МЕЛОЦЦО ДА ФОРЛИ
Итальянский живописец.
Первоначальное обучение прошёл в своём родном городе; испытал влияние Пьеро делла Франчески, которое стало определяющим в формировании его стиля. В нач. 1460-х гг. работал в Риме, ок. 1465–75 – в Урбино при дворе герцога Федериго да Монтефельтро, где предположительно участвовал в росписи студиоло герцогского дворца наряду с художниками П. Берругете, Йосом ван Гентом. В своё последующее пребывание в Риме (после 1475) по заказу папы Сикста IV создал фреску «Основание Ватиканской библиотеки папой Сикстом IV» (ок. 1476–77, Пинакотека, Ватикан), где рим. первосвященник в окружении 4 племянников и коленопреклонённый гуманист Бартоломео Платина (назначенный папой хранителем б-ки) изображены на фоне величественной перспективной архит. декорации. Ок. 1479–80 выполнил роспись апсиды ц. Санти-Апостоли в Риме (сохранившиеся фрагменты – в Пинакотеке, Ватикан; Палаццо Квиринале, Рим; Музее Прадо, Мадрид).
С именем М. да Ф. обычно связывают идею росписи на своде сакристии Св. Марка в базилике Св. Девы Марии (храма Санта-Каса) в Лорето в виде иллюзорного 8-гранного барабана, на фоне которого парит сонм ангелов, пророков и херувимов. Её исполнение было, вероятно, возложено на учеников художника – М. Пальмеццано и Дж. Санти (отец Рафаэля). Ясная пространственная структура композиций, подчёркнутая формами классич. архитектуры, резкие сокращения и сложные ракурсы фигур, а также иллюзионистич. приёмы в творчестве М. да Ф. предвосхищают стилистику Высокого Возрождения. Иск-во М. да Ф. является связующим звеном между Ранним и Высоким Возрождением в итал. живописи; его влияние испытали на себе художники Романьи, Урбино и Рима.