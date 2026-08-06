МЕМЛИНГ Ханс

Ни­дерландский жи­во­пи­сец.

По про­ис­хо­ж­де­нию не­мец. Пред­по­ло­жи­тель­но учил­ся в Кёль­не, за­тем пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, в 1450-е гг. при­был в Брюс­сель, где, со­глас­но Дж. Ва­за­ри , был уче­ни­ком и под­мас­терь­ем Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на. В 1465 по­се­лил­ся в Брюг­ге, ок. 1468–1486 за­ни­мал долж­ность пер­во­го ху­дож­ни­ка го­ро­да. Имел об­шир­ную мас­тер­скую и мно­же­ст­во за­ка­зов от ре­лиг. братств, знат­ных го­ро­жан и бо­га­тых ино­стран­цев (пред­ста­ви­те­лей бан­ка Ме­ди­чи в Брюг­ге, чле­нов Ган­зей­ско­го сою­за, так­же англ. ари­сто­кра­тов и др.).

В сво­их про­из­ве­де­ни­ях М. про­дол­жил тра­ди­ции ни­дерл. мас­те­ров 1-й пол. – сер. 15 в. – Я. ван Эй­ка, Р. Кам­пе­на, Д. Ба­ут­са, Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на. От них он унас­ле­до­вал сек­ре­ты тех­ни­ки мас­ля­ной жи­во­пи­си , приё­мы по­строе­ния про­стран­ст­ва, ком­по­зи­ции и фор­мы. Ал­тар­ные об­ра­зы М. тор­же­ст­вен­ны и мо­ну­мен­таль­ны. Наи­бо­лее зна­чит. ра­бо­ты ран­не­го пе­рио­да – «Страш­ный суд» (1467–71, По­мор­ский му­зей, Гданьск) и «По­кло­не­ние вол­хвов» (ок. 1470, Пра­до, Мад­рид). В них М. ис­поль­зу­ет за­им­ст­во­ван­ные у ван дер Вей­де­на ком­по­зиц. схе­мы, вы­тя­ну­тые и за­ост­рён­ные ти­пы лиц и фи­гур, од­на­ко его стиль яв­ля­ет­ся бо­лее утон­чён­ным и спо­кой­ным. Ли­рич. да­ро­ва­нию М. боль­ше со­от­вет­ст­во­ва­ла те­ма «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» – «Мис­ти­че­ское об­ру­че­ние св. Ека­те­ри­ны» (1479–1480, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), «Ал­тарь свя­тых Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста» («Мис­ти­че­ское об­ру­че­ние св. Ека­те­ри­ны», 1474–79, Му­зей Х. Мем­лин­га, Брюг­ге), «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не» (ок. 1480, Гос. му­зеи, Бер­лин). Эти ра­бо­ты от­ли­ча­ют стро­гая урав­но­ве­шен­ность ком­по­зи­ции, изя­ще­ст­во и гра­ци­оз­ность фи­гур, точ­ность ри­сун­ка, оп­ре­де­ляю­ще­го фор­мы и соз­даю­ще­го за­тей­ли­вую иг­ру скла­док одежд. Творч. ма­не­ра М. поч­ти не из­ме­ня­лась в те­че­ние его жиз­ни; в позд­них про­из­ве­де­ни­ях лишь по­яв­ля­ют­ся итал. мо­ти­вы (пут­ти, гир­лян­ды и др.).

Вы­даю­щий­ся порт­ре­тист сво­его вре­ме­ни, М. в ран­них порт­ре­тах тра­ди­ци­он­но изо­бра­жал мо­дель на ней­траль­ном фо­не в трёх­чет­верт­ном раз­во­ро­те со сло­жен­ны­ми в мо­лит­вен­ном жес­те ру­ка­ми. Вслед за ван дер Вей­де­ном соз­да­вал дип­ти­хи и трип­ти­хи, на од­ной из ство­рок ко­то­рых изо­бра­же­ны са­краль­ные пер­со­на­жи (ча­ще все­го «Ма­дон­на с Мла­ден­цем»), на дру­гой – до­на­тор. Со вре­ме­нем М. за­ме­ня­ет ней­траль­ный фон ин­терь­ер­ным; он стал пер­вым ху­дож­ни­ком, ши­ро­ко ис­поль­зо­вав­шим пей­заж в ка­че­ст­ве порт­рет­но­го фо­на («Порт­рет мо­ло­дой жен­щи­ны», 1480, Му­зей Х. Мем­лин­га; «Порт­рет мо­ло­до­го че­ло­ве­ка на фо­не пей­за­жа», ок. 1480, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «Порт­рет Мар­ти­на ван Нью­вен­хо­ве», 1487, Му­зей Х. Мем­лин­га; «Порт­рет Том­ма­зо Пор­ти­на­ри и его суп­ру­ги», ок. 1470, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей).

Но­ва­тор­ским в твор­че­ст­ве М. ста­ло ис­поль­зо­ва­ние «си­муль­тан­ных» ком­по­зи­ций, в ко­то­рых ряд эпи­зо­дов еван­гель­ской ис­то­рии изо­бра­жён в еди­ном про­стран­ст­ве го­ро­да, ар­хи­тек­ту­рой на­по­ми­наю­ще­го по­строй­ки 15 в. («Стра­сти Хри­сто­вы», 1470–71, га­ле­рея Са­бау­да, Ту­рин; «Семь ра­до­стей Ма­рии», 1480, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен). Дей­ст­вую­щие ли­ца оде­ты в совр. кос­тю­мы; оби­лие под­роб­но­стей, осо­бен­но­сти по­строе­ния про­стран­ст­ва и юве­лир­ная тон­кость ис­пол­не­ния сбли­жают эти кар­ти­ны с ми­ниа­тю­рой . Из мас­тер­ской М. вы­шла так­же зна­ме­ни­тая «Ра­ка св. Ур­су­лы» (1489, Му­зей Х. Мем­лин­га) – ре­ли­к­ва­рий в го­тич. сти­ле, стен­ки и крыш­ка ко­то­ро­го ук­ра­ше­ны жи­во­пис­ны­ми сце­на­ми (на­по­ми­наю­щи­ми ми­ниа­тю­ру) из жиз­ни свя­той.

Дополнительная литература:

Bazin G. Memling. P., 1939;

McFarlane K. B. H. Memling. Oxf., 1971;

Jahn W. Der Maler H. Memling aus Seligenstadt: Burger zu Pruck in Flandern gewest. Michelstadt, 1980;

Гер­ман М. Мем­линг. Л., 1983.

Автор статьи: Е. М. Ели­сее­ва.