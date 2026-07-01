МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕДНОЕ»

Мемориальный комплекс «Медное» расположен в 25 километрах к северо-западу от города Твери по трассе Москва - Санкт-Петербург на территории бывших ведомственных дач НКВД.

Учреждение существует на основании Постановления Правительства РФ №1247 от 19 октября 1996 года.

Торжественное открытие Мемориального комплекса состоялось 2 сентября 2000 года. С 2012 года Мемориал «Медное» входит в состав Государственного центрального музея современной истории России (город Москва).

Территория Мемориального комплекса представляет собой место массовых захоронений жертв политических репрессий - советских и польских граждан. Наличие массовых захоронений на данной территории подтверждено эксгумационными работами 1991 года, результатами бурений 1994-1995 годов, показаниями бывшего начальника Управления НКВД по Калининской (ныне Тверской) области Д.С. Токарева и другими материалами. Установлено, что на территории Мемориала захоронено свыше 5 тысяч советских граждан - жертв Большого террора 1937-938 годов , и свыше 6 тысяч польских граждан, расстрелянных весной 1940 года.

На территории Мемориального комплекса «Медное» размещены уличные выставки-инсталляции, посвященные истории политических репрессий в Тверском крае, действует музейно-информационный центр, ведется экскурсионное обслуживание посетителей.

Иллюстрации:

Мемориальный комплекс «Медное».