МЕЛУХХА

Мелухха — убедительная этимология отсутствует (сопоставляется с дравид . mel-akam — «горная страна»); единогласное отождествление с конкретной территорией в науке отсутствует; с наибольшей уверенностью упоминания М. интерпретируются как указывающие на область к востоку от Месопотамии и отождествляются с территорией Харапп­ской цивилизации или Белуджистаном. М. упоминается, в частности в анналах Саргона Аккадского (2334—2279 до н. э.), Нарам-Суена (2254—2218 до н. э.) и Гудеа (ок. 2144 — 2124 до н. э.), наряду с Дильмуном (ныне о. Бахрейн) и Маганом (юго-восток Аравийского п-ова) как один из партнеров по морской торговле и поставщик драгоценных металлов, древесины и редких минералов. Предметы материальной культуры Хараппской цивилизации, найденные в Месопотамии, соотносятся с этими упоминаниями. Предположительно, контакты шумерских поселений Южн. Месопотамии и М. прервались с упадком III династии Ура.

Лит .: Possehl Gr . Meluhha // The Indian Ocean in Antiquity / Ed. J. Reade. London, 1996. P. 133—208. М. Д. Бухарин.