т, в 1955 в связи с расформированием ин-та переведён в Ир­кут­ский с.-х. ин-т, от­ку­да в 1958 от­чис­лен за ре­лиг. убе­ж­де­ния. Окон­чил за­оч­но Ле­нингр. ду­хов­ную се­ми­на­рию (1960) и Моск. ду­хов­ную ака­де­мию (1965). Кан­ди­дат бо­го­сло­вия (1969). Ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны (1958), в свя­щен­ни­ки (1960). Слу­жил в под­мос­ков­ных хра­мах: в с. Аку­ло­во Один­цов­ско­го р-на, в пос. Ала­би­но На­ро-Фо­мин­ско­го р-на, в с. Та­ра­сов­ка Пуш­кин­ско­го р-на, в пос. Но­вая Де­рев­ня Пуш­кин­ско­го р-на (с 1989 на­стоя­тель).

С са­мо­го на­ча­ла пас­тыр­ской дея­тель­но­сти М. про­во­дил с при­хо­жа­на­ми бе­се­ды на ве­ро­учи­тель­ные те­мы, что в со­вет­ское вре­мя бы­ло ис­клю­чи­тель­ным яв­ле­ни­ем. Бе­се­ды при­вле­ка­ли к М. мно­гих пред­ста­ви­те­лей сто­лич­ной ин­тел­ли­ген­ции. В сво­ём лит. твор­че­ст­ве, на­чав­шем­ся в сер. 1950-х гг., М. вы­сту­пил как вы­даю­щий­ся по­пу­ля­ри­за­тор хри­сти­ан­ско­го уче­ния. Боль­шин­ст­во его про­из­ве­де­ний пер­во­на­чаль­но име­ли хо­ж­де­ние в самиздате, не­ко­то­рые ста­тьи в нач. 1960-х гг. пуб­ли­ко­ва­лись в «Жур­на­ле Мо­с­ков­ской пат­ри­ар­хии», с 1987 – в ж. «Бо­го­слов­ские тру­ды» и др. цер­ков­ных и свет­ских из­да­ни­ях. С 1969 М. со­труд­ни­чал с брюс­сель­ским изд-вом «Жизнь с Бо­гом», ко­то­рое спе­циа­ли­зи­ро­ва­лось на из­да­нии ду­хов­ной лит-ры для ве­рую­щих в СССР ; ру­ко­пи­си М. пе­ре­прав­лял за гра­ни­цу че­рез со­труд­ни­цу франц. по­соль­ст­ва в Мо­ск­ве. До сер. 1980-х гг. его кни­ги пе­ча­та­лись за гра­ни­цей под псев­до­ни­ма­ми Э. Свет­лов, А. Бо­го­лю­бов, А. Пав­лов и др. Ра­бо­ты М. пе­ре­ве­де­ны на ряд ев­роп. язы­ков. В то же вре­мя в пра­во­слав­ной сре­де су­ще­ст­ву­ют кри­тич. оцен­ки его тру­дов и вы­сту­п­ле­ний. С сер. 1970-х гг. М. не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся про­во­ка­ци­ям и до­про­сам в свя­зи с его цер­ков­но-про­све­ти­тель­ской ра­бо­той, ха­рак­те­ри­зо­вал­ся КГБ как по­ли­ти­че­ски не­ло­яль­ный. Од­на­ко дис­тан­ци­ро­ван­ность М. от лю­бой по­ли­тич., в т. ч. пра­во­за­щит­ной, дея­тель­но­сти по­зво­ли­ла ему из­бе­жать аре­ста. С мая 1988 (пе­рио­д ос­лаб­ле­ния кон­тро­ля го­су­дар­ст­ва над Цер­ко­вью) вёл ак­тив­ную лек­ци­он­ную и про­по­вед­нич. дея­тель­ность пе­ред мас­со­вой ау­ди­то­ри­ей: в выс­ших и сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях, клу­бах, сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции. При уча­стии М. ос­но­ва­ны Рос. биб­лей­ское об-во (1990), Об­ще­дос­туп­ный пра­во­слав­ный ун-т (1990), ны­не но­ся­щий его имя, а так­же груп­па ми­ло­сер­дия при Рос. дет­ской кли­нич. боль­ни­це.

М. был убит по до­ро­ге в храм. На мес­те ги­бе­ли по­строе­ны ча­сов­ня (позд­нее пре­вра­щён­ная в цер­ковь) в честь Усек­но­ве­ния гла­вы про­ро­ка Ио­ан­на Пред­те­чи и цер­ковь во имя Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го .

Сочинения:

Не­бо на зем­ле. Брюс­сель, 1969;

Сын Че­ло­ве­че­ский. Брюс­сель, 1969. М., 1991;

В по­ис­ках Пу­ти, Ис­ти­ны и Жиз­ни. Брюс­сель, 1970–1983. Т. 1–6. М., 1991–1992. Т. 1–7;

Как чи­тать Биб­лию. Брюс­сель, 1981;

Та­ин­ст­во, сло­во, об­раз. Л., 1991;

Иса­го­ги­ка. Курс по изу­че­нию Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Вет­хий За­вет. М., 2000;

Биб­лио­ло­ги­че­ский сло­варь. М., 2002. Т. 1–3.

Автор статьи: А. Л. Бег­лов.