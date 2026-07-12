МEЛЬЯ, ХУЛИО АНТОНИО

Мeлья ( исп. Mella) , Хулио Антонио (наст. имя и фамилия Никанор Мак-Партланд, Nicanor MacPartland) (25.03.1903, Гавана — 11.01.1929, Мехико) — видный деятель кубинского и латиноамериканского студенческого и коммунистического движения. В 1921 поступил на факультет права, философии и литературы Гаванского университета. Активно включился в революционную деятельность, возглавив борьбу за университетскую реформу. Руководил группой революционного кубинского студенчества «Renovacion» и ее печатного органа «Juventud» (1923—1925); редактор университетского журнала «Alma Mater». Организатор 1-го Национального конгресса студентов (1923), на котором была создана Федерация университетских студентов, основатель Народного университета им. Хосе Марти (1923—1927), ставшего важным центром обучения кубинских рабочих основам марксистско-ленинской идеологии. В 1924 вступил в Коммунистическое объединение Гаваны; в августе 1925 — один из организаторов первой Коммунистической партии Кубы, а затем — член ее ЦК. В том же году организовал кубинскую секцию Всеамериканской антиимпериалистической лиги, основатель Антиклерикальной лиги (1924). После установления диктатуры Х. Мачадо-и-Моралеса (1925—1933) исключен из университета (сентябрь 1925), а в ноябре по ложному обвинению арестован. В знак протеста объявил голодовку, но был выпущен на свободу благодаря выступлениям в его защиту широких слоев кубинской общественности. В начале 1926 эмигрировал в Мексику, избран членом ЦК компартии Мексики. В 1927 участник Антиимпериалистического конгресса (Брюссель), один из основателей Антиимпериалистической лиги Америк. В этом же году посетил СССР, участвовал в работе Красного интернационала профсоюзов. По возвращении в Мексику в 1927 основал Ассоциацию новых революционных кубинских эмигрантов Asociacion de los Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC), а в 1928 — Ассоциацию пролетарских студентов (Asociacion de Estudiantes Proletarios). В июле 1928 принял участие в создании Единой профсоюзной конфедерации Мексики. Печатался (под псевдонимами Куаутемок Сапата (Cuauhtemoc Zapata), Ким (El Machete), Лорд МасПарт­ланд (Lord McPartland) в кубинских и мексиканских изданиях. В июле 1928 по обвинению в левацких (троцкистских) взглядах был исключен из состава ЦК компартии Мексики. Пытался подготовить вооруженное выступление с целью свержения режима Х. Мачадо. В январе 1929 был убит агентами Мачадо. В 1933 прах М. был перевезен на Кубу.

Соч. : Documentos y articulos. La Habana, 1975.

Лит. : Погосов Ю. В. Мелья. М., 1968; Зорина А. М. Рабочее движение на Кубе: 1850—1925. М., 1975; Cabrera O. Julio Antonio Mella, reforma estudiantil y antimperialismo. La Habana, 1977; Очерки истории Кубы. М., 1978; Padron P. L. Julio Antonio Mella y el movimiento obrero. La Habana, 1980; История Латинской Америки: 1918–1945. М., 1999; Fadragas A. M. Mella: nacimiento de un lider. La Habana, 2001; Cupull A., Gonzalez F. Julio Antonio Mella en medio del fuego: un asesinato en Mexico. La Habana, 2006; Ивкина Л. А. Хулио Антонио Мелья. Жизнь после смерти. Левая альтернатива в Латинской Америке // Латиноамериканский исторический альманах. М., 2016. № 17. Л. А. Ивкина.