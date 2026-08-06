МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Произведения архитектуры и изобразительного искусства, создаваемые в память о значительных событиях и лицах.
Потребность в М. с., свойственная мн. народам мира, связана со стремлением противопоставить кратковременному человеческому бытию долговечные формы, запечатлевающие отд. человека или выдающееся событие. М. с. относятся к числу самых первых архит. творений человеческой цивилизации. Желанием придать М. с. незыблемость, свойственную природным образованиям, обусловлены б. ч. грандиозность их размеров, особая прочность, трудоёмкость возведения и традиция сакрального к ним отношения, которое должно было гарантировать сохранность памятников. Этими чертами отличаются уже древнейшие М. с. архаич. культур: мегалиты, курганы, ещё включённые в природное окружение, но в то же время противопоставленные природе своей упорядоченностью и использованием геометрически правильных форм. Со всей полнотой эти принципы реализованы в др.-егип. пирамидах. Подобно им, М. с. других древних культур могли совмещать в себе мемориальные функции с погребальными и культовыми. Пирамиды индейцев доколумбовой Америки имели одновременно сакральное и оборонит. назначение.
Со временем смысл и назначение М. с. становятся более дифференцированными. На Древнем Востоке в качестве М. с. получили распространение повествоват. рельефы и стелы, увековечивающие воен. победы и деяния правителей. В античную эпоху складываются архитектурно-скульптурные комплексы мавзолеев вождей, полководцев, героев и правителей. В Древней Греции создавались памятники в форме монументальной человеческой фигуры и погребальные стелы, выражающие скорбь об умерших; также возводились герооны (святилища на могиле героя), трофеи (военно-триумфальные сооружения). Разнообразием отличались М. с. Древнего Рима, воплощающие в себе как пафос триумфа (арка триумфальная, триумфальные ворота, триумфальная колонна), утверждения власти (конный монумент, памятник), так и идею посмертной памяти (мавзолей, гробница, надгробие, усыпальница, саркофаг, кенотаф). Ср.-век. Европа сохранила традиции возведения гробниц, мавзолеев; начиная с эпохи Возрождения с её культом доблестной личности появляются памятники правителям и военачальникам (кондотьерам и др.). В христианской традиции к М. с. можно отнести также капеллы, часовни, мартирии, «храмы на крови», сантуарии, арм.хачкары (ведущие своё происхождение, возможно, от раннехристианских стел), раки, придорожные кресты и др. На исламском Востоке широкое распространение получили мавзолеи (чаще всего купольное сооружение, квадратное в плане). В Европе эпоха классицизма кон. 18 – нач. 19 вв. возродила античные формы М. с., которые применяются до сих пор. В качестве М. с. (памятников) использовались также др.-егип. обелиски и статуи, перевозившиеся в Европу с кон. 18 в.; в дальнейшем под влиянием этих образцов обелиски стали сооружать в качестве М. с. В 20 в. в память о жертвах войн, революций, техногенных и природных катастроф создаются т. н. мемориалы (обычно – масштабные архитектурно-скульптурные ансамбли).