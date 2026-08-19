МЕЛЬНСКИЙ ДОГОВОР

Мельнский договор ( нем. Friede vom Melnosee (Meldensee), пол. Pokoj melnenski) — соглашение, заключенное 27 сентября 1422 в Мелно (ныне в Куявско-Поморском воеводстве, Польша) между Тевтонским орденом и выступавшими в союзе Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Со стороны Ордена М. д. подписали верховный магистр Пауль фон Русдорф, ландмайстеры Ливонии и Германии; со стороны противника — польский король Владислав II Ягелло, литовский великий князь Витовт и мазовецкие князья Януш I и Земовит IV.

Заключение М. д. стало результатом так называемой Голубской войны 1422, получившей название от пограничного населенного пункта Голуб на западе Кульмской земли. Договор был подписан через несколько дней после провозглашения перемирия, печати к нему были приложены лишь 30 марта 1423, так как их не было в распоряжении сторон на момент подписания (ливонский ландмайстер отправил свою печать и печати гебитигеров через гонца). Вскоре М. д. был одобрен римским папой Мартином V.

Согласно М. д., Великое княжество Литовское получило Самогитию (Жемайтию), земли по левому берегу р. Неман и выход к Балтийскому морю в районе Паланги. Хотя выход к морю и не принес Литве экономической выгоды (важный замок Мемель, ныне Клайпеда, остался во владении Тевтонского ордена), это позволило отрезать земли Ордена от Ливонии и таким образом определить исход спора за Самогитию в пользу Литвы. Территориальные приобретения Польши были незначительными — под ее контроль, в частности, вернулась Нешава ( нем . Нессау) — королевство отказалось от претензий на Поморье, Кульмскую землю и другие владения Ордена.

М. д. определил границы Вост. Пруссии, которые оставались в целом неизменными до XX в. Однако противоречия между Орденом и Польшей не были разрешены и привели к столкновению во время гражданской войны 1432—1438 в Великом княжестве Литовском. По итогам военных действий Орден не добился пересмотра условий М. д. Напротив, его ослабление и повышение налогов вызвали объединение сословий Пруссии и Поморья в Прусский союз (1440), который при поддержке Польши поднял восстание против Ордена (Тринадцатилетняя война 1454—1466).

Лит. : Weise E . Die Staatsvertra?ge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. Bd. 1 (1398–1437). Marburg, 1970; Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju melnenskiego z 1422 roku. Poznan, 2004; Srodecki P. Mediating Actors in the Conflict between the Teutonic Order and the Kingdom of Poland in the Early Fifteenth Century // Der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil: Plane–Strategien–Erwartungen / Hrsg. H. Flachenecker. Wurzburg, 2020. Д. И. Вебер.