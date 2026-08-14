МЕЛИЗМАТИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ
Исполнение относительно длинного мелодического фрагмента на один слог текста.
Характерно для некоторых жанров (форм) православной и католич. богослужебной музыки (см. в статьях Кондакарное пение, Стихира, Фита, Градуал, Аллилуйя, Юбиляция), раннего зап.-европ. многоголосия (мелизматич. органум, клаузулы в органумах Нотр-Дам школы, мелизматич. кондукт, мадригал эпохи арс нова, отд. части мессы и т. д.), для классич. музыки Востока (иск-во ашугов, ханенде и др.). Противоположность М. п. – силлабическое пение.
Технич. принцип, на который опирается М. п., стал основой орнаментики в вокальной и инструментальной музыке барокко и Нового времени. См. также Мелизмы, Колоратура, Рулада.