МЕЛИССИНО ИВАН ИВАНОВИЧ

МЕЛИССИНО ИВАН ИВАНОВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1768 год).

Дво­ря­нин. Сын И.А. Ме­лис­си­но, вы­ход­ца из Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, ви­це-пре­зи­ден­та Ком­мерц-кол­ле­гии (1740-1745 годы) и Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии (1745-1752 годы). Окон­чил Ка­дет­ский кор­пус (1739 год) . Слу­жил в Юс­тиц-кол­ле­гии (1740-1745 годы), кан­це­ля­рии ре­вель­ских гу­бер­на­то­ров - гер­цо­га П.А.Ф. Голь­штейн-Бе­ка и князя В.П. Дол­го­ру­ко­ва (1746-1757 годы). Ди­рек­тор Московского университета (1757-1763 годы). За­ни­мал­ся под­го­тов­кой 2-го издания «Со­б­ра­ния раз­ных со­чи­не­ний…» М.В. Ло­мо­но­со­ва (тома 1-2, 1757-1759 годы). Ини­циа­тор вве­де­ния долж­но­сти цен­зо­ра при ти­по­гра­фии университета (в 1762 году на неё на­зна­чен М.М. Херасков). Обер-про­ку­рор Си­нода [10(21).06.1763-24.10(04.11).1768 годов]. Бла­го­да­ря уси­ли­ям Мелиссино в 1764 году ука­зом императрийцы Ека­те­ри­ны II вос­ста­нов­ле­на уп­ла­та ста­ро­об­ряд­ца­ми двой­ной по­душ­ной по­да­ти, от­ме­нён­ная в 1763 году, а по­ста­нов­ле­ни­ем Си­но­да епар­хи­аль­ным ар­хие­ре­ям пред­пи­са­но ос­во­бо­дить всех ста­ро­обряд­цев, на­силь­но удер­жи­вав­ших­ся в мо­на­сты­рях для об­ра­ще­ния в пра­во­сла­вие. По пред­ло­же­нию Мелиссино в 1765 году несколько уча­щих­ся раз­ных се­ми­на­рий от­прав­ле­ны в Окс­форд­ский, Гёт­тин­ген­ский и Лей­ден­ский университеты для изу­че­ния фи­ло­со­фии, ис­то­рии, гео­гра­фии, ма­те­ма­ти­ки, иностранных язы­ков. По ини­циа­ти­ве и под дав­ле­ни­ем Мелиссино в 1766 году при­нят указ Си­но­да о про­ве­де­нии се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных зе­мель на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не (не ут­вер­ждён Ека­те­ри­ной II до по­лу­че­ния дан­ных о цер­ков­ном иму­ще­ст­ве, се­ку­ля­ри­за­ция осу­ще­ст­в­ле­на в 1786 году). Мелиссино ини­ции­ро­вал от­ме­ну те­лес­ных на­ка­за­ний для свя­щен­но- и цер­ков­но­слу­жи­те­лей за их «не­пра­вед­ное» по­ве­де­ние (ука­зы 1767 и 1771 годов). При со­дей­ст­вии императрийцы Ека­те­ри­ны II Мелиссино стре­мил­ся уси­лить власть обер-про­ку­ро­ра в цер­ков­ном уп­рав­ле­нии. Пы­тал­ся ра­ди­каль­но пре­об­ра­зо­вать РПЦ в ду­хе анг­ли­кан­ст­ва. Со­ста­вил про­ект на­ка­за Си­но­да его де­пу­та­ту в Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/69 годов митрополиту Нов­го­род­ско­му и Ве­ли­ко­лук­ско­му Дмит­рию (Се­че­но­ву) (опубликован в «Чте­ни­ях в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1871 год, книга 3). Пред­ла­гал ли­к­ви­ди­ро­вать мо­на­ше­ст­во и на­зна­чать на епи­скоп­ские ка­фед­ры свя­щен­но­слу­жи­те­лей из чис­ла бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва, со­кра­тить про­дол­жи­тель­ность пра­во­слав­ных бо­го­слу­же­ний и по­стов для ми­рян, вве­сти за­прет при­ча­щать де­тей до 7- или 10-лет­не­го воз­рас­та, раз­ре­шить раз­во­ды в слу­чае «не­при­ми­ри­мых ссор ме­ж­ду суп­ру­га­ми», а так­же бра­ки ме­ж­ду двою­род­ны­ми брать­я­ми и сё­ст­ра­ми, 4-й и по­сле­дую­щие бра­ки для ов­до­вев­ших или раз­ве­дён­ных суп­ру­гов, и др. В окон­чательном ва­ри­анте на­ка­за Си­но­дом вклю­че­но толь­ко пред­ло­же­ние Мелиссино об ор­га­ни­за­ции клад­бищ вне на­се­лён­ных мест и при­хо­дов церк­вей.

Опе­кун Московского вос­пи­тательного до­ма (1768-1795 годы). Ку­ра­тор Московского университета (1771-1795 годы; в 1771-1778 годах вме­сте с И.И. Шу­ва­ло­вым и В.Е. Адо­ду­ро­вым; в 1778-1795 годах вме­сте с Шу­ва­ло­вым и М.М. Хе­ра­ско­вым). Ини­циа­тор соз­да­ния при университете Бла­го­род­но­го пан­сио­на (вме­сте с Хе­ра­ско­вым), а так­же литературного и про­све­тительного обществ - Воль­но­го рос­сий­ско­го со­б­ра­ния (1771-1783 годы, его председатель), Общества лю­би­те­лей российской учё­но­сти (1789 год) и др. Спо­соб­ст­во­вал рос­пус­ку «Дру­же­ско­го учё­но­го об­ще­ст­ва» (од­ной из при­чин это­го стал кон­фликт ме­ж­ду Мелиссино и ру­ко­во­ди­те­ля­ми об­ще­ст­ва - Н.И. Но­ви­ко­вым и И.Г. Швар­цем). По ука­за­нию Мелиссино со­став­лен «Спо­соб уче­ния» - пра­ви­ла для под­го­тов­ки к по­сту­п­ле­нию в университет (опубликованы на русском, латинском, немецком и французском язы­ках в 1771 году). Мелиссино со­дей­ст­во­вал рас­ши­ре­нию и ре­кон­ст­рук­ции зда­ний университета у Вос­кре­сен­ских во­рот и на Мо­хо­вой улице, строи­тель­ст­ву церкви Святого мученика Та­тиа­ны (ос­вя­ще­на в 1791 году). В 1778 году со­ста­вил план пе­ре­уст­рой­ст­ва университета. Под­дер­жав и раз­вив идею, вы­ска­зан­ную про­фес­со­ра­ми университета в 1775 году, пред­ло­жил соз­дать по об­раз­цу британских университетов но­вый уни­вер­си­тет­ский ком­плекс за пре­де­ла­ми Мо­ск­вы, на Во­робь­ё­вых го­рах, а так­же наря­ду с 3 су­ще­ст­во­вав­ши­ми фа­куль­те­та­ми (фи­ло­соф­ским, юри­ди­че­ским и ме­ди­цин­ским) от­крыть бо­го­слов­ский ф-т, ор­га­ни­зо­вать бо­та­нич. сад и ас­тро­но­мическую об­сер­ва­то­рию, сис­те­ма­ти­че­ски на­прав­лять луч­ших сту­ден­тов на ста­жи­ров­ку в западно-ев­ропейские университеты, уве­ли­чить чис­ло ка­зён­но­кошт­ных сту­ден­тов с 30 до 300 и др.

Пе­ре­вёл с французского языка сочинение Воль­те­ра «Во­про­сы че­ло­ве­ка, ни­че­го не знаю­ще­го» (опубликовано в издании: «Опыт тру­дов Воль­но­го Рос­сий­ско­го со­б­ра­ния», 1775 год, часть 2), с русского языка на немецкий язык оды по­эта И.А. Ве­ре­ща­ги­на, на­пи­сан­ные в честь за­клю­че­ния русско-турецкого Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 (1775) года и воз­вра­ще­ния в Санкт-Пе­тер­бург по­сле дли­тель­но­го пре­бы­ва­ния за гра­ни­цей И.И. Шу­ва­ло­ва (1777 год). В 1790-1795 годах из­да­вал в Мо­ск­ве «По­ли­ти­че­ский жур­нал» (вы­хо­дил до 1830 года) - пе­ре­вод с немецкого языка на русский язык од­но­имён­но­го жур­на­ла, вы­хо­див­ше­го в Гам­бур­ге. Один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вых чле­нов Рос­сий­ской ака­де­мии (1783 год), уча­ст­во­вал в ра­бо­те над «Сло­ва­рём Ака­де­мии Рос­сий­ской, по аз­буч­но­му по­ряд­ку рас­по­ло­жен­но­му» (части 1-6, 1789-1794 годы).

Брат Мелиссино - Пётр Ива­но­вич [11(22).01.1726 - 26.12.1797(06.01.1798) годы, Санкт-Пе­тер­бург], российский во­енный дея­тель, генерал от артиллерии (1796 год). Окон­чил Су­хо­пут­ный ка­дет­ский кор­пус (1750 год). Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов , русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (от­ли­чил­ся при взя­тии Хо­ти­на в 1769 году, в Ларг­ском и Ка­гуль­ском сра­же­ни­ях 1770 года, оса­де Си­ли­ст­рии 1773-1774 годов) и русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов. Ди­рек­тор Императорского су­хо­пут­но­го шля­хет­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1783-1797 годы), ввёл в учеб­ную про­грам­му но­вые пред­ме­ты (так­ти­ку, ес­тественную ис­то­рию, вер­хо­вую ез­ду), спо­соб­ст­во­вал бо­лее уг­луб­лён­но­му изу­че­нию ис­то­рии и гео­гра­фии. Ин­спек­тор ар­тил­ле­рии (в 1790 году и 1796-1797/98 годах). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни (1770 год), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1789 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1797 год) и др.

Ис­точники:

Ре­ск­рип­ты Ека­те­ри­ны II к И.И. Ме­лис­си­но // Рус­ский ар­хив. 1870. № 4, 5;

Пись­ма П.И. Фон­ви­зи­на И.И. Ме­лис­си­но // Пись­ма рус­ских пи­са­те­лей XVIII в. Л., 1980;

«…Не на­зы­вать их боль­ше рас­коль­ни­ка­ми, а упот­реб­лять дру­гое на­зва­ние…»: Пред­ло­же­ния обер-про­ку­ро­ра Свя­тей­ше­го Си­но­да И.И. Ме­лис­си­но Ека­те­ри­не II о не­об­хо­ди­мо­сти из­ме­не­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва о рас­коль­ни­ках 1763 г. / Публ. И.А. Ива­но­ва // Оте­че­ст­вен­ные ар­хи­вы. 2007. № 4.