МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ЗАРИНСКА

Мемориал Славы города Заринска является памятником истории . Это комплекс, сооруженный в память о воинах земляках, павших в годы Великой Отечественной войны .

Особое место в комплексе занимает здание музея, представляя собой своеобразный памятник, выполненный в форме башни серого цвета с изображением панорамы боя по периметру.

На двух этажах музея расположены 14 разделов экспозиции, отражающих основные периоды Великой Отечественной войны.

Отдельные стенды посвящены воинам - афганцам и солдатам, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской республике, локальных войнах. В фондах музея на постоянном хранении находятся около трех тысяч единиц основного и более двух тысяч научно-вспомогательного фондов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, локальных войн.

Главным в своей работе считаем преемственность. Поэтому молодежь и школьники - главные посетители. Ежегодно музей мемориала Славы посещает более 10 тысяч человек, проводятся более 100 мероприятий: экскурсии-беседы, уроки Памяти, уроки Мужества, встречи с участниками войн, тружениками тыла.

Установление солдатских судеб воинов-земляков является одним из направлений деятельности музея мемориала Славы.

Иллюстрации:

Мемориал Славы города Заринска.