МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ЗАРИНСКА
Мемориал Славы города Заринска является памятником истории. Это комплекс, сооруженный в память о воинах земляках, павших в годы Великой Отечественной войны.
Особое место в комплексе занимает здание музея, представляя собой своеобразный памятник, выполненный в форме башни серого цвета с изображением панорамы боя по периметру.
На двух этажах музея расположены 14 разделов экспозиции, отражающих основные периоды Великой Отечественной войны.
Отдельные стенды посвящены воинам - афганцам и солдатам, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской республике, локальных войнах. В фондах музея на постоянном хранении находятся около трех тысяч единиц основного и более двух тысяч научно-вспомогательного фондов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, локальных войн.
Главным в своей работе считаем преемственность. Поэтому молодежь и школьники - главные посетители. Ежегодно музей мемориала Славы посещает более 10 тысяч человек, проводятся более 100 мероприятий: экскурсии-беседы, уроки Памяти, уроки Мужества, встречи с участниками войн, тружениками тыла.
Установление солдатских судеб воинов-земляков является одним из направлений деятельности музея мемориала Славы.
Иллюстрации:
Мемориал Славы города Заринска.