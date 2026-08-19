«МЕЛОДИЯ» (фирма)
Российская фирма звукозаписи.
Основана в 1964 при Мин-ве культуры СССР. В её состав входили Всесоюзная студия грамзаписи (Москва), отделения в Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Ташкенте. Продукцию «М.» выпускали неск. заводов, крупнейшие – Апрелевский завод грампластинок и моск. опытный завод «Грамзапись». До 1991 «М.» публиковала (преим. на виниловых грампластинках) разного рода музыку, сказки для детей, театральные постановки, документальные тексты и др. С 1991 издаются преим. муз. записи на компакт-дисках. Фирма выпускала (нерегулярно) сводные каталоги грамзаписей, а также (с 1979) ежеквартальные каталоги новинок; ныне каталог новинок публикуется в сети Интернет.