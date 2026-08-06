МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Пётр Иванович

Российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от артилерии (1814), ба­рон (1789). Сын генерал-майора И. И. Мел­ле­ра (с 1789 М.-З.).

Окон­чил Арт. и Инж. шля­хет­ный ка­дет­ский кор­пус (1769). В 1769 на­зна­чен адъ­ю­тан­том к сво­ему от­цу, в 1772 пе­ре­ве­дён в Инж. кор­пус, за­тем на разл. долж­но­стях в ар­тил­ле­рии. Уча­ст­ник рус.-тур. войн 1768–74 и 1787–1791 (в 1788 от­ли­чил­ся при штур­ме тур. кре­по­сти Оча­ков), а так­же по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794. В 1796–1797 шеф Нарв­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка, в окт. 1797 уво­лен в от­став­ку в чи­не ген.-м. (1795). В мар­те 1802 вновь при­нят на во­ен­ную служ­бу в чи­не ген.-л., слу­жил в Арт. экс­пе­ди­ции Во­ен. мин-ва. В рус.- ав­ст­ро-франц. вой­ну 1805, ко­ман­дуя ар­тил­ле­ри­ей рос. 1-й ар­мии, уча­ст­во­вал в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805. Во вре­мя рус.-прус.-франц. вой­ны 1806–07 ком. 10-й пех. ди­ви­зии (в 1807) в Отд. кор­пу­се ген.-л. П. К. Эс­се­на. В дек. 1807 на­зна­чен управ­ляю­щим Арт. экс­пе­ди­ци­ей (под об­щим ру­ко­во­дством ген. от арт. А. А. Арак­чее­ва) и «при­сут­ст­во­вать в Во­ен­ной кол­ле­гии». В 1808–09 ген.-ин­спек­тор ар­тил­ле­рии рос. ар­мии, од­но­вре­мен­но в 1808–10 управ­ляю­щий Про­ви­ант­ским деп-том. В 1812–15 управ­ляю­щий Арт. деп-том Во­ен. мин-ва. В Отечественную вой­ну 1812 со­сто­ял при 1-й Зап. ар­мии, а в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813–14 – при Ре­зерв­ной ар­мии в гер­цог­ст­ве Вар­шав­ском, за­ни­мал­ся ком­плек­то­ва­ни­ем арт. час­тей. В 1815–1819 глав­но­ко­манд. Ре­зерв­ной ар­ми­ей (ос­та­ва­ясь управ­ляю­щим Арт. деп-том). М.-З. раз­ра­бо­тал и из­дал «По­ло­же­ние об уп­рав­ле­нии ар­тил­ле­ри­ей, при вой­сках со­стоя­щей» (1817), слу­жив­шее ру­ко­во­дст­вом для арт. час­тей как в мир­ное вре­мя, так и при уча­стии в бое­вых дей­ст­ви­ях. Во­ен. ми­нистр (1819–23), се­на­тор, чл. Гос. со­ве­та (с 1819).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1788), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1814), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1808) и др.

Автор статьи: В. О. Дай­нес.