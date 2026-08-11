МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА
Область скульптуры малых форм.
М. п. шире, чем др. виды скульптуры, используется с древнейших времён в повседневной жизни человека. К ней принадлежат фигурки людей и животных (в т. ч. ритуального назначения), произведения коропластики, глиптики, медальерного искусства, медальоны, плакетки, амулеты, японские нэцке, отчасти игрушка и др. М. п. использует всё разнообразие материалов скульптуры: глина (терракота, керамика), дерево, камень, кость, металлы и их сплавы (бронза, чугун и т. д.), стекло и мн. др. Камерные размеры и возможность всестороннего восприятия с близкого расстояния сближают М. п. со станковым искусством, а тщательная проработка деталей и декоративное использование цвета и фактуры – с декоративно-прикладным искусством и ювелирным искусством.