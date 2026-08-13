МЕМНOН (греч. Μέμνων)

Известный греческий военачальник на персидской службе.

Еще в молодости Мемнон со своим старшим братом Ментором оказался связанным не только службой в качестве наемника, но и родственными узами с персом Артабазом, сатрапом Фригии, который вступил в брак с их сестрой и позднее, в свою очередь, выдал замуж за Ментора свою дочь Барсину (ставшую затем женой Мемнона, а далее любовницей Александра Великого ). После окончившегося неудачей мятежа, который поднял Артабаз в 356/5 г. против царя Персии Артаксеркса III Оха (359–338 гг.), Мемнон вместе с Артабазом бежал, видимо, в 354/3 г. к македонскому царю Филиппу II. Спустя некоторое время он, как и несколько раньше его брат Ментор, вернулся к жизни наемника (в конце 350-х гг. до н.э. он появляется на Боспоре, действуя против Левкона I). Стремительное возвышение Ментора, который, оказавшись на персидской службе, достиг влиятельного положения в окружении Артаксеркса III Оха, позволило Артабазу и Мемнону получить ок. 342 г. до н.э. прощение персидского царя. Мемнон вернулся в Малую Азию, где, вероятно, служил под началом своего брата, которому к тому моменту было поручено осуществлять верховное командование персидскими войсками в данном регионе. После смерти Ментора (ок. 340 г.) Мемнон зарекомендовал себя как искусный военачальник в борьбе с высадившимся в Малой Азии весной 336 г. македонским экспедиционным корпусом: в течение кампании 335 г. до н.э. ему, отправленному в Малую Азию с отрядом греческих наемников новым персидским царем Дарием III (336–330 гг.), удалось свести практически на нет все первоначальные завоевания македонян на малоазийском побережье. На персидском военном совете в городе Зелее (в Геллеспонтской Фригии), состоявшемся вслед за высадкой в Малой Азии в 334 г. до н.э. армии Александра Великого, Мемнон предложил избегать фронтального столкновения с противником, отступать, разоряя страну, чтобы лишить македонян возможности пополнять продовольствие, и одновременно перенести войну на Балканский полуостров, объединившись с врагами Македонии в Греции. Эти предложения, однако, были отвергнуты персидскими сатрапами, которые тогда решили дать открытый бой македонским войскам. После поражения персов в битве при Гранике (весна 334 г. до н.э.) Мемнон попытался оборонять малоазийские города от войск Александра, оказав особенно упорное сопротивление македонянам в борьбе за столицу Карии – Галикарнасс. Осознав спустя время невозможность дальнейшей обороны Галикарнасса, Мемнон, назначенный к тому моменту Дарием III главнокомандующим персидских сил в Малой Азии, переправился на остров Кос. Весной 333 г. до н.э. Мемнон, располагая большим флотом и значительными отрядами греческих наемников, начал в тылу у македонской армии боевые действия на море. Он захватил остров Хиос и большую часть острова Лесбос, кроме Митилены, при осаде которой неожиданно заболел и скончался. Историки Александра изображают Мемнона как единственного из полководцев Дария III, кто был способен оказать сопротивление македонскому царю.

Исторические источники:

Демосфен. Речи;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVI-XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Полиэн. Стратегемы.