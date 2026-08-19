МЕЛИССИНО ИВАН ИВАНОВИЧ
МЕЛИССИНО ИВАН ИВАНОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1768 год).
Дворянин. Сын И.А. Мелиссино, выходца из Венецианской республики, вице-президента Коммерц-коллегии (1740-1745 годы) и Мануфактур-коллегии (1745-1752 годы). Окончил Кадетский корпус (1739 год). Служил в Юстиц-коллегии (1740-1745 годы), канцелярии ревельских губернаторов - герцога П.А.Ф. Гольштейн-Бека и князя В.П. Долгорукова (1746-1757 годы). Директор Московского университета (1757-1763 годы). Занимался подготовкой 2-го издания «Собрания разных сочинений…» М.В. Ломоносова (тома 1-2, 1757-1759 годы). Инициатор введения должности цензора при типографии университета (в 1762 году на неё назначен М.М. Херасков). Обер-прокурор Синода [10(21).06.1763-24.10(04.11).1768 годов]. Благодаря усилиям Мелиссино в 1764 году указом императрийцы Екатерины II восстановлена уплата старообрядцами двойной подушной подати, отменённая в 1763 году, а постановлением Синода епархиальным архиереям предписано освободить всех старообрядцев, насильно удерживавшихся в монастырях для обращения в православие. По предложению Мелиссино в 1765 году несколько учащихся разных семинарий отправлены в Оксфордский, Гёттингенский и Лейденский университеты для изучения философии, истории, географии, математики, иностранных языков. По инициативе и под давлением Мелиссино в 1766 году принят указ Синода о проведении секуляризации церковных земель на Левобережной Украине (не утверждён Екатериной II до получения данных о церковном имуществе, секуляризация осуществлена в 1786 году). Мелиссино инициировал отмену телесных наказаний для священно- и церковнослужителей за их «неправедное» поведение (указы 1767 и 1771 годов). При содействии императрийцы Екатерины II Мелиссино стремился усилить власть обер-прокурора в церковном управлении. Пытался радикально преобразовать РПЦ в духе англиканства. Составил проект наказа Синода его депутату в Уложенной комиссии 1767-1768/69 годов митрополиту Новгородскому и Великолукскому Дмитрию (Сеченову) (опубликован в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1871 год, книга 3). Предлагал ликвидировать монашество и назначать на епископские кафедры священнослужителей из числа белого духовенства, сократить продолжительность православных богослужений и постов для мирян, ввести запрет причащать детей до 7- или 10-летнего возраста, разрешить разводы в случае «непримиримых ссор между супругами», а также браки между двоюродными братьями и сёстрами, 4-й и последующие браки для овдовевших или разведённых супругов, и др. В окончательном варианте наказа Синодом включено только предложение Мелиссино об организации кладбищ вне населённых мест и приходов церквей.
Опекун Московского воспитательного дома (1768-1795 годы). Куратор Московского университета (1771-1795 годы; в 1771-1778 годах вместе с И.И. Шуваловым и В.Е. Адодуровым; в 1778-1795 годах вместе с Шуваловым и М.М. Херасковым). Инициатор создания при университете Благородного пансиона (вместе с Херасковым), а также литературного и просветительного обществ - Вольного российского собрания (1771-1783 годы, его председатель), Общества любителей российской учёности (1789 год) и др. Способствовал роспуску «Дружеского учёного общества» (одной из причин этого стал конфликт между Мелиссино и руководителями общества - Н.И. Новиковым и И.Г. Шварцем). По указанию Мелиссино составлен «Способ учения» - правила для подготовки к поступлению в университет (опубликованы на русском, латинском, немецком и французском языках в 1771 году). Мелиссино содействовал расширению и реконструкции зданий университета у Воскресенских ворот и на Моховой улице, строительству церкви Святого мученика Татианы (освящена в 1791 году). В 1778 году составил план переустройства университета. Поддержав и развив идею, высказанную профессорами университета в 1775 году, предложил создать по образцу британских университетов новый университетский комплекс за пределами Москвы, на Воробьёвых горах, а также наряду с 3 существовавшими факультетами (философским, юридическим и медицинским) открыть богословский ф-т, организовать ботанич. сад и астрономическую обсерваторию, систематически направлять лучших студентов на стажировку в западно-европейские университеты, увеличить число казённокоштных студентов с 30 до 300 и др.
Перевёл с французского языка сочинение Вольтера «Вопросы человека, ничего не знающего» (опубликовано в издании: «Опыт трудов Вольного Российского собрания», 1775 год, часть 2), с русского языка на немецкий язык оды поэта И.А. Верещагина, написанные в честь заключения русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мира 1774 (1775) года и возвращения в Санкт-Петербург после длительного пребывания за границей И.И. Шувалова (1777 год). В 1790-1795 годах издавал в Москве «Политический журнал» (выходил до 1830 года) - перевод с немецкого языка на русский язык одноимённого журнала, выходившего в Гамбурге. Один из организаторов и первых членов Российской академии (1783 год), участвовал в работе над «Словарём Академии Российской, по азбучному порядку расположенному» (части 1-6, 1789-1794 годы).
Брат Мелиссино - Пётр Иванович [11(22).01.1726 - 26.12.1797(06.01.1798) годы, Санкт-Петербург], российский военный деятель, генерал от артиллерии (1796 год). Окончил Сухопутный кадетский корпус (1750 год). Участник Семилетней войны 1756-1763 годов, русско-турецкой войны 1768-1774 годов (отличился при взятии Хотина в 1769 году, в Ларгском и Кагульском сражениях 1770 года, осаде Силистрии 1773-1774 годов) и русско-шведской войны 1788-1790 годов. Директор Императорского сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1783-1797 годы), ввёл в учебную программу новые предметы (тактику, естественную историю, верховую езду), способствовал более углублённому изучению истории и географии. Инспектор артиллерии (в 1790 году и 1796-1797/98 годах). Награждён орденами Святого Георгия 3-й степени (1770 год), Святого Александра Невского (1789 год), Святого Андрея Первозванного (1797 год) и др.
Источники:
Рескрипты Екатерины II к И.И. Мелиссино // Русский архив. 1870. № 4, 5;
Письма П.И. Фонвизина И.И. Мелиссино // Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980;
«…Не называть их больше раскольниками, а употреблять другое название…»: Предложения обер-прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино Екатерине II о необходимости изменения законодательства о раскольниках 1763 г. / Публ. И.А. Иванова // Отечественные архивы. 2007. № 4.