МЕНЬ Александр Владимирович
Протоиерей, рус. церковный писатель.
Из семьи служащего. C детства воспитывался в православии; крещён схиархимандритом Серафимом (Битюковым; 1880–1942), принадлежавшим к одному из оппозиционных течений в Рус. православной церкви (см. Катакомбное движение), к которому до 1945 примыкали мать и тётка М. В 1953 поступил в Моск. пушно-меховой ин-т, в 1955 в связи с расформированием ин-та переведён в Иркутский с.-х. ин-т, откуда в 1958 отчислен за религ. убеждения. Окончил заочно Ленингр. духовную семинарию (1960) и Моск. духовную академию (1965). Кандидат богословия (1969). Рукоположен в диаконы (1958), в священники (1960). Служил в подмосковных храмах: в с. Акулово Одинцовского р-на, в пос. Алабино Наро-Фоминского р-на, в с. Тарасовка Пушкинского р-на, в пос. Новая Деревня Пушкинского р-на (с 1989 настоятель).
С самого начала пастырской деятельности М. проводил с прихожанами беседы на вероучительные темы, что в советское время было исключительным явлением. Беседы привлекали к М. многих представителей столичной интеллигенции. В своём лит. творчестве, начавшемся в сер. 1950-х гг., М. выступил как выдающийся популяризатор христианского учения. Большинство его произведений первоначально имели хождение в самиздате, некоторые статьи в нач. 1960-х гг. публиковались в «Журнале Московской патриархии», с 1987 – в ж. «Богословские труды» и др. церковных и светских изданиях. С 1969 М. сотрудничал с брюссельским изд-вом «Жизнь с Богом», которое специализировалось на издании духовной лит-ры для верующих в СССР; рукописи М. переправлял за границу через сотрудницу франц. посольства в Москве. До сер. 1980-х гг. его книги печатались за границей под псевдонимами Э. Светлов, А. Боголюбов, А. Павлов и др. Работы М. переведены на ряд европ. языков. В то же время в православной среде существуют критич. оценки его трудов и выступлений. С сер. 1970-х гг. М. неоднократно подвергался провокациям и допросам в связи с его церковно-просветительской работой, характеризовался КГБ как политически нелояльный. Однако дистанцированность М. от любой политич., в т. ч. правозащитной, деятельности позволила ему избежать ареста. С мая 1988 (период ослабления контроля государства над Церковью) вёл активную лекционную и проповеднич. деятельность перед массовой аудиторией: в высших и средних учебных заведениях, клубах, средствах массовой информации. При участии М. основаны Рос. библейское об-во (1990), Общедоступный православный ун-т (1990), ныне носящий его имя, а также группа милосердия при Рос. детской клинич. больнице.
М. был убит по дороге в храм. На месте гибели построены часовня (позднее превращённая в церковь) в честь Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи и церковь во имя Прп. Сергия Радонежского.
Сочинения:
Небо на земле. Брюссель, 1969;
Сын Человеческий. Брюссель, 1969. М., 1991;
В поисках Пути, Истины и Жизни. Брюссель, 1970–1983. Т. 1–6. М., 1991–1992. Т. 1–7;
Как читать Библию. Брюссель, 1981;
Таинство, слово, образ. Л., 1991;
Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М., 2000;
Библиологический словарь. М., 2002. Т. 1–3.
Автор статьи: А. Л. Беглов.