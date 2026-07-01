МЕЛИСС ИЗ САМОСА (др.-греч. Μέλισσος)

Древнегреческий философ-элеат.

Мелисс стал завершителем трудов философов Элейской школы. Ему принадлежит сочинение «О природе, или О сущем», который дошел до нас в изложении Симпликия и в псевдо-аристотелевском сочинении «О Мелиссе, Ксенофане, Горгии». Он разворачивает учение Парменида , выраженное его создателем в поэме, в виде стройного рассуждения, где, исходя из отправного положения «Бытие существует», приходит к выводам о том, что бытие бесконечно, единственно, однородно, неподвержено изменениям. Эти представления противоречат данным чувственного опыта, но Мелисс, как и Парменид, не опровергает их данные. То систематическое выражение, которое Мелисс придал элейской философии, вполне могло повлиять на учения Эмпедокла , Анаксагора , Левкиппа и Демокрита .

Издания фрагментов :

Фраг­мен­ты ран­них гре­че­ских фи­ло­со­фов / Изд. под­гот. А. В. Ле­бе­дев. М., 1989.