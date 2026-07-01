МЕЛЬНИКОВЫ
Российские театральные деятели, отец и сын.
Иван Александрович [21.2(4.3).1832, С.-Петербург – 25.6(8.7).1906, там же], певец (баритон). Из семьи купца (быв. крепостного). В 1850 окончил Коммерческое уч-ще. Пению учился с 1861 у Г. Я. Ломакина, с 1866 – у П. Репетто (С.-Петербург) и Э. Репетто (Милан). В 1867–92 солист, в 1890–92 режиссёр Мариинского театра. Исполнял также басовые партии. Первый исполнитель партий Бориса Годунова, Князя Игоря, Демона (одноим. оперы М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, А. Г. Рубинштейна), Дон Карлоса («Каменный гость» А. С. Даргомыжского), Том- ского («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Князя Токмакова, Каленика («Псковитянка», «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова). Среди лучших партий: Руслан («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Мельник («Русалка» Даргомыжского), Кочубей («Мазепа» Чайковского), Дон Жуан («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Вольфрам, Тельрамунд («Тангейзер», «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Выступал в концертах, в 1869 гастролировал в Лондоне. В 1890 организовал любительский смешанный хор. Издал 3 сб-ка «Русские хоры» (СПб., 1890–94; М., 1929).
Его сын Пётр Иванович (1870, по др. данным, 1867, С.-Петербург – 28.12.1940, Рига), оперный режиссёр. Работал в Частной рус. опере С. И. Мамонтова (1896–1905), в моск. Большом театре (1906–09, 1913–14, 1918–21), петерб. Мариинском театре (1909–13, 1914–19, 1921–22); ставил гл. обр. рус. оперы. С 1922 жил в Латвии, режиссёр Нац. оперы Латвии в Риге (среди постановок: «Аида» Дж. Верди, 1922, «Огонь и ночь» Яниса Мединьша, 1924, «Салиниеки» Алфредса Калниньша, 1926, «Вайделоте» Язепса Мединьша, 1927, ряд рус. опер, последняя – «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, 1940), работал также в Гор. театре Лиепаи. В 1932–1940 ставил спектакли в театре «Ла Скала» в Милане («Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова, и др.). Автор ст. «Моя дружба с Шаляпиным» (Ф. И. Шаляпин и Латвия / Cост. С. Журавлев. Рига, 1999).