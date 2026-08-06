МЕЛНГАЙЛИС Эмилис
Латвийский музыкант, фольклорист, композитор, народный артист Латвийской ССР (1945).
Из семьи сельского учителя. Обучался в Дрезденской конс. (1896–97), в 1901 окончил C.-Петерб. конс. по классу Н. А. Римского-Корсакова. В 1901–06 муз. критик газ. «St.-Petersburger Zeitung». В 1906–20 (с перерывами) жил в Ташкенте (преподавал иностр. языки). С 1920 в Риге. Один из организаторов и гл. дирижёров Латв. праздников песни (1926–38), участвовал в создании Объединения латв. композиторов (1923). В 1944–48 пред. правления СК Латв. ССР. Проф. Латв. конс. (1944–1954). Один из крупнейших фольклористов Латвии, опубликовал ок. 4500 записей в «Материалах латышского музыкального фольклора» (т. 1–3, 1951–1953) и в сб. «Латышский танец» (1949; оба изд. в Риге на латыш. яз.); записывал также фольклор др. народов. Мастер хоровой песни, в хоровых обработках латыш. песен создал самобытный стиль, включающий элементы полифонии. Им создано 10 сб-ков хоров а капелла «В рощах и полянах» (б. ч. – обработки нар. песен), ок. 200 обработок латыш. песенных и танцевальных мелодий для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. Автор балета «Майя» («Роза Турайды»; 1926), симфонич. поэм «Чёртова рига» (1918) и «Синяя гора» (1926), фп. пьес, романсов и др. Инструментовал оперу М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (пост. в 1924 в Риге). В 1984 в Лимбажи открыт Дом-музей Э. Мелнгайлиса.