МЕЛИТОН САРДИЙСКИЙ (др.-греч. Μελίτων Σάρδεων)

Христианский богослов и писатель II в.

О жизни Мелитона известно немного. Он был родом из Сард в Малой Азии, мы знаем, что он был не женат. Мелитон пользовался большой славой как писатель и проповедник, кроме того, о нем говорят как о первом паломнике в Святую Землю. Мелитон первым составил христианский список канонических книг Ветхого Завета и сборника свидетельств из новозаветных Писаний о пророчествах о Христе и его прообразах в Ветхом Завете. Ему принадлежала недошедшая до нашего времени апология (сохранилось два ее фрагмента в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского ), где он провел связь между установлением империи Августа и появлением христианства. Кроме того, Мелитон боролся с современными ему ересями, особенно с гностиками.

Мелитону принадлежали сочинения «О Пасхе» (мы не знаем, оно состояло из двух книг или частей или это два разных сочинения, посвященных Пасхе), «О Церкви», «О воскресении», «О вере человеческой», «О душе и теле», «О крещении» и др., всего более 20 трудов. Отрывки из его сочинений сохранились у Евсевия Кесарийского, Иеронима Стридонского , Афанасия Синайского и других церковных писателей, что показывает высокий авторитет Мелитона в Церкви. В 1940 и 1960 гг. были обнаружены папирусы , содержащие большие фрагменты «О Пасхе», что позволило в значительной степени реконструировать его текст.

Сочинения :

Творения св. Мелитона, еп. Сардийского / Пер. с греч. А. Г. Дунаева // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999. С. 520-694.