МЕЛЛОН Эндрю Уильям
Государственный и политический деятель США, предприниматель.
Из семьи банкира. В 1873 окончил Зап. ун-т Пенсильвании (ныне Питтсбургский ун-т). С 1872 работал на предприятиях угледобывающей и лесной пром-сти, с 1874 – в банковском деле отца. Занимал также ведущие посты в ряде финансовых и пром. корпораций (нефтяных, сталелитейных, строительных), участвовал в создании алюминиевой и др. отраслей пром-сти США. В сер. 1920-х гг. один из богатейших амер. промышленников [уступал лишь Дж. Д. Рокфеллеру (см. в ст. Рокфеллеры) и Г. Форду], в 1929–30 активы семейства М. оценивались в 2 млрд. долл. США. В марте 1921 назначен мин. финансов, занимал этот пост при президентах-республиканцах У. Гардинге, К. Кулидже и Г. К. Гувере. В целях стимулирования предпринимательства выступал за снижение макс. размера подоходного налога при сохранении прогрессивной шкалы налогообложения, за уменьшение доходной части федерального бюджета и, соответственно, гос. расходов (с нояб. 1921 по 1926 макс. подоходный налог был снижен с 65 до 20%, расходы федерального бюджета упали с 6,358 млрд. долл. в 1920 до 2,86–3,3 млрд. долл.). Активный сторонник политики протекционизма, инициировал принятие тарифа Фордни – Мак-Камбера (1922), позволившего увеличить среднюю ввозную пошлину до 38,5%. Использовал благоприятную экономич. конъюнктуру для сокращения гос. долга США с 24 млрд. долл. (1920) до 16,9 млрд. долл. (1929). С началом Великой депрессии вёл в 1929–1931 переговоры о выплате европ. государствами долгов США. Считая бюджетный дефицит неприемлемым, предложил в 1931 повысить налоги, выступил против планов введения федерального социального страхования. После отставки с поста мин. финансов в февр. 1932 и до прихода к власти Ф. Д. Рузвельта в 1933 посол США в Великобритании. Коллекционировал произведения иск-ва; в частности, в 1930–31 через посредников (в т. ч. А. Хаммера) приобрёл за 6,654 млн. долл. св. 20 картин старых мастеров (Рафаэля, П. Перуджино, Тициана, Я. ван Эйка, Рембрандта, Д. Веласкеса и др.) из собрания Эрмитажа. Финансировал строительство Национальной галереи искусства в Вашингтоне, в 1937 пожертвовал ей свою коллекцию. Сын М. – Пол Меллон (1907–99), известный коллекционер, основатель Йельского центра брит. иск-ва (1977; Нью-Хейвен).
Сочинение:
Taxation: the people’s business. N. Y., 1924.
Автор статьи: А. А. Исэров.