МЕЛОС

МЕ́ЛОС (др.-греч. Μήλος) - остров в Эгейском море , часть Киклад (ныне Милос).

Мелос – самый западный из Кикладских островов, он расположен в 120 км от побережья Лаконики и находится к югу от Сифноса и Серифоса, к северо-западу от Санторина. Площадь острова 160 кв. км, высшая точка – гора Элиас (748 м); на острове много месторождений полезных ископаемых.

Мелос стал одним из первых обитаемых Кикладских островов, первые люди появились там еще 13 000 лет назад. Остров стал важным центром индустрии из-за залежей обсидиана; мелосский обсидиан встречается по всему Ближнему Востоку. Он был одним из центров Минойской цивилизации; у деревни Филакопи найден дворец и городские стены (2400 г. до н.э.), там же обнаружена знаменитая фреска с изображением летающей рыбы.

В микенское время Филакопи сохранил свое значение и был заброшен только в XI в. до н.э. Ок. 900 г. до н.э. на Мелосе появились дорийцы – колонисты из Лаконии. Город Мелос, основанный ими, находился на вершине холма у залива, богатство его жителей показывают находки в погребениях. В 480 г. до н.э. Мелос выставил два 50-весельных корабля для участия в Саламинской битве.

Мелосские дорийцы смогли уклониться от вступления в I Афинский морской союз и сохранить нейтралитет вплоть до Пелопоннесской войны. Афины стремились поставить остров под свой контроль. Первая экспедиция в 426 г. до н.э. закончилась неудачно, вторая была снаряжена в 415 г. до н.э. Афиняне захватили остров, казнили всех мужчин, женщин и детей обратили в рабство и вывели на Мелос свою колонию. Обстоятельства этой осады изложены Фукидидом в его «Истории», где приводятся речи афинян, предлагающих сдаться, и мелосцев, отказывающихся это сделать; эти речи – образец риторического искусства Фукидида.

В 405 г. до н.э. Лисандр восстановил присутствие дорийцев на острове и выслал афинян обратно, но былого благополучия Мелосу до времен Римской империи достичь не удалось. В начале новой эры на острове появляются большие богатые виллы, сохранились остатки римского театра, кроме того, к III в. н.э. относятся христианские катакомбы.

В 1820 г. в окрестностях театра была обнаружена знаменитая статуя Афродиты – Венера Милосская (конец II в. до н.э.). С Мелоса происходят философ Диагор и поэт Меланиппед.

Иллюстрации :

Фреска с летающей рыбой из Филакопи.

Венера Милосская.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев