МЕЛКА-КОНТУРЕ
Комплекс стоянок и местонахождений каменного века протяжённостью ок. 6 км по обоим берегам р. Аваш, в 50 км к югу от современного г. Аддис- Абеба (Эфиопия).
Открыт в 1963 нидерл. гидрогеологом Г. Деккером, сборы франц. археолога Ж. Байу в 1963, раскопки Франц.-эфиоп. экспедиции под рук. Ж. Шавайона в 1965–82, 1993–95. Из 70 пунктов раскапывались ок. 30 на разл. террасовых уровнях долины р. Аваш (мощность геологич. отложений до 100 м). Датировки радиоизотопным методом позволили составить хронологич. шкалу от олдувайской культуры до позднего каменного века. Фаунистич. остатки (гиппопотам, лошадь, антилопа, бык и др.) и ископаемая пыльца позволили реконструировать чередование засушливых и влажных периодов, ландшафт (разные виды саванн).
Олдувайская культура представлена на стоянках Карре, Гомборе I, датируемых 1,7–1,6 млн. лет назад. На Гомборе I раскопано 250 м2, каменная индустрия характеризуется преобладанием галечных орудий, в осн. чопперов, выделяются также скребки высокой формы, зубчатые и выемчатые орудия, свёрла. Находки локализовались на возвышенной площадке диаметром ок. 2,4 м, по периметру которой располагались круги из камней, предположительно для заклинивания кольев (интерпретируется как остатки жилища). При раскопках Гомборе I обнаружен дистальный фрагмент плечевой кости Homo ergaster. «Развитая» олдувайская культура изучалась на стоянке Гарба IV, датируемой 1,4–1,5 млн. лет назад. Раскопано ок. 100 м2, выделено 2 горизонта. Орудия из обсидиана и др. вулканич. пород, преобладают изделия на отщепах, есть и галечные. Находки, в т. ч. костные остатки, концентрируются в разных местах стоянки и отличаются в соответствии с видами активности её обитателей. Найдена правая половина нижней челюсти Homo ergaster 3–5 лет.
Следующая эпоха представлена памятниками раннего (Симбиро III, Гарба XII), среднего (Гомборе II), позднего (Гарба I) и финального (Гарба III, ок. 250 тыс. лет назад)Ашеля. Каменную индустрию характеризует присутствие орудий олдувайских типов в раннем Ашеле, появление произ-ва рубил в среднем и их широкое распространение в позднем Ашеле (рис.), уменьшение и стандартизация форм рубил, распространение среднепалеолитических типов орудий (боковых скрёбел и др.) в финальном Ашеле. При раскопках Гомборе II обнаружены 1 обломок лобной кости и 1 – теменной Homo ergaster; в Гарба III найдены 3 фрагмента лобной и теменной костей, предположительно отнесённые к архаичнымHomo sapiens.
Переход к среднему каменному веку (по афр. системе) зафиксирован в индустрии местонахождения Гарба III и по отд. находкам. К позднему каменному веку относятся местонахождения Келла I, Вофи III. Каменный инвентарь на Келла I содержит резцы, орудия на пластинах и отщепах, керамика редка. Вофи III, где многочисленны каменные и керамич. изделия, относят к «историч.» времени.
Автор статьи: К. Н. Гаврилов.