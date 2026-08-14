МЕЛИТОПОЛЬ

Го­род на юго-вос­то­ке Ук­раи­ны, административный центр Ме­ли­то­поль­ско­го р-на За­по­рож­ской области. Население 156,8 тыс. чел. (2011).

Рас­по­ло­жен на вос­то­ке При­чер­но­мор­ской низ­мен­но­сти, на пра­вом бе­ре­гу р. Мо­лоч­ная, близ её впа­де­ния в Мо­лоч­ный ли­ман Азов­ско­го мо­ря. Круп­ная ж.-д. стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез М. про­хо­дят ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Одес­са – Но­во­азовск и Харь­ков – Сим­фе­ро­поль).

Ос­но­ван ка­зён­ны­ми кре­сть­я­на­ми-пе­ре­се­лен­ца­ми в 1814 как се­ле­ние Но­во­алек­сан­д­ров­ка, ко­то­рое в 1842 пре­об­ра­зо­ва­но в го­род М. Уезд­ный го­род Тав­ри­че­ской губ. (1842–1920). В 1840–50-х гг. М. был пре­дос­тав­лен ряд льгот, что при­влек­ло сю­да ме­щан­ст­во и ку­пе­че­ст­во из др. го­ро­дов гу­бер­нии и спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию про­мыш­лен­но­сти (в кон. 1853 дей­ст­во­ва­ло 7 за­во­дов, в 1889–14 фаб­рик и за­во­дов, в 1913–89 фаб­рик и за­во­дов). В 1874 от­кры­то дви­же­ние по ж.-д. ли­нии Алек­сан­д­ровск – Сим­фе­ро­поль, про­шед­шей че­рез го­род, что сти­му­ли­ро­ва­ло раз­ви­тие М. как пе­ре­ва­лоч­но­го пунк­та тор­гов­ли зер­ном. К кон. 19 в. важ­ный тор­го­вый центр (еже­год­но про­во­ди­лось 2–3 яр­мар­ки). В ночь с 26.10(8.11) на 27.10(9.11).1917 в го­ро­де ус­та­нов­ле­на сов. власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917–22 не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки, окон­ча­тель­но за­нят час­тя­ми РККА 30.10.1920 в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Юж­но­го фрон­та 1920 . Уезд­ный го­род Алек­сан­д­ров­ской (с 1921 За­по­рож­ской) губ. УССР (1920–22), уезд­ный (1922–23) и ок­руж­ной (1923–25) го­род Ека­те­ри­но­слав­ской губ. УССР. Ок­руж­ной (1925–30), рай­он­ный (с 1930) центр УССР (1925–32), Днеп­ро­пет­ров­ской обл. УССР (1932–1939), За­по­рож­ской обл. УССР (с 1939). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , в сент. – окт. 1941, в рай­оне М. про­хо­ди­ли ожес­то­чён­ные бои, го­род ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми 6.10.1941. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 23.10.1943 в хо­де Ме­ли­то­поль­ской на­сту­пат. опе­ра­ции.

В М. – муж­ской мон. Прп. Сав­вы Ос­вя­щен­но­го (1994); со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, клад­би­щен­ская ц. Усек­но­ве­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи (1905). Ме­мо­ри­ал вои­нам, пав­шим при ос­во­бо­ж­де­нии М. (1967; скульп­тор Б. М. Явич). Ме­ли­то­поль­ский гос. пе­да­го­гич. ун-т им. Б. Хмель­ниц­ко­го (ос­но­ван в 1923, совр. назв. и ста­тус с 2000; при ун-те – НИИ био­раз­но­об­ра­зия на­зем­ных и вод­ных эко­си­стем Ук­раи­ны, 1977), Тав­ри­че­ский гос. аг­ро­тех­но­ло­гич. ун-т (ос­но­ван в 1932, совр. назв. и ста­тус с 2007); под­раз­де­ле­ния ря­да укр. ву­зов. Центр. го­род­ская б-ка им. М. Ю. Лер­мон­то­ва. Гор. крае­ведч. му­зей (1921; зда­ние – особ­няк куп­ца И. Е. Чер­ни­ко­ва, нач. 20 в.).

Дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий по вы­пус­ку ав­то­ком­плек­тую­щих – за­во­ды: «Ав­то­ЗАЗ-Мо­тор» (дви­га­те­ли и ко­роб­ки пе­ре­дач для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), «Ав­то­цвет­лит» (ли­тые де­та­ли из алю­ми­ние­вых и маг­ние­вых спла­вов, ста­ли и чу­гу­на), «Ав­то­гид­ро­аг­ре­гат» (амор­ти­за­то­ры и тор­моз­ные гид­ро­сис­те­мы), под­шип­ни­ков сколь­же­ния (вкла­ды­ши под­шип­ни­ков сколь­же­ния ко­лен­ча­тых ва­лов), так­же за­вод трак­тор­ных гид­ро­аг­ре­га­тов. Сре­ди др. – за­во­ды: «Гид­ро­маш» (ав­то­подъ­ём­ни­ки, тех­ни­ка для ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва и по­жа­ро­ту­ше­ния: на­со­сы, мо­то­пом­пы и др.), стан­ко­строи­тель­ный, ком­прес­сор­ный, хо­лодиль­но­го ма­ши­но­строе­ния «Реф­ма», «Ме­ли­то­поль­п­род­маш» (гл. обр. ли­нии для роз­ли­ва пи­ще­вых жид­ко­стей). Лёг­кая (швей­ные, три­ко­таж­ные из­де­лия) и пи­ще­вая (в т. ч. мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод, мясо- и хле­бо­ком­би­на­ты) пром-сть; про­из-во ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов.

На тер­ри­то­рии М. – Мелитопольский кур­ган; близ го­ро­да – Ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гич. му­зей-за­по­вед­ник «Ка­мен­ная мо­ги­ла» (см. в ст. Каменная могила).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)