МЕМФИССКИЙ ТРАКТАТ

Мемфисский трактат (Мемфисская теология) — условное название, которое получил текст, повествующий о создании мира силой слова мемфисского бога Птаха, его превосходстве над другими богами Египта и обоснование роли Мемфиса как столицы объединенного государства. Единственная копия М. т. сохранилась на композитной плите из коллекции Британского музея (Лондон, инв. № ЕА 498). Согласно преамбуле, царь XXV династии Шабака (ок. 716 — 701 до н. э.) нашел в храме изъеденную червями рукопись, повелел скопировать древний текст на каменной стеле и установить ее в храме Птаха в Мемфисе. Архаичность языка и содержание М. т. позволили первым исследователям отнести его составление к эпохе Древнего царства, однако в последнее время ученые склонны датировать его временем от XIX до XXV династии.

Лит. : Breasted J. The Philosophy of a Memphite Priest // Zeitschrift fur ?gyptische Sprache und Altertumskunde. Vol. 39. Berlin, 1901. P. 458—479; Junge F. Zur Fehldatierung des sog. Denkmals memphitischer Theologie oder Der Beitrag der agyptischen Theologie zur Geistesgeschichte der Spatzeit // Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts Abteilung Kairo. Bd. 29. Kairo, 1973. P. 195–204; El Hawary A. Wortschopfung: Die Memphitische Theologie und die Siegesstele des Pije — zwei Zeugen kultureller Reprasentation in der 25. Dynastie (Orbis Biblicus et Orientalis 243). Fribourg–Gоettingen, 2010. С. Иванов.