МЕЛЬНИКОВЫ

Российские те­ат­раль­ные дея­те­ли, отец и сын.

Иван Алек­сан­д­ро­вич [21.2(4.3).1832, С.-Пе­тер­бург – 25.6(8.7).1906, там же], пе­вец (ба­ри­тон). Из се­мьи куп­ца (быв. кре­по­ст­но­го). В 1850 окон­чил Ком­мер­че­ское уч-ще. Пе­нию учил­ся с 1861 у Г. Я. Ломакина, с 1866 – у П. Ре­пет­то (С.-Пе­тер­бург) и Э. Ре­пет­то (Ми­лан). В 1867–92 со­лист, в 1890–92 ре­жис­сёр Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. Ис­пол­нял так­же ба­со­вые пар­тии. Пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тий Бо­ри­са Го­ду­но­ва , Кня­зя Иго­ря, Де­мо­на (од­но­им. опе­ры М. П. Му­сорг­ско­го, А. П. Бо­роди­на, А. Г. Ру­бин­штей­на), Дон Кар­ло­са («Ка­мен­ный гость» А. С. Дар­го­мыж­ско­го), Том- ско­го («Пи­ко­вая да­ма» П. И. Чай­ков­ско­го), Кня­зя Ток­ма­ко­ва, Ка­ле­ни­ка («Пско­ви­тян­ка», «Май­ская ночь» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Сре­ди луч­ших пар­тий: Рус­лан («Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки ), Мель­ник («Ру­сал­ка» Дар­го­мыж­ско­го), Ко­чу­бей («Ма­зе­па» Чай­ков­ско­го), Дон Жу­ан («Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та), Вольф­рам, Тель­ра­мунд («Тан­гей­зер», «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра). Вы­сту­пал в кон­цер­тах, в 1869 гаст­ро­ли­ро­вал в Лон­до­не. В 1890 ор­га­ни­зо­вал лю­би­тель­ский сме­шан­ный хор. Из­дал 3 сб-ка «Рус­ские хо­ры» (СПб., 1890–94; М., 1929).

Его сын Пётр Ива­но­вич (1870, по др. дан­ным, 1867, С.-Пе­тер­бург – 28.12.1940, Ри­га), опер­ный ре­жис­сёр. Ра­бо­тал в Ча­ст­ной рус. опе­ре С. И. Ма­мон­то­ва (1896–1905), в моск. Боль­шом теат­ре (1906–09, 1913–14, 1918–21), пе­терб. Ма­ри­ин­ском те­ат­ре (1909–13, 1914–19, 1921–22); ста­вил гл. обр. рус. опе­ры. С 1922 жил в Лат­вии, ре­жис­сёр Нац. опе­ры Лат­вии в Ри­ге (сре­ди по­ста­но­вок: «Аи­да» Дж. Вер­ди, 1922, «Огонь и ночь» Яни­са Ме­динь­ша, 1924, «Са­линие­ки» Ал­фред­са Кал­нинь­ша, 1926, «Вай­де­ло­те» Язеп­са Ме­динь­ша, 1927, ряд рус. опер, по­след­няя – «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го, 1940), ра­бо­тал так­же в Гор. те­ат­ре Лие­паи. В 1932–1940 ста­вил спек­так­ли в те­ат­ре «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не («Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, и др.). Ав­тор ст. «Моя друж­ба с Ша­ля­пи­ным» (Ф. И. Ша­ля­пин и Лат­вия / Cост. С. Жу­рав­лев. Ри­га, 1999).

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