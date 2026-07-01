МЕМБРАНА

Де­таль кон­ст­рук­ции музыкальных ин­ст­ру­мен­тов , главным образом мем­бра­но­фо­нов .

На­тя­ги­ва­ет­ся на ре­зо­на­тор­ный кор­пус, за­кре­п­ля­ет­ся под­виж­но или не­под­виж­но. М. для удар­ных мем­бра­но­фо­нов из­го­тав­ли­ва­ет­ся обыч­но из ко­жи жи­вот­но­го, для со­вре­мен­ных ор­ке­ст­ро­вых ба­ра­ба­нов и ли­тавр так­же из син­те­тич. плён­ки. Обыч­но М. име­ет фор­му кру­га, ис­клю­че­ния – в тра­диц. куль­ту­рах, напр. М. пря­мо­уголь­ной фор­мы у не­ко­то­рых ви­дов буб­на (дафф). Буб­ны, ли­тав­ры име­ют од­ну М., ба­ра­ба­ны – од­ну или две (напр., ор­ке­ст­ро­вый ма­лый ба­ра­бан). Мем­бра­ной ино­гда на­зы­ва­ют ко­жа­ную де­ку не­ко­то­рых хор­до­фо­нов (ке­ман­чи, ко­бы­за, кыя­ка и др.). М. име­ет­ся так­же у мир­ли­то­нов .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)