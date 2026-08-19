МЕЛЬНИКОВ Авраам Иванович

Российский ар­хи­тек­тор, ака­де­мик пе­тербургской АХ (1812).

Учил­ся в пе­терб. АХ в 1795–1806 у А. Д. Захарова ; в 1808–11 пен­сио­нер АХ в Ита­лии. Для твор­че­ст­ва М., раз­ви­вав­ше­го­ся в рус­ле позд­не­го классицизма , но свя­зан­но­го так­же и с тра­ди­ци­ей 18 в., ха­рак­тер­но функ­цио­наль­ное раз­но­об­ра­зие про­ек­тов (об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ния, тор­го­вые по­строй­ки, куль­то­вые со­ору­же­ния, ча­ст­ные до­ма). Из­вест­ность М. при­нес­ла Ни­коль­ская еди­но­вер­че­ская ц. в С.-Пе­тер­бур­ге (про­ект 1818, строи­лась в 1820–38). Так­же М. по­стро­ил в сто­ли­це и её ок­ре­ст­но­стях ряд ча­ст­ных до­мов, в т. ч. до­ход­ные до­ма (дом Яков­ле­вых на Ва­силь­ев­ском о., 1823–26; дом Ку­ка­но­вой на на­бе­реж­ной Фон­тан­ки, 1831–32). Реа­ли­зо­вал мно­го про­ек­тов в го­ро­дах Рос­сии, в т. ч. Де­ми­дов­ское уч-ще выс­ших на­ук (юри­дич. ли­цей) в Яро­слав­ле (про­ект 1812, осу­ще­ст­в­лён в 1813–16 и 1825–27, не сохр.), гим­на­зия в Уфе (1823–28), тор­го­вые ря­ды – Мыт­ный двор в Рос­то­ве Ве­ли­ком (1830-е гг.), Гос­ти­ный двор в Сим­бир­ске (1832–36).

Са­мая круп­ная гра­до­стро­ит. ра­бо­та М. – по­лу­круг­лая пло­щадь на При­мор­ском буль­ва­ре в Одес­се, об­ра­зо­ван­ная пред­ста­ви­тель­ны­ми фа­са­да­ми зда­ния При­сут­ст­вен­ных мест (1827–30) и до­ма За­ва­дов­ско­го (1829–30), ко­то­рые во мно­гом оп­ре­де­ли­ли мас­штаб и об­лик за­строй­ки го­ро­да. Ан­самбль пло­ща­ди до­пол­ня­ет па­мят­ник А. Э. Ри­ше­льё ра­бо­ты И. П. Мар­то­са (ус­та­нов­лен в 1828), для ко­то­ро­го М. вы­пол­нил про­ект пье­де­ста­ла (М. ак­тив­но со­труд­ни­чал с Мар­то­сом, вы­пол­няя ар­хит. час­ти его па­мят­ни­ков, в т. ч. К. Ми­ни­ну и кн. Д. По­жар­ско­му в Мо­ск­ве, от­крыт в 1818). Клю­че­вое ме­сто в твор­че­ст­ве М. за­ни­ма­ют куль­то­вые со­ору­же­ния: мо­ну­мен­таль­ные хра­мы в Ки­ши­нё­ве (со­бор Ро­ж­дест­ва Хри­сто­ва, 1830–36), Бол­гра­де (Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 1833–38), Ли­пец­ке (Тро­иц­кий со­бор, 1834–48) и др. К наи­бо­лее зна­чит. ра­бо­там М. от­но­сят­ся кон­курс­ные про­ек­ты Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма в Мо­ск­ве (ва­ри­ан­ты 1813 и 1829), Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в С.-Пе­тер­бур­ге (1822–24) и Боль­шо­го (Пет­ров­ско­го) те­ат­ра в Мо­ск­ве (1821; все не реа­ли­зо­ва­ны). Вхо­дил как опыт­ный прак­тик (вме­сте с В. П. Ста­со­вым, К. И. Рос­си и др.) в ко­мис­сию по по­строй­ке Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра. За­ни­мал адм. долж­но­сти: чле­на С.-Пе­терб. стро­ит. к-та (с 1818) и стро­ит. к-та Мин-ва внутр. дел (с 1824; раз­ра­ба­ты­вал ти­по­вые про­ек­ты разл. зда­ний, напр. ар­мей­ских ла­за­ре­тов, воз­ве­дён­ных в Луц­ке, Ост­ро­ге , Ка­ин­ске и др. го­ро­дах в кон. 1820-х – нач. 1830-х гг.). Пре­по­да­вал в пе­терб. АХ (с 1811; с 1818 проф. пер­спек­тив­но­го и ар­хит. клас­сов; в 1843–54 рек­тор).

Автор статьи: З. В. Зо­лот­ниц­кая.