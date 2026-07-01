МЕЛЛАРТ Джеймс
Британский археолог, член Британской академии (1980).
Начал проф. деятельность в годы 2-й мировой войны как сотрудник музея г. Лейден (Нидерланды). В 1951 окончил Университетский колледж в Лондоне по специальности египтология. В 1951–61 работал в Брит. ин-те археологии в Анкаре (Турция; в 1959–1961 зам. директора). В 1961–63 преподавал археологию в Стамбульском ун-те, в 1964–91 читал курс лекций по археологии Анатолии в Ин-те археологии Ун-та Лондона. С 1951 вёл раскопки на Ближнем Востоке (в т. ч. в Иерихоне под рук. К. Кеньон). Особенно известны работы М. на памятниках с территории Турции: Бейджесултан (с С. Ллойдом) в 1954–59;Хаджилар в 1957–60; Чатал-Хююк в 1961–65. После появления на рынке антиквариата находок из исследовавшихся М. памятников его обвинили в связях с нелегальным бизнесом, включавшим торговлю археологич. находками. Из-за этого в 1965 тур. власти запретили М. въезд в страну. Исследования М. перевернули взгляд на Анатолийское плато как на археологич. пустыню и представили эти земли как центр ярких культур неолита и бронзового века, один из важнейших очагов становления производящей экономики и протогородской цивилизации. М. считал Чатал-Хююк центром раннеземледельч. культа анатолийской богини-матери; эти идеи вызвали науч. критику, тем более что М. не дистанцировался от совр. «поклонников» этого культа. М. – автор ряда обобщающих работ по раннеземледельч. культурам Передней Азии, составивших эпоху в изучении неолита на Ближнем Востоке, материальной и духовной культуры населения Анатолии на ранних этапах неолитической революции. Среди учеников М. – Я. Ходдер и др.
Сочинения:
Earliest civilizations of the Near East. L., 1965;
The chalcolithic and early bronze ages in the Near East and Anatolia. Beirut, 1966;
Çatalhöyük, a neolithic town in Anatolia. L., 1967;
The neolithic of the Near East. L., 1975;
The prehistoric pottery from the neolithic to the beginning of EB IV c. 7000–2500. Oxf., 1981;
Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.
Автор статьи: Л. И. Авилова.