МЕЛПА
Папуасский народ в Папуа – Новой Гвинее. Живут в округе Маунт-Хаген, в провинции Уэстерн-Хайлендс, на востоке о. Новая Гвинея.
Численность св. 200 тыс. чел. (2009, оценка). Говорят на яз. медлпа (хаген) чимбу-вахгийской семьи трансновогвинейской макросемьи папуасских языков. Св. 80% – протестанты (протестантизм распространяется с сер. 20 в.), часть сохраняет традиц. верования.
Традиц. занятие – ручное земледелие. Гл. культура – батат; женщины возделывают растения, съедобная часть которых находится под землёй, мужчины – бананы, панданус. Развито свиноводство. Делятся на племена (ндика, ямка, кавелка, минемби, кламакай, типука, элти и др.), локализованные патрилинейные роды (кона), связанные брачным обменом и владеющие землёй, подроды и линиджи. Члены одного племени, по их представлениям, происходят из одной местности и причастны к одной мистич. сущности (ми – душа). Система терминов родства бифуркативного типа. Термины родства делятся на референтивные и вокативные; среди референтивных терминов выделяются термины обозначения в узком кругу родственников и термины публичного обозначения. Сиблинги делятся по относит. полу. Брак патрилокальный, полигинный; жёны в полигинных семьях происходят из разных родов (мужчина называет «братьями» мужчин рода, в который вышла замуж сестра его жены). Практикуются левират, брачный выкуп, ритуализированный дарообмен (мока).
Автор статьи: Г. В. Дзибель.