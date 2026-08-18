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МЕМОРИАЛ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ
Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годов).
Мемориал открыт 8 марта 2002 года, в 58-ю годовщину депортации балкарского народа в ходе политических репрессий 1944-1957 годов.
Экспозиция Мемориала историко-этнографическая и охватывает периоды: дореволюционный; довоенный; экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945.; экспозиция, посвященная периоду депортации 1944-1957 годы; экспозиция, посвященная возвращению балкарского народа на историческую родину, его реабилитации и современности.
Иллюстрации:
Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годов).
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