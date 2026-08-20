МЕЛУ НЕТУ, Мело Нето Жуан Кабрал ди
Бразильский поэт.
Родился в богатой аристократич. семье. В 1942 переехал в Рио-де-Жанейро, где познакомился с К. Друммондом ди Андради, оказавшим решающее влияние на его становление как поэта. В 1940–70-х гг. работал дипломатом в Испании; в Барселоне сблизился с Х. Миро, основал собств. типографию. С нач. 1990-х гг. тяжело болел, утратил зрение.
Лит. дебют М. Н. – поэтич. сб. «Камень сна» («Pedra do sono», 1942). Ранние стихотворения М. Н., отмеченные повышенным интересом к формальным экспериментам, включают проникнутые духом сюрреализма размышления о соотношении сознательного и бессознательного в психологии человека, о природе поэтич. вдохновения: сб-ки «Инженер» («O engenheiro», 1945), «Психология сочинительства с фабулой об Амфионе и Антиодой» («Psicologia da composi- ção com a f ́abula de Anfion e Antiode», 1947), «Трое несчастных влюблённых» («Os tr ̂es mal-amados», 1943, изд. в 1954). С 1950-х гг. в центре творчества М. Н. – насущные проблемы браз. общества: сб. «Пёс без перьев» («O cão sem plumas», 1950) о тяжёлых условиях жизни на северо-востоке Бразилии; написанная в форме монолога реки поэма «Река, или Реляция о путешествии, совершённом рекой Капибарибе от её истоков до города Ресифе» («O Rio, ou Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente а̀ cidade do Recife», 1954) о бесконечных горестях бразильцев. Нац. характер воплотил в стихотв. драме «Смерть и жизнь Суровых» («Morte e vida Severina», 1956, экранизирована в 1977, 1981), созданной в традициях португ. ср.-век. и ренессансных ауто, а также в сб-ках «Пейзажи с фигурами» («Paisagens com figuras», 1956), «Воспитание камнем» («A Educaç ̃ao pela Pedra», 1966) и др. Среди поздних сочинений: «Ауто о брате» («Auto do frade», 1984), поэтич. сб-ки «Севилья в пути» («Sevilha andando», 1989), «Путь по Севилье» («Andando Sevilha», 1994) и др.
Сочинение:
Poesias completas. Rio de J., 1975–1988. [Vol. 1–2].
Автор статьи: М. Ф. Надъярных.