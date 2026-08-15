МЕМОРИАЛ С.М. КИРОВА

Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом.

Музей был открыт 1 мая 1935 года первоначально как мемориальный, посвященный жизни и деятельности С.М. Кирова , внесшего значительный вклад в освоение Хибинского края. В 1993 году музей изменил статус - теперь это историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом.

В постоянной экспозиции представлены подлинные экспонаты, отображающие историю изучения Хибин, тесно связанную с академиком А.Е. Ферсманом: создание апатитовой промышленности на Кольском п-ве, строительство Хибиногорска (Кировска). Отдельный зал посвящен Кировску и кировчанам в годы ВОВ . В 1995 году открылся новый экспозиционный зал - "Особенности природы и экологии Хибин".

Главным экспонатом музея является домик геологов, где 1 января 1930 года под председательством С.М. Кирова прошло совещание, решившее судьбу Хибинского края. Здесь восстановлена бытовая обстановка 1930-х годов. Музей продолжает комплектование фондов, отражающих современную историю города и района. Основная аудитория музея - школьники, студенты, гости города.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом.