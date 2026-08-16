МЕЛИЗМЫ

Не­боль­шие, ус­той­чи­во по­вто­ряю­щие­ся ме­ло­дичные ук­ра­ше­ния в во­каль­ной и ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке , обо­зна­чае­мые осо­бы­ми ус­лов­ны­ми зна­ка­ми или мел­ки­ми но­та­ми.

(от греч., ед. ч. μέλισμα – песнь, ме­ло­дия)

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние М. по­лу­чи­ли в кла­ве­син­ной му­зы­ке 17–18 вв., что от­час­ти обу­слов­ле­но при­ро­дой ин­ст­ру­мен­та (М. де­ла­ли ме­нее за­мет­ным бы­строе за­ту­ха­ние зву­ка на кла­ве­си­не). Осн. ви­ды М.: фор­шлаг (дол­гий, ко­рот­кий), трель, мор­дент (про­стой, двой­ной, пе­ре­чёрк­ну­тый, двой­ной пе­ре­чёрк­ну­тый), груп­пет­то (про­стое и пе­ре­чёрк­ну­тое), ач­ча­ка­ту­ра, шлей­фер (кулé). Прак­ти­ка ис­пол­не­ния М. пре­тер­пе­ла ис­то­рич. из­ме­не­ния, по­это­му один и тот же знак мо­жет иметь раз­ные рас­шиф­ров­ки. См. так­же Ор­на­мен­ти­ка.

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