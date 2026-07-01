МЕЛЛАРТ Джеймс

Британский ар­хео­лог, член Британской ака­де­мии (1980).

На­чал проф. дея­тель­ность в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны как со­труд­ник му­зея г. Лей­ден (Ни­дер­лан­ды). В 1951 окон­чил Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж в Лон­до­не по спе­ци­аль­но­сти егип­то­ло­гия . В 1951–61 ра­бо­тал в Брит. ин-те ар­хео­ло­гии в Ан­ка­ре (Тур­ция; в 1959–1961 зам. ди­рек­то­ра). В 1961–63 пре­по­да­вал ар­хео­ло­гию в Стам­буль­ском ун-те, в 1964–91 чи­тал курс лек­ций по ар­хео­ло­гии Ана­то­лии в Ин-те ар­хео­ло­гии Ун-та Лон­до­на. С 1951 вёл рас­коп­ки на Ближ­нем Вос­то­ке (в т. ч. в Ие­ри­хо­не под рук. К. Кень­он). Осо­бен­но из­вест­ны ра­бо­ты М. на па­мят­ни­ках с тер­ри­то­рии Тур­ции: Бей­дже­сул­тан (с С. Ллой­дом) в 1954–59;Хад­жи­лар в 1957–60; Ча­тал-Хю­юк в 1961–65. По­сле по­яв­ле­ния на рын­ке ан­тик­ва­риа­та на­хо­док из ис­сле­до­вав­ших­ся М. па­мят­ни­ков его об­ви­ни­ли в свя­зях с не­ле­галь­ным биз­не­сом, вклю­чав­шим тор­гов­лю ар­хео­ло­гич. на­ход­ка­ми. Из-за это­го в 1965 тур. вла­сти за­пре­ти­ли М. въезд в стра­ну. Ис­сле­до­ва­ния М. пе­ре­вер­ну­ли взгляд на Ана­то­лий­ское пла­то как на ар­хео­ло­гич. пус­ты­ню и пред­ста­ви­ли эти зем­ли как центр яр­ких куль­тур не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка, один из важ­ней­ших оча­гов ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки и про­то­го­род­ской ци­ви­ли­за­ции. М. счи­тал Ча­тал-Хю­юк цен­тром ран­не­зем­ле­дельч. куль­та ана­то­лий­ской бо­ги­ни-ма­те­ри; эти идеи вы­зва­ли на­уч. кри­ти­ку, тем бо­лее что М. не дис­тан­ци­ро­вал­ся от совр. «по­клон­ни­ков» это­го куль­та. М. – ав­тор ря­да обоб­щаю­щих ра­бот по ран­не­зем­ле­дельч. куль­ту­рам Пе­ред­ней Азии, со­ста­вив­ших эпо­ху в изу­че­нии не­оли­та на Ближ­нем Вос­то­ке, ма­те­ри­аль­ной и ду­хов­ной куль­ту­ры на­се­ле­ния Ана­то­лии на ран­них эта­пах не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции. Сре­ди уче­ни­ков М. – Я. Ход­дер и др.

Сочинения:

Earliest civilizations of the Near East. L., 1965;

The chalcolithic and early bronze ages in the Near East and Anatolia. Beirut, 1966;

Çatalhöyük, a neolithic town in Anatolia. L., 1967;

The neolithic of the Near East. L., 1975;

The prehistoric pottery from the neolithic to the beginning of EB IV c. 7000–2500. Oxf., 1981;

Древ­ней­шие ци­ви­ли­за­ции Ближ­не­го Вос­то­ка. М., 1982.

Автор статьи: Л. И. Ави­ло­ва.