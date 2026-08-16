МЕЛИЗМЫ
Небольшие, устойчиво повторяющиеся мелодичные украшения в вокальной и инструментальной музыке, обозначаемые особыми условными знаками или мелкими нотами.
(от греч., ед. ч. μέλισμα – песнь, мелодия)
Широкое распространение М. получили в клавесинной музыке 17–18 вв., что отчасти обусловлено природой инструмента (М. делали менее заметным быстрое затухание звука на клавесине). Осн. виды М.: форшлаг (долгий, короткий), трель, мордент (простой, двойной, перечёркнутый, двойной перечёркнутый), группетто (простое и перечёркнутое), аччакатура, шлейфер (кулé). Практика исполнения М. претерпела историч. изменения, поэтому один и тот же знак может иметь разные расшифровки. См. также Орнаментика.