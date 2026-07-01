МЕМБРАНА
Деталь конструкции музыкальных инструментов, главным образом мембранофонов.
Натягивается на резонаторный корпус, закрепляется подвижно или неподвижно. М. для ударных мембранофонов изготавливается обычно из кожи животного, для современных оркестровых барабанов и литавр также из синтетич. плёнки. Обычно М. имеет форму круга, исключения – в традиц. культурах, напр. М. прямоугольной формы у некоторых видов бубна (дафф). Бубны, литавры имеют одну М., барабаны – одну или две (напр., оркестровый малый барабан). Мембраной иногда называют кожаную деку некоторых хордофонов (кеманчи, кобыза, кыяка и др.). М. имеется также у мирлитонов.