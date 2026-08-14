МЕЛКА-КОНТУРЕ

Ком­плекс стоя­нок и ме­сто­на­хо­ж­де­ний ка­мен­но­го ве­ка про­тя­жён­но­стью ок. 6 км по обо­им бе­ре­гам р. Аваш, в 50 км к югу от современного г. Ад­дис- Абе­ба (Эфиопия).

От­крыт в 1963 ни­дерл. гид­ро­гео­ло­гом Г. Дек­ке­ром, сбо­ры франц. ар­хео­ло­га Ж. Байу в 1963, рас­коп­ки Франц.-эфи­оп. экс­пе­ди­ции под рук. Ж. Ша­вай­она в 1965–82, 1993–95. Из 70 пунк­тов рас­ка­пы­ва­лись ок. 30 на разл. тер­ра­со­вых уров­нях до­ли­ны р. Аваш (мощ­ность гео­ло­гич. от­ло­же­ний до 100 м). Да­ти­ров­ки ра­дио­изо­топ­ным ме­то­дом по­зво­ли­ли со­ста­вить хро­но­ло­гич. шка­лу от олдувайской культуры до позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка. Фау­ни­стич. ос­тат­ки (гип­по­по­там, ло­шадь, ан­ти­ло­па, бык и др.) и ис­ко­пае­мая пыль­ца по­зво­ли­ли ре­кон­ст­руи­ро­вать че­ре­до­ва­ние за­суш­ли­вых и влаж­ных пе­рио­дов, ланд­шафт (раз­ные ви­ды са­ванн).

Ол­ду­вай­ская куль­ту­ра пред­став­ле­на на сто­ян­ках Кар­ре, Гом­бо­ре I, да­ти­руе­мых 1,7–1,6 млн. лет на­зад. На Гом­боре I рас­ко­па­но 250 м2, ка­мен­ная ин­ду­ст­рия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем га­леч­ных ору­дий, в осн. чопперов, вы­де­ля­ют­ся так­же скреб­ки вы­со­кой фор­мы, зуб­ча­тые и вы­ем­ча­тые ору­дия, свёр­ла. На­ход­ки ло­ка­ли­зо­ва­лись на воз­вы­шен­ной пло­щад­ке диа­мет­ром ок. 2,4 м, по пе­ри­мет­ру ко­то­рой рас­по­ла­га­лись кру­ги из кам­ней, пред­по­ло­жи­тель­но для за­кли­ни­ва­ния коль­ев (ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся как ос­тат­ки жи­ли­ща). При рас­коп­ках Гом­бо­ре I об­на­ру­жен дис­таль­ный фраг­мент пле­че­вой кос­ти Homo ergaster. «Раз­ви­тая» ол­ду­вай­ская куль­ту­ра изу­чалась на сто­ян­ке Гар­ба IV, да­ти­руе­мой 1,4–1,5 млн. лет на­зад. Рас­ко­па­но ок. 100 м2, вы­де­ле­но 2 го­ри­зон­та. Ору­дия из об­си­диа­на и др. вул­ка­нич. по­род, пре­об­ла­да­ют из­де­лия на от­ще­пах, есть и га­леч­ные. На­ход­ки, в т. ч. ко­ст­ные ос­тат­ки, кон­цен­три­ру­ются в раз­ных мес­тах сто­ян­ки и от­ли­ча­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с ви­да­ми ак­тив­но­сти её оби­та­те­лей. Най­де­на пра­вая по­ло­ви­на ниж­ней че­лю­сти Homo ergaster 3–5 лет.

Сле­дую­щая эпо­ха пред­став­ле­на па­мят­ни­ка­ми ран­не­го (Сим­би­ро III, Гар­ба XII), сред­не­го (Гом­бо­ре II), позд­него (Гар­ба I) и фи­наль­но­го (Гар­ба III, ок. 250 тыс. лет на­зад)Ашеля. Ка­мен­ную ин­ду­ст­рию ха­рак­те­ри­зу­ет при­сут­ст­вие ору­дий ол­ду­вай­ских ти­пов в ран­нем Аше­ле, по­яв­ле­ние про­из-ва ру­бил в сред­нем и их ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в позд­нем Аше­ле (рис.), умень­ше­ние и стан­дар­ти­за­ция форм ру­бил, рас­про­стра­не­ние сред­не­па­ле­о­ли­ти­че­ских ти­пов ору­дий (бо­ко­вых скрё­бел и др.) в фи­наль­ном Аше­ле. При рас­коп­ках Гом­бо­ре II об­на­ру­же­ны 1 об­ло­мок лоб­ной кос­ти и 1 – те­мен­ной Homo ergaster; в Гар­ба III най­де­ны 3 фраг­мен­та лоб­ной и те­мен­ной кос­тей, пред­по­ло­жи­тель­но от­не­сён­ные к ар­ха­ич­нымHomo sapiens.

Пе­ре­ход к сред­не­му ка­мен­но­му ве­ку (по афр. сис­те­ме) за­фик­си­ро­ван в ин­ду­ст­рии ме­сто­на­хо­ж­де­ния Гар­ба III и по отд. на­ход­кам. К позд­не­му ка­мен­но­му ве­ку от­но­сят­ся ме­сто­на­хо­ж­де­ния Кел­ла I, Во­фи III. Ка­мен­ный ин­вен­тарь на Кел­ла I со­дер­жит рез­цы, ору­дия на пла­сти­нах и от­ще­пах, ке­ра­ми­ка ред­ка. Во­фи III, где мно­го­чис­лен­ны ка­мен­ные и ке­ра­мич. из­де­лия, от­но­сят к «ис­то­рич.» вре­ме­ни.

Автор статьи: К. Н. Гав­ри­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)