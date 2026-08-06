МЕЛЛОН Эндрю Уильям

Государственный и по­ли­тический дея­тель США , пред­при­ни­ма­тель.

Из се­мьи бан­ки­ра. В 1873 окон­чил Зап. ун-т Пен­силь­ва­нии (ны­не Питтс­бург­ский ун-т). С 1872 ра­бо­тал на пред­при­яти­ях уг­ле­до­бы­ваю­щей и лес­ной пром-сти, с 1874 – в бан­ков­ском де­ле от­ца. За­ни­мал так­же ве­ду­щие по­сты в ря­де фи­нан­со­вых и пром. кор­по­ра­ций (неф­тя­ных, ста­ле­ли­тей­ных, строи­тель­ных), уча­ст­во­вал в соз­да­нии алю­ми­ние­вой и др. от­рас­лей пром-сти США. В сер. 1920-х гг. один из бо­га­тей­ших амер. про­мыш­лен­ни­ков [ус­ту­пал лишь Дж. Д. Рок­фел­ле­ру (см. в ст. Рок­фел­ле­ры) и Г. Фор­ду], в 1929–30 ак­ти­вы се­мей­ст­ва М. оце­ни­ва­лись в 2 млрд. долл. США. В мар­те 1921 на­зна­чен мин. фи­нан­сов, за­ни­мал этот пост при пре­зи­ден­тах-рес­пуб­ли­кан­цах У. Гар­дин­ге, К. Ку­лид­же и Г. К. Гу­ве­ре. В це­лях сти­му­ли­ро­ва­ния пред­при­ни­ма­тель­ст­ва вы­сту­пал за сни­же­ние макс. раз­ме­ра по­до­ход­но­го на­ло­га при со­хра­не­нии про­грес­сив­ной шка­лы на­ло­го­об­ло­же­ния, за умень­ше­ние до­ход­ной час­ти фе­де­раль­но­го бюд­же­та и, со­от­вет­ст­вен­но, гос. рас­хо­дов (с но­яб. 1921 по 1926 макс. по­до­ход­ный на­лог был сни­жен с 65 до 20%, рас­хо­ды фе­де­раль­но­го бюд­же­та упа­ли с 6,358 млрд. долл. в 1920 до 2,86–3,3 млрд. долл.). Ак­тив­ный сто­рон­ник по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма, ини­ции­ро­вал при­ня­тие та­ри­фа Форд­ни – Мак-Кам­бе­ра (1922), по­зво­лив­ше­го уве­ли­чить сред­нюю ввоз­ную по­шли­ну до 38,5%. Ис­поль­зо­вал бла­го­при­ят­ную эко­но­мич. конъ­юнк­ту­ру для со­кра­ще­ния гос. дол­га США с 24 млрд. долл. (1920) до 16,9 млрд. долл. (1929). С на­ча­лом Ве­ли­кой де­прес­сии вёл в 1929–1931 пе­ре­го­во­ры о вы­пла­те ев­роп. го­су­дар­ст­ва­ми дол­гов США. Счи­тая бюд­жет­ный де­фи­цит не­при­ем­ле­мым, пред­ло­жил в 1931 по­вы­сить на­ло­ги, вы­сту­пил про­тив пла­нов вве­де­ния фе­де­раль­но­го со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния. По­сле от­став­ки с по­ста мин. фи­нан­сов в февр. 1932 и до при­хо­да к вла­сти Ф. Д. Руз­вель­та в 1933 по­сол США в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Кол­лек­цио­ни­ро­вал про­из­ве­де­ния иск-ва; в ча­ст­но­сти, в 1930–31 че­рез по­сред­ни­ков (в т. ч. А. Хам­ме­ра) при­об­рёл за 6,654 млн. долл. св. 20 кар­тин ста­рых мас­те­ров (Ра­фа­эля, П. Пе­руд­жи­но, Ти­циа­на, Я. ван Эй­ка, Рем­бранд­та, Д. Ве­ла­ске­са и др.) из со­б­ра­ния Эр­ми­та­жа. Фи­нан­си­ро­вал строи­тель­ст­во На­цио­наль­ной га­ле­реи ис­кус­ст­ва в Ва­шинг­то­не , в 1937 по­жерт­во­вал ей свою кол­лек­цию. Сын М. – Пол Мел­лон (1907–99), из­ве­ст­ный кол­лек­цио­нер, ос­но­ва­тель Йель­ско­го цен­тра брит. иск-ва (1977; Нью-Хей­вен).

Сочинение:

Taxation: the people’s business. N. Y., 1924.

Автор статьи: А. А. Исэ­ров.