МЕМЛИНГ Ханс
Нидерландский живописец.
По происхождению немец. Предположительно учился в Кёльне, затем путешествовал по Европе, в 1450-е гг. прибыл в Брюссель, где, согласно Дж. Вазари, был учеником и подмастерьем Рогира ван дер Вейдена. В 1465 поселился в Брюгге, ок. 1468–1486 занимал должность первого художника города. Имел обширную мастерскую и множество заказов от религ. братств, знатных горожан и богатых иностранцев (представителей банка Медичи в Брюгге, членов Ганзейского союза, также англ. аристократов и др.).
В своих произведениях М. продолжил традиции нидерл. мастеров 1-й пол. – сер. 15 в. – Я. ван Эйка, Р. Кампена, Д. Баутса, Рогира ван дер Вейдена. От них он унаследовал секреты техники масляной живописи, приёмы построения пространства, композиции и формы. Алтарные образы М. торжественны и монументальны. Наиболее значит. работы раннего периода – «Страшный суд» (1467–71, Поморский музей, Гданьск) и «Поклонение волхвов» (ок. 1470, Прадо, Мадрид). В них М. использует заимствованные у ван дер Вейдена композиц. схемы, вытянутые и заострённые типы лиц и фигур, однако его стиль является более утончённым и спокойным. Лирич. дарованию М. больше соответствовала тема «Мадонна с Младенцем» – «Мистическое обручение св. Екатерины» (1479–1480, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Алтарь святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста» («Мистическое обручение св. Екатерины», 1474–79, Музей Х. Мемлинга, Брюгге), «Мадонна с Младенцем на троне» (ок. 1480, Гос. музеи, Берлин). Эти работы отличают строгая уравновешенность композиции, изящество и грациозность фигур, точность рисунка, определяющего формы и создающего затейливую игру складок одежд. Творч. манера М. почти не изменялась в течение его жизни; в поздних произведениях лишь появляются итал. мотивы (путти, гирлянды и др.).
Выдающийся портретист своего времени, М. в ранних портретах традиционно изображал модель на нейтральном фоне в трёхчетвертном развороте со сложенными в молитвенном жесте руками. Вслед за ван дер Вейденом создавал диптихи и триптихи, на одной из створок которых изображены сакральные персонажи (чаще всего «Мадонна с Младенцем»), на другой – донатор. Со временем М. заменяет нейтральный фон интерьерным; он стал первым художником, широко использовавшим пейзаж в качестве портретного фона («Портрет молодой женщины», 1480, Музей Х. Мемлинга; «Портрет молодого человека на фоне пейзажа», ок. 1480, Галерея Академии, Венеция; «Портрет Мартина ван Ньювенхове», 1487, Музей Х. Мемлинга; «Портрет Томмазо Портинари и его супруги», ок. 1470, Метрополитен-музей).
Новаторским в творчестве М. стало использование «симультанных» композиций, в которых ряд эпизодов евангельской истории изображён в едином пространстве города, архитектурой напоминающего постройки 15 в. («Страсти Христовы», 1470–71, галерея Сабауда, Турин; «Семь радостей Марии», 1480, Старая пинакотека, Мюнхен). Действующие лица одеты в совр. костюмы; обилие подробностей, особенности построения пространства и ювелирная тонкость исполнения сближают эти картины с миниатюрой. Из мастерской М. вышла также знаменитая «Рака св. Урсулы» (1489, Музей Х. Мемлинга) – реликварий в готич. стиле, стенки и крышка которого украшены живописными сценами (напоминающими миниатюру) из жизни святой.
Дополнительная литература:
Bazin G. Memling. P., 1939;
McFarlane K. B. H. Memling. Oxf., 1971;
Jahn W. Der Maler H. Memling aus Seligenstadt: Burger zu Pruck in Flandern gewest. Michelstadt, 1980;
Герман М. Мемлинг. Л., 1983.
Автор статьи: Е. М. Елисеева.