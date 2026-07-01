МЕЛЬЯ Хулио Антонио

Дея­тель ку­бинского и латино-американского сту­ден­че­ско­го и ком­му­ни­стического дви­же­ния.

[наст. фам. и имя Мак-Парт­ланд (McPart­land) Ни­ка­нор] Из се­мьи порт­но­го. В 1921 по­сту­пил на ф-т пра­ва, фи­ло­со­фии и лит-ры Га­ван­ско­го ун-та. Ру­ко­во­дил груп­пой ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­ных ку­бин. сту­ден­тов «Renovación», в 1923–25 воз­глав­лял её пе­чат­ный ор­ган – ж. «Juventud». Ре­дак­тор уни­вер­си­тет­ско­го ж. «Alma Mater». В 1923 уча­ст­во­вал в соз­да­нии Фе­де­ра­ции уни­вер­си­тет­ских сту­ден­тов, ос­но­вал Нар. ун-т им. Х. Мар­ти (су­ще­ст­во­вал до 1927) – центр обу­че­ния ку­бин. ра­бо­чих мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской идео­ло­гии. В 1924 всту­пил в Ком­му­ни­стич. объ­е­ди­не­ние Га­ва­ны. В авг. 1925 один из ор­га­ни­за­то­ров Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ку­бы , член её ЦК. В том же го­ду ос­но­вал ку­бин. сек­цию Все­аме­ри­кан­ской ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. ли­ги. По­сле ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры Х. Ма­ча­до-и-Мо­ра­ле­са ис­клю­чён в сент. 1925 из уни­вер­си­те­та, в но­яб­ре аре­сто­ван. Объ­я­вил го­ло­дов­ку, был вы­пу­щен на сво­бо­ду бла­го­да­ря вы­сту­п­ле­ни­ям в его за­щи­ту ши­ро­ких сло­ёв ку­бин. об­ще­ст­ва. В нач. 1926 эмиг­ри­ро­вал в Мек­си­ку, из­бран чле­ном ЦК КП Мек­си­ки. В 1927 уча­ст­ник Ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. кон­грес­са в Брюс­се­ле, один из ос­но­ва­те­лей Ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. ли­ги Аме­ри­ки. В этом же го­ду по­се­тил СССР, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Крас­но­го ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов . По воз­вра­ще­нии в Мек­си­ку в 1927 ор­га­ни­зо­вал Ас­со­циа­цию но­вых ре­во­люц. ку­бин. эмиг­ран­тов (Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos), в 1928 – Ас­со­циа­цию про­ле­тар­ских сту­ден­тов (Aso­cia­ción de Estudiantes Proletarios). В ию­ле 1928 при­нял уча­стие в соз­да­нии Еди­ной проф­со­юз­ной кон­фе­де­ра­ции Мек­си­ки. Пе­ча­тал­ся (под псев­до­ни­ма­ми Куа­у­те­мок Са­па­та, Ким, Лорд Мак-Парт­ланд) в ку­бин. и мекс. из­да­ни­ях: «Сuba Libre», «El Libertador», «Tren Blindado», «El Machete», «Boletín del Torcedor» и др. В ию­ле 1928 по об­ви­не­нию в ле­вац­ких (троц­ки­ст­ских) взгля­дах ис­клю­чён из со­ста­ва ЦК КП Мек­си­ки. Пы­тался под­го­то­вить воо­руж. вы­сту­п­ле­ние с це­лью свер­же­ния ре­жи­ма Х. Ма­ча­до-и-Мо­ра­ле­са. Убит аген­та­ми по­след­не­го. В 1933 прах М. пе­ре­ве­зён на Ку­бу.

Сочинения:

Cuba: un pueblo que jamás ha sido libre. La Habana, 1924;

Glosas al pensamiento de J. Martí. Méx., 1926;

Documentos y artículos. La Habana, 1975.

Дополнительная литература:

J. A. Mella, documentos para su vida. La Habana, 1964;

По­го­сов Ю.В. Ме­лья. М., 1968;

Зо­ри­на А.М. Ра­бо­чее дви­же­ние на Ку­бе: 1850–1925. М., 1975;

Cabrera O. J. A. Mella, reforma es­tudiantil y antimperialismo. La Ha­bana, 1977;

Dumpierre E. J. A. Mella. La Ha­ba­na, 1977;

Padrón P.L. J. A. Mella y el mo­vi­miento ob­re­ro. La Habana, 1980.

Автор статьи: Л. А. Ив­ки­на.