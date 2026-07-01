МЕЛЬЯ Хулио Антонио
Деятель кубинского и латино-американского студенческого и коммунистического движения.
[наст. фам. и имя Мак-Партланд (McPartland) Никанор] Из семьи портного. В 1921 поступил на ф-т права, философии и лит-ры Гаванского ун-та. Руководил группой революционно настроенных кубин. студентов «Renovación», в 1923–25 возглавлял её печатный орган – ж. «Juventud». Редактор университетского ж. «Alma Mater». В 1923 участвовал в создании Федерации университетских студентов, основал Нар. ун-т им. Х. Марти (существовал до 1927) – центр обучения кубин. рабочих марксистско-ленинской идеологии. В 1924 вступил в Коммунистич. объединение Гаваны. В авг. 1925 один из организаторов Коммунистической партии Кубы, член её ЦК. В том же году основал кубин. секцию Всеамериканской антиимпериалистич. лиги. После установления диктатуры Х. Мачадо-и-Моралеса исключён в сент. 1925 из университета, в ноябре арестован. Объявил голодовку, был выпущен на свободу благодаря выступлениям в его защиту широких слоёв кубин. общества. В нач. 1926 эмигрировал в Мексику, избран членом ЦК КП Мексики. В 1927 участник Антиимпериалистич. конгресса в Брюсселе, один из основателей Антиимпериалистич. лиги Америки. В этом же году посетил СССР, участвовал в работе Красного интернационала профсоюзов. По возвращении в Мексику в 1927 организовал Ассоциацию новых революц. кубин. эмигрантов (Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos), в 1928 – Ассоциацию пролетарских студентов (Asociación de Estudiantes Proletarios). В июле 1928 принял участие в создании Единой профсоюзной конфедерации Мексики. Печатался (под псевдонимами Куаутемок Сапата, Ким, Лорд Мак-Партланд) в кубин. и мекс. изданиях: «Сuba Libre», «El Libertador», «Tren Blindado», «El Machete», «Boletín del Torcedor» и др. В июле 1928 по обвинению в левацких (троцкистских) взглядах исключён из состава ЦК КП Мексики. Пытался подготовить вооруж. выступление с целью свержения режима Х. Мачадо-и-Моралеса. Убит агентами последнего. В 1933 прах М. перевезён на Кубу.
Сочинения:
Cuba: un pueblo que jamás ha sido libre. La Habana, 1924;
Glosas al pensamiento de J. Martí. Méx., 1926;
Documentos y artículos. La Habana, 1975.
Дополнительная литература:
J. A. Mella, documentos para su vida. La Habana, 1964;
Погосов Ю.В. Мелья. М., 1968;
Зорина А.М. Рабочее движение на Кубе: 1850–1925. М., 1975;
Cabrera O. J. A. Mella, reforma estudiantil y antimperialismo. La Habana, 1977;
Dumpierre E. J. A. Mella. La Habana, 1977;
Padrón P.L. J. A. Mella y el movimiento obrero. La Habana, 1980.
Автор статьи: Л. А. Ивкина.