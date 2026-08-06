МЕЛОДИЯ

По­сле­до­ва­тель­ность музыкальных зву­ков, ко­то­рая не­по­сред­ст­вен­но вос­при­ни­ма­ет­ся слу­хом и трак­ту­ет­ся в тео­рии му­зы­ки как ком­по­зи­ци­он­но-тех­ническое и ла­до­вое це­лое.

М. – гл. го­лос (пре­им. верх­ний) го­мо­фон­но­го муз. скла­да (в по­след­нем раз­ли­ча­ют­ся М. и ак­ком­па­не­мент), един­ст­вен­ный го­лос од­но­го­ло­сия, ре­же – вся­кий го­лос мно­го­го­ло­сия (на­зы­ва­ет­ся так­же «ли­ния», в ор­ке­ст­ро­вой, хо­ро­вой прак­ти­ке – «пар­тия», в прак­ти­ке джа­за – «нит­ка»). (См. так­же Склад му­зы­каль­ный, Го­мо­фо­ния, По­ли­фо­ния, Мо­но­дия, Фак­ту­ра.) Наи­бо­лее спе­ци­фич. ком­по­нент М. – зву­ко­вы­сот­ная ли­ния, др. ком­по­нен­ты (ритм, лад, фор­ма, темп, ди­на­ми­ка, аго­ги­ка и т. д.), вхо­дя­щие в лю­бую М., яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ят. ка­те­го­рия­ми му­зы­ки. Со­во­куп­ность ти­по­ло­ги­че­ски род­ст­вен­ных М. на­зы­ва­ет­ся «ме­лос» (см., напр., в ст. Ро­ды интервальных систем).

Ан­тич­ное уче­ние о ме­ло­дич. ком­по­зи­ции, вклю­чав­шее в се­бя, по­ми­мо уче­ния о строе­нии М. (у греч. тео­ре­ти­ков ча­ще встре­ча­ет­ся сло­во «ме­лос», чем «ме­ло­дия»; в лат. трак­та­тах на­ря­ду с гре­циз­мом «melos» ис­поль­зу­ет­ся собств. сло­во «modulatio»), так­же ме­тод сце­п­ле­ния её со сти­хом (т. е. спо­соб рас­пе­ва сти­ха), на­зы­ва­лось «ме­ло­пея» (μελοποιΐα ). Ни од­ной це­ло­ст­ной ме­ло­пеи не со­хра­ни­лось; её эле­мен­ты есть в трак­та­тах Ари­сти­да Квин­ти­лиа­на, Пто­ле­мея («Гар­мо­ни­ка», II.12), Ано­ни­ма I Бел­лер­ма­на, Кле­о­ни­да. Цен­ные сви­де­тель­ст­ва о М. и ме­ло­пее встре­ча­ют­ся в греч. фи­лос. трак­та­тах (в т. ч. у Пла­то­на и Ари­сто­те­ля). По Ари­сти­ду Квин­ти­лиа­ну, в М. вы­де­ля­ют­ся: 1) веде́ние (ἀγωγή), т. е. плав­ное гам­мо­об­раз­ное, по­сту­пен­ное дви­же­ние; в свою оче­редь ве­де­ние под­раз­де­ля­ет­ся на вос­хо­дя­щее, нис­хо­дя­щее и кру­го­вое; 2) пле­те­ние (πλοϰή), т. е. скач­ко­об­раз­ное дви­же­ние. У Кле­о­ни­да опи­сы­ва­ет­ся так­же ре­пе­ти­ция (πεσσεία; букв. – иг­ра в шаш­ки), т. е. ме­ло­дич. фи­гу­ра, со­стоя­щая из по­вто­ре­ния зву­ков на од­ной и той же вы­со­те. Из ан­тич­ных сви­де­тельств сле­ду­ет, что М. свой­ст­вен­ны ком­по­зи­ци­он­но-тех­нич. це­ло­ст­ность и (обоб­щён­но и за­час­тую про­ти­во­ре­чи­во) этос. По­ня­тие «modulatio» (и про­из­вод­ные от не­го тер­ми­ны) вклю­ча­ет в се­бя кон­но­та­цию сла­жен­но­сти, со­раз­мер­но­сти, со­гла­со­ван­но­сти ме­ло­дич. «чле­нов» (μέλος – букв. «член»), яр­ко про­яв­ляю­щую­ся, напр., в зна­ме­ни­том оп­ре­де­ле­нии Ав­гу­сти­на «Musica est scientia bene modulandi» («Му­зы­ка – нау­ка хо­ро­ше­го лад­но­го пе­ния»). Во­прос о един­ст­ве муз. ла­да (важ­ней­шее свой­ст­во М. в позд­ней­шей по­ли­фо­нич. и го­мо­фон­ной му­зы­ке) в со­хра­нив­ших­ся ан­ти­чных трак­та­тах де­таль­но не рас­смат­ри­ва­ет­ся.

Об­ра­зец ср.-век. уче­ния о куль­то­вой М. – 15-я гл. «О над­ле­жа­щей ме­ло­дии, или О том, как её на­до со­чи­нять» («De commoda vel componenda modulatione») трак­та­та «Мик­ро­лог...» (1025–26) Гви­до Аре­тин­ско­го. Его гл. тре­бо­ва­ние к строе­нию М. – урав­но­ве­шен­ность спа­дов и подъ­ё­мов, сба­лан­си­ро­ван­ность ме­ло­дич. ри­сун­ка, «что­бы не­вмы со­гла­со­вы­ва­лись с не­вма­ми, а фра­зы с фра­за­ми, при­чём все­гда с не­ко­то­рой до­лей по­до­бия се­бе, что­бы бы­ло по­до­бие не­схо­же­го (si­mi­li­tudo dissimilis), как у слад­чай­ше­го Ам­вро­сия [Ме­дио­лан­ско­го]». Вме­сте с тем здесь про­во­дит­ся мысль о «ра­зум­ном раз­но­об­ра­зии в рас­по­ло­же­нии зву­ко­вы­сот» (rationabilis varietas dispositione vocum), ко­то­рое обес­пе­чи­ва­ет­ся с по­мощью ла­до­вой ме­та­бо­лы (фра­зы, «ко­то­рые по­вто­ря­ют­ся по не­сколь­ку раз, мо­гут быть с по­мо­щью ла­дов транс­фор­ми­ро­ва­ны»). Сим­мет­рич­ный, урав­но­ве­шен­ный тип М. (по тер­ми­но­ло­гии Ю. Н.Холопова – «ароч­ный»), опи­сан­ный Гви­до по от­но­ше­нию к «плав­но­му рас­пе­ву» (мо­но­дии ка­то­ли­ков), ха­рак­те­рен так­же для ви­зант. и др.-рус. куль­то­вой мо­но­дии.

Ме­ло­дии в од­но­го­лос­ной па­ра­ли­тур­ги­че­ской (кон­дук­ты, кан­ти­ги, кэ­рол, лау­ды) и свет­ской (ви­ре­ле, рондó, бал­ла­ды и др. тек­сто­му­зы­каль­ные фор­мы у тру­ба­ду­ров, тру­ве­ров, мин­не­зин­ге­ров) му­зы­ке сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния от­ли­ча­ют­ся ис­клю­чи­тель­ным мно­го­об­ра­зи­ем, от фор­муль­ных (напр., в му­зы­ке мей­стер­зин­ге­ров) до ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ных, не ус­ту­паю­щих в вы­ра­зи­тель­но­сти позд­ней­шим го­мо­фон­ным М. В мно­го­го­лос­ной му­зы­ке 15–16 вв. при об­щем до­ми­ни­ро­ва­нии по­ли­фо­нич. скла­да рель­еф­ные М. об­на­ру­жи­ва­ют­ся в об­ра­бот­ках гри­го­ри­ан­ских рас­пе­вов (напр., у Г. Дю­фаи, от­час­ти вслед­ст­вие ис­поль­зо­ва­ния тех­ни­ки франц. фо­бур­до­на) и в мно­го­го­лос­ных пес­нях (фрот­то­ла «На Те­бя, Гос­по­ди, упо­ваю» Жос­ке­на Де­пре, се­ре­на­да «Matona mia cara» О. Лас­со и др.). Cр.-век. и ре­нес­санс­ные М., не­со­мнен­но, об­ла­да­ют ком­по­зи­ци­он­ной и ла­до­вой (мо­даль­ной и/или про­то­то­наль­ной) за­кон­чен­но­стью, од­на­ко во­прос об ин­ди­ви­ду­аль­ных ме­ло­дич. сти­лях в эти эпо­хи ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным.

М. ев­роп. му­зы­ки 17–19 вв. пред­став­ля­ет раз­ви­тую мно­го­го­лос­ную гар­мо­нич. струк­ту­ру (по сло­вам П. И. Чай­ков­ско­го, «ме­ло­дия ни­ко­гда не мо­жет явить­ся в мыс­ли ина­че, как с гар­мо­ни­ей вме­с­те»). На М., од­но­го­лос­ную ли­нию, прое­ци­ру­ет­ся вся ак­кор­до­вая гар­мо­ния; она ста­но­вит­ся ла­до­вой мо­де­лью. Ме­ло­ди­ка (в совр. смыс­ле то же, что ме­лос) в му­зы­ке 20–21 вв. не­обы­чай­но мно­го­об­раз­на; в ней со­су­ще­ст­ву­ют эле­мен­ты ар­хаич. ти­пов М. (И. Ф. Стра­вин­ский, Б. Бар­ток), то­наль­ная (С. С. Про­кофь­ев, Д. Д. Шос­та­ко­вич , П. Хин­де­мит), не­омо­даль­ная (О. Мес­си­ан), ме­ло­ди­ка мас­со­вой, джа­зо­вой пес­ни, совр. ме­ло­ди­ка сме­шан­ных тех­ник. Во­прос о при­ме­ни­мо­сти тер­ми­на «М.» по от­но­ше­нию к зап. и вост. куль­то­вой мо­но­дии (осо­бен­но в тех слу­ча­ях, ко­гда она пред­став­ля­ет со­бой ком­пи­ля­цию ме­ло­дич. фор­мул, как, напр., в псал­мо­вом то­не гри­гори­ан­ско­го хо­ра­ла), не­ко­то­рым ви­дам по­ли­фо­нии (напр., итал. фо­бур­до­ну 16 в.), ар­ха­ич. об­раз­цам нар. му­зы­ки, му­зы­ке аван­гар­диз­ма 20–21 вв. ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным.

Дополнительная литература:

Гун­ке И. К. Пол­ное ру­ко­во­дство к со­чи­не­нию му­зы­ки. СПб., 1863;

Ме­тал­лов В. М. Ос­мо­гла­сие зна­мен­но­го рос­пе­ва. М., 1899;

Ши­шов И. П. К во­про­су об ана­ли­зе ме­ло­ди­че­ско­го строе­ния // Му­зы­каль­ное об­ра­зо­ва­ние. 1927. № 1–4;

Ма­зель Л. А. О ме­ло­дии. М., 1952;

Schenker Н. Neue musikalische Theo­rien und Phantasien... W., 1956. Bd 3;

Sza­bol­csi В.Bausteine zu einer Geschichte der Me­lodie. Bdpst, 1959;

Асафь­ев Б. В. Ре­че­вая инто­на­ция. М.; Л., 1965;

Abraham L. U., Dah­l­haus C. Melodielehre. Köln, 1972;

Зак В. И. О ме­ло­ди­ке мас­со­вой пес­ни (опыт ана­ли­за). М., 1979;

Хри­стов Д. Тео­ре­ти­че­ские ос­но­вы ме­ло­ди­ки. М., 1980.

Авторы статьи: Ю. Н. Хо­ло­пов, С. Н. Ле­бе­дев.

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