МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА

Об­ласть скульп­ту­ры ма­лых форм.

М. п. ши­ре, чем др. виды скульп­ту­ры, ис­поль­зу­ет­ся с древ­ней­ших вре­мён в по­все­днев­ной жиз­ни че­ло­ве­ка. К ней при­над­ле­жат фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных (в т. ч. ри­ту­аль­но­го на­зна­че­ния), про­из­ве­де­ния ко­ро­пла­сти­ки, глип­ти­ки, ме­даль­ер­но­го ис­кус­ст­ва, ме­даль­о­ны, пла­кет­ки, аму­ле­ты, япон­ские нэц­ке, от­час­ти иг­руш­ка и др. М. п. ис­поль­зу­ет всё раз­но­об­ра­зие ма­те­риа­лов скульп­ту­ры: гли­на (тер­ра­ко­та, ке­ра­ми­ка ), де­ре­во, ка­мень, кость, ме­тал­лы и их спла­вы (брон­за, чу­гун и т. д.), стек­ло и мн. др. Ка­мер­ные раз­ме­ры и воз­мож­ность все­сто­рон­не­го вос­при­ятия с близ­ко­го рас­стоя­ния сбли­жа­ют М. п. со стан­ко­вым ис­кус­ст­вом, а тща­тель­ная про­ра­бот­ка де­та­лей и де­ко­ра­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние цве­та и фак­ту­ры – с де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным ис­кус­ст­вом и юве­лир­ным ис­кус­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)