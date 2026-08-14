МЕЛИЗМАТИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ

Ис­пол­не­ние от­но­си­тель­но длин­но­го ме­ло­ди­че­ско­го фраг­мен­та на один слог тек­ста.

Ха­рак­тер­но для не­ко­то­рых жан­ров (форм) пра­во­слав­ной и ка­то­лич. бо­го­слу­жеб­ной му­зы­ки (см. в стать­ях Кон­да­кар­ное пе­ние , Сти­хи­ра, Фи­та, Гра­ду­ал, Ал­ли­луйя, Юби­ля­ция), ран­не­го зап.-ев­роп. мно­го­го­ло­сия (ме­лиз­ма­тич. ор­га­нум, кла­у­зу­лы в ор­га­ну­мах Нотр-Дам шко­лы, ме­лиз­ма­тич. кон­дукт, мад­ри­гал эпо­хи арс но­ва, отд. час­ти мес­сы и т. д.), для клас­сич. му­зы­ки Вос­то­ка (иск-во ашу­гов, ха­нен­де и др.). Про­ти­во­по­лож­ность М. п. – сил­ла­би­че­ское пе­ние.

Тех­нич. прин­цип, на ко­то­рый опи­ра­ет­ся М. п., стал ос­но­вой ор­на­мен­ти­ки в во­каль­ной и ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке ба­рок­ко и Но­во­го вре­ме­ни. См. так­же Ме­лиз­мы , Ко­ло­ра­ту­ра, Ру­ла­да.

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