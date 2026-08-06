МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Пётр Иванович
Российский государственный и военный деятель, генерал от артилерии (1814), барон (1789). Сын генерал-майора И. И. Меллера (с 1789 М.-З.).
Окончил Арт. и Инж. шляхетный кадетский корпус (1769). В 1769 назначен адъютантом к своему отцу, в 1772 переведён в Инж. корпус, затем на разл. должностях в артиллерии. Участник рус.-тур. войн 1768–74 и 1787–1791 (в 1788 отличился при штурме тур. крепости Очаков), а также подавления Польского восстания 1794. В 1796–1797 шеф Нарвского драгунского полка, в окт. 1797 уволен в отставку в чине ген.-м. (1795). В марте 1802 вновь принят на военную службу в чине ген.-л., служил в Арт. экспедиции Воен. мин-ва. В рус.- австро-франц. войну 1805, командуя артиллерией рос. 1-й армии, участвовал в Аустерлицком сражении 1805. Во время рус.-прус.-франц. войны 1806–07 ком. 10-й пех. дивизии (в 1807) в Отд. корпусе ген.-л. П. К. Эссена. В дек. 1807 назначен управляющим Арт. экспедицией (под общим руководством ген. от арт. А. А. Аракчеева) и «присутствовать в Военной коллегии». В 1808–09 ген.-инспектор артиллерии рос. армии, одновременно в 1808–10 управляющий Провиантским деп-том. В 1812–15 управляющий Арт. деп-том Воен. мин-ва. В Отечественную войну 1812 состоял при 1-й Зап. армии, а в ходе заграничных походов российской армии 1813–14 – при Резервной армии в герцогстве Варшавском, занимался комплектованием арт. частей. В 1815–1819 главнокоманд. Резервной армией (оставаясь управляющим Арт. деп-том). М.-З. разработал и издал «Положение об управлении артиллерией, при войсках состоящей» (1817), служившее руководством для арт. частей как в мирное время, так и при участии в боевых действиях. Воен. министр (1819–23), сенатор, чл. Гос. совета (с 1819).
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1788), Св. Владимира 1-й степени (1814), Св. Александра Невского (1808) и др.
Автор статьи: В. О. Дайнес.