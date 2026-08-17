МЕЛЬНИКОВ Виталий Вячеславович
Российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1987).
Окончив в 1952 режиссёрский ф-т ВГИКа (мастерская С. И. Юткевича, М. И. Ромма), до 1963 работал на Ленингр. киностудии научно-популярных фильмов. С 1964 на «Ленфильме». Полнометражным игровым режиссёрским дебютом М. стал ф. «Начальник Чукотки» (1967), иронич. утопия о молодом большевике, пытавшемся установить сов. власть на Чукотке. Работы М. 1970-х гг. – частные истории обыкновенных людей, в форме притчи раскрывавшие серьёзные социальные проблемы: психологич. мелодрама «Мама вышла замуж» (1970), лирич. комедия «Семь невест ефрейтора Збруева» (1971), иронич. киноповесть «Ксения, любимая жена Фё- дора» (1974), трагикомедии «Здравствуй и прощай» (1973) и «Старший сын» (т/ф, 1975). Открытием в жанре экранизации классики 19 в. стали фильмы «Женитьба» по Н. В. Гоголю (1978) и «Чужая жена и муж под кроватью» по Ф. М. Достоевскому (т/ф, 1984), где ушедшая эпоха обрела черты прекрасного мира, разительно отличавшегося от сов. действительности 1970-х гг. Драматич. приговором этой действительности прозвучал т/ф «Отпуск в сентябре» (экранизация пьесы «Утиная охота» А. В. Вампилова, 1979). Гротескный образ страны создан в ф. «Уникум» (1984). С кон. 1980-х гг. М. начал работать в историко-психологич. жанре: ф. «Первая встреча, последняя встреча» (1987) нёс в себе черты социальной сатиры, а в картинах «Царская охота» (1990), «Царевич Алексей» (1997), «Бедный, бедный Павел» (2003) иронич. интонация сменилась драматической. В фильмах М., мастера тонкой работы с актёрами, свои лучшие роли сыграли О. И. Даль, О. Н. Ефремов, Н. П. Караченцов, М. И. Кононов, Е. П. Леонов, С. А. Любшин и др. Среди др. фильмов: «Две строчки мелким шрифтом» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985), «Чича» (1991), «Последнее дело Варёного» (1994), «Луной был полон сад» (2000), «Агитбригада "Бей врага!"» (2008). Автор и соавтор сценариев некоторых своих фильмов. С 1989 М. худ. рук. студии «Голос» (при «Ленфильме»). В 1995–2004 председатель С.-Петерб. союза кинематографистов.
Сочинение:
Жизнь, кино. СПб., 2005.
Автор стаьи: А. В. Шпагин.