МЕЛИТОПОЛЬ
Город на юго-востоке Украины, административный центр Мелитопольского р-на Запорожской области. Население 156,8 тыс. чел. (2011).
Расположен на востоке Причерноморской низменности, на правом берегу р. Молочная, близ её впадения в Молочный лиман Азовского моря. Крупная ж.-д. станция. Узел автомобильных дорог (через М. проходят автомагистрали Одесса – Новоазовск и Харьков – Симферополь).
Основан казёнными крестьянами-переселенцами в 1814 как селение Новоалександровка, которое в 1842 преобразовано в город М. Уездный город Таврической губ. (1842–1920). В 1840–50-х гг. М. был предоставлен ряд льгот, что привлекло сюда мещанство и купечество из др. городов губернии и способствовало развитию промышленности (в кон. 1853 действовало 7 заводов, в 1889–14 фабрик и заводов, в 1913–89 фабрик и заводов). В 1874 открыто движение по ж.-д. линии Александровск – Симферополь, прошедшей через город, что стимулировало развитие М. как перевалочного пункта торговли зерном. К кон. 19 в. важный торговый центр (ежегодно проводилось 2–3 ярмарки). В ночь с 26.10(8.11) на 27.10(9.11).1917 в городе установлена сов. власть. Во время Гражданской войны 1917–22 неоднократно переходил из рук в руки, окончательно занят частями РККА 30.10.1920 в ходе контрнаступления Южного фронта 1920. Уездный город Александровской (с 1921 Запорожской) губ. УССР (1920–22), уездный (1922–23) и окружной (1923–25) город Екатеринославской губ. УССР. Окружной (1925–30), районный (с 1930) центр УССР (1925–32), Днепропетровской обл. УССР (1932–1939), Запорожской обл. УССР (с 1939). Во время Великой Отечественной войны, в сент. – окт. 1941, в районе М. проходили ожесточённые бои, город оккупирован герм. войсками 6.10.1941. Освобождён частями Красной Армии 23.10.1943 в ходе Мелитопольской наступат. операции.
В М. – мужской мон. Прп. Саввы Освященного (1994); собор Св. Александра Невского, кладбищенская ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи (1905). Мемориал воинам, павшим при освобождении М. (1967; скульптор Б. М. Явич). Мелитопольский гос. педагогич. ун-т им. Б. Хмельницкого (основан в 1923, совр. назв. и статус с 2000; при ун-те – НИИ биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины, 1977), Таврический гос. агротехнологич. ун-т (основан в 1932, совр. назв. и статус с 2007); подразделения ряда укр. вузов. Центр. городская б-ка им. М. Ю. Лермонтова. Гор. краеведч. музей (1921; здание – особняк купца И. Е. Черникова, нач. 20 в.).
Действует ряд предприятий по выпуску автокомплектующих – заводы: «АвтоЗАЗ-Мотор» (двигатели и коробки передач для легковых автомобилей), «Автоцветлит» (литые детали из алюминиевых и магниевых сплавов, стали и чугуна), «Автогидроагрегат» (амортизаторы и тормозные гидросистемы), подшипников скольжения (вкладыши подшипников скольжения коленчатых валов), также завод тракторных гидроагрегатов. Среди др. – заводы: «Гидромаш» (автоподъёмники, техника для коммунального хозяйства и пожаротушения: насосы, мотопомпы и др.), станкостроительный, компрессорный, холодильного машиностроения «Рефма», «Мелитопольпродмаш» (гл. обр. линии для розлива пищевых жидкостей). Лёгкая (швейные, трикотажные изделия) и пищевая (в т. ч. маслоэкстракционный завод, мясо- и хлебокомбинаты) пром-сть; произ-во мебели, стройматериалов.
На территории М. – Мелитопольский курган; близ города – Историко-археологич. музей-заповедник «Каменная могила» (см. в ст. Каменная могила).