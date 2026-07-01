МЕЛПА

Па­пу­ас­ский на­род в Па­пуа – Но­вой Гви­нее. Жи­вут в ок­ру­ге Ма­унт-Ха­ген, в провинции Уэ­стерн-Хай­лендс, на вос­то­ке о. Но­вая Гви­нея.

Чис­лен­ность св. 200 тыс. чел. (2009, оцен­ка). Го­во­рят на яз. мед­лпа (ха­ген) чим­бу-вах­гий­ской се­мьи транс­но­вог­ви­ней­ской мак­ро­се­мьи па­пу­ас­ских язы­ков. Св. 80% – про­тес­тан­ты (про­тес­тан­тизм рас­про­стра­ня­ет­ся с сер. 20 в.), часть со­хра­ня­ет тра­диц. ве­ро­ва­ния.

Тра­диц. за­ня­тие – руч­ное зем­ле­де­лие. Гл. куль­ту­ра – ба­тат; жен­щи­ны воз­де­лы­ва­ют рас­те­ния, съе­доб­ная часть ко­то­рых на­хо­дит­ся под зем­лёй, муж­чи­ны – ба­на­ны, пан­да­нус. Раз­ви­то сви­но­вод­ст­во. Де­лят­ся на пле­ме­на (н­ди­ка, ям­ка, ка­вел­ка, ми­нем­би, кла­ма­кай, ти­пу­ка, эл­ти и др.), ло­ка­ли­зо­ван­ные пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (ко­на), свя­зан­ные брач­ным об­ме­ном и вла­дею­щие зем­лёй, под­ро­ды и ли­нид­жи. Чле­ны од­но­го пле­ме­ни, по их пред­став­ле­ни­ям, про­ис­хо­дят из од­ной ме­ст­но­сти и при­ча­ст­ны к од­ной мис­тич. сущ­но­сти (ми – ду­ша). Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Тер­ми­ны род­ст­ва де­лят­ся на ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные; сре­ди ре­фе­рен­тив­ных тер­ми­нов вы­де­ля­ют­ся тер­ми­ны обо­зна­че­ния в уз­ком кру­гу род­ст­вен­ни­ков и тер­ми­ны пуб­лич­но­го обо­зна­че­ния. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. по­лу. Брак пат­ри­ло­каль­ный, по­ли­гин­ный; жё­ны в по­ли­гин­ных семь­ях про­ис­хо­дят из раз­ных ро­дов (муж­чи­на на­зы­ва­ет «брать­я­ми» муж­чин ро­да, в ко­то­рый вы­шла за­муж се­ст­ра его же­ны). Прак­ти­ку­ют­ся ле­ви­рат, брач­ный вы­куп, ри­туа­ли­зи­ро­ван­ный да­ро­об­мен (мо­ка).

Автор статьи: Г. В. Дзи­бель.

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