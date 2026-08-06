МЕЛНГАЙЛИС Эмилис

Латвийский музыкант, фольк­ло­рист, ком­по­зи­тор, народный артист Латвийской ССР (1945).

Из се­мьи сель­ско­го учи­те­ля. Обу­чал­ся в Дрез­ден­ской конс. (1896–97), в 1901 окон­чил C.-Пе­терб. конс. по клас­су Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. В 1901–06 муз. кри­тик газ. «St.-Pe­tersburger Zeitung». В 1906–20 (с пе­ре­ры­ва­ми) жил в Таш­кен­те (пре­по­да­вал иностр. язы­ки). С 1920 в Ри­ге. Один из ор­га­ни­за­то­ров и гл. ди­ри­жё­ров Латв. празд­ни­ков пес­ни (1926–38), уча­ст­во­вал в соз­да­нии Объ­е­ди­не­ния латв. ком­по­зи­то­ров (1923). В 1944–48 пред. прав­ле­ния СК Латв. ССР. Проф. Латв. конс. (1944–1954). Один из круп­ней­ших фольк­ло­ри­стов Лат­вии, опуб­ли­ко­вал ок. 4500 за­пи­сей в «Ма­те­риа­лах ла­тыш­ско­го му­зы­каль­но­го фольк­ло­ра» (т. 1–3, 1951–1953) и в сб. «Ла­тыш­ский та­нец» (1949; оба изд. в Ри­ге на ла­тыш. яз.); за­пи­сы­вал так­же фольк­лор др. на­ро­дов. Мас­тер хо­ро­вой пес­ни, в хо­ро­вых об­ра­бот­ках ла­тыш. пе­сен соз­дал са­мо­быт­ный стиль, вклю­чаю­щий эле­мен­ты по­ли­фо­нии . Им соз­да­но 10 сб-ков хо­ров а ка­пел­ла «В ро­щах и по­ля­нах» (б. ч. – об­ра­бот­ки нар. пе­сен), ок. 200 об­ра­бо­ток ла­тыш. пе­сен­ных и тан­це­валь­ных ме­ло­дий для ин­ст­ру­мен­таль­ных и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей. Ав­тор ба­ле­та «Майя» («Ро­за Ту­рай­ды»; 1926), сим­фо­нич. по­эм «Чёр­то­ва ри­га» (1918) и «Си­няя го­ра» (1926), фп. пьес, ро­ман­сов и др. Ин­ст­ру­мен­то­вал опе­ру М. П. Му­сорг­ско­го «Бо­рис Го­ду­нов» (пост. в 1924 в Ри­ге). В 1984 в Лим­ба­жи от­крыт Дом-му­зей Э. Мелн­гай­ли­са.