МЕЛЬНИЧУК Александр Саввич
Украинский языковед, член-корреспондент РАН (1981), академик АН УССР (1985).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил филологич. ф-т Киевского ун-та (1947). Ученик Л. А. Булаховского. Работал в Ин-те языковедения им. А. А. Потебни АН УССР; с 1961 возглавлял отдел общего и слав. языкознания. В 1971–78 академик-секретарь Отделения лит-ры, языка и искусствознания АН УССР.
Автор трудов по вопросам общего, сравнительно-историч., слав. и укр. языкознания. Исследовал понятия системы и структуры в языке, соотношения идеального и материального в языке. Занимался вопросами методологии совр. языкознания, развития новейших направлений лингвистики. Под руководством и при авторском участии М. подготовлены фундам. труды «Введение в сравнительно-историческое изучение славянских языков» (1966), «Историческая типология славянских языков» (1986). Возглавлял коллектив создателей 7-томного этимологич. словаря укр. языка [«Етимологiчний словник української мови»; при жизни М. вышло 3 тома (1982–89)].
Сочинения:
Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках. К., 1958;
Розвиток структури слов’янського речения. Київ, 1966.