МЕЛЬПОМЕНА (др.-греч. Μελπομένη, лат. Melpomene)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Мельпомена («поющая [и танцующая]») – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Согласно Аполлодору, Мельпомена от бога реки Ахелоя родила сирен (Apollod., I, 3, 4; ср.: Аполлоний Родосский (IV, 895 sqq.) называет вместо нее Терпсихору ). К Мельпомене часто обращались поэты, например, Гораций (Carm., I, 24, 3; III, 30, 16; IV, 3, 1), не определяя, однако, каких-либо точно установленных функций ее в кругу муз. В результате постепенной дифференциации и разграничения обязанностей каждой из девяти муз, которое происходит начиная с позднеэллинистического времени, Мельпомена стала считаться покровительницей трагедии . Обычными атрибутами Мельпомены в изобразительной традиции оказываются трагическая маска и палица (из-за связи ее образа с Гераклом), которые она держит в руках.

Иллюстрация:

Мельпомена, муза трагедии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова