МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Про­из­ве­де­ния ар­хи­тек­ту­ры и изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва, соз­да­вае­мые в па­мять о зна­чительных со­бы­ти­ях и ли­цах.

По­треб­ность в М. с., свой­ст­вен­ная мн. на­ро­дам ми­ра, свя­за­на со стрем­ле­ни­ем про­ти­во­пос­та­вить крат­ко­вре­мен­но­му че­ло­ве­че­ско­му бы­тию дол­го­веч­ные фор­мы, за­пе­чат­ле­ваю­щие отд. че­ло­ве­ка или вы­даю­щее­ся со­бы­тие. М. с. от­но­сят­ся к чис­лу са­мых пер­вых ар­хит. тво­ре­ний че­ло­ве­че­ской ци­ви­ли­за­ции. Же­ла­ни­ем при­дать М. с. не­зыб­ле­мость, свой­ст­вен­ную при­род­ным об­ра­зо­ва­ни­ям, обу­слов­ле­ны б. ч. гран­ди­оз­ность их раз­ме­ров, осо­бая проч­ность, тру­до­ём­кость воз­ве­де­ния и тра­ди­ция са­краль­но­го к ним от­но­ше­ния, ко­то­рое долж­но бы­ло га­ран­ти­ро­вать со­хран­ность па­мят­ни­ков. Эти­ми чер­та­ми от­ли­ча­ют­ся уже древ­ней­шие М. с. ар­ха­ич. куль­тур: ме­га­ли­ты , кур­га­ны, ещё вклю­чён­ные в при­род­ное ок­ру­же­ние, но в то же вре­мя про­ти­во­пос­тав­лен­ные при­ро­де сво­ей упо­ря­до­чен­но­стью и ис­поль­зо­ва­ни­ем гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ных форм. Со всей пол­но­той эти прин­ци­пы реа­ли­зо­ва­ны в др.-егип. пи­ра­ми­дах. По­доб­но им, М. с. других древ­них куль­тур мог­ли со­вме­щать в се­бе ме­мо­ри­аль­ные функ­ции с по­гре­баль­ны­ми и куль­то­вы­ми. Пи­ра­ми­ды ин­дей­цев до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки име­ли од­но­вре­мен­но са­краль­ное и обо­ро­нит. на­зна­че­ние.

Со вре­ме­нем смысл и на­зна­че­ние М. с. ста­но­вят­ся бо­лее диф­фе­рен­ци­ро­ван­ны­ми. На Древ­нем Вос­то­ке в ка­че­ст­ве М. с. по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние по­ве­ст­во­ват. рель­е­фы и сте­лы, уве­ко­ве­чи­ваю­щие во­ен. по­бе­ды и дея­ния пра­ви­те­лей. В ан­тич­ную эпо­ху скла­ды­ва­ют­ся ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ные ком­плек­сы мав­зо­ле­ев во­ж­дей, пол­ко­вод­цев, ге­ро­ев и пра­ви­те­лей. В Древ­ней Гре­ции соз­да­ва­лись па­мят­ни­ки в фор­ме мо­ну­мен­таль­ной че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры и по­гре­баль­ные сте­лы, вы­ра­жаю­щие скорбь об умер­ших; так­же воз­во­ди­лись ге­ро­оны (свя­ти­ли­ща на мо­ги­ле ге­роя), тро­феи (во­ен­но-три­ум­фаль­ные со­ору­же­ния). Раз­но­об­ра­зи­ем от­ли­ча­лись М. с. Древ­не­го Ри­ма , во­пло­щаю­щие в се­бе как па­фос три­ум­фа (ар­ка три­ум­фаль­ная, три­ум­фаль­ные во­ро­та, три­ум­фаль­ная ко­лон­на), ут­вер­жде­ния вла­сти (кон­ный мо­ну­мент, па­мят­ник), так и идею по­смерт­ной па­мя­ти (мав­зо­лей, гроб­ни­ца, над­гро­бие, усы­паль­ни­ца, сар­ко­фаг, ке­но­таф). Ср.-век. Ев­ро­па со­хра­ни­ла тра­ди­ции воз­ве­де­ния гроб­ниц, мав­зо­ле­ев; на­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния с её куль­том доб­ле­ст­ной лич­но­сти по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки пра­ви­те­лям и вое­на­чаль­ни­кам (кон­доть­е­рам и др.). В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции к М. с. мож­но от­не­сти так­же ка­пел­лы, ча­сов­ни, мар­ти­рии, «хра­мы на кро­ви», сан­туа­рии, арм.хач­ка­ры (ве­ду­щие своё про­ис­хо­ж­де­ние, воз­мож­но, от ран­не­хри­сти­ан­ских стел), ра­ки, при­до­рож­ные кре­сты и др. На ис­лам­ском Вос­то­ке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли мав­зо­леи (ча­ще все­го ку­поль­ное со­ору­же­ние, квад­рат­ное в пла­не). В Ев­ро­пе эпо­ха клас­си­циз­ма кон. 18 – нач. 19 вв. воз­ро­ди­ла ан­тич­ные фор­мы М. с., ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся до сих пор. В ка­че­ст­ве М. с. (па­мят­ни­ков) ис­поль­зо­ва­лись так­же др.-егип. обе­ли­ски и ста­туи, пе­ре­во­зив­шие­ся в Ев­ро­пу с кон. 18 в.; в даль­ней­шем под влия­ни­ем этих об­раз­цов обе­ли­ски ста­ли со­ору­жать в ка­че­ст­ве М. с. В 20 в. в па­мять о жерт­вах войн, ре­во­лю­ций, тех­но­ген­ных и при­род­ных ка­та­ст­роф соз­да­ют­ся т. н. ме­мо­риа­лы (обыч­но – мас­штаб­ные ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ные ан­самб­ли).

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