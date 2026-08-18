МЕМОРИАЛ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ

Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годов).

Мемориал открыт 8 марта 2002 года, в 58-ю годовщину депортации балкарского народа в ходе политических репрессий 1944-1957 годов.

Экспозиция Мемориала историко-этнографическая и охватывает периоды: дореволюционный; довоенный; экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 .; экспозиция, посвященная периоду депортации 1944-1957 годы; экспозиция, посвященная возвращению балкарского народа на историческую родину, его реабилитации и современности.

Иллюстрации:

Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годов).