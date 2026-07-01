МЕЛИОРАНСКИЙ Борис Михайлович

Российский ис­то­рик, ви­зантинист, бо­го­слов.

Из дво­рян. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. фа­куль­тет С.-Пе­терб. ун-та (1892), уче­ник В. К. Ерн­ш­тед­та, В. Г. Ва­силь­ев­ско­го; спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ис­то­рии Церк­ви. Со­сто­ял воль­но­слу­ша­те­лем С.-Пе­терб. ду­хов­ной ака­де­мии, где его учи­те­ля­ми бы­ли Н. Н. Глу­бо­ков­ский , В. В. Бо­ло­тов, И. Е. Тро­иц­кий. Не­смот­ря на ста­тус воль­но­слу­ша­те­ля, осо­бым рас­по­ря­же­ни­ем Си­но­да по­лу­чил пра­во на за­щи­ту в ака­де­мии дис­сер­та­ции. Кан­ди­дат (1895), ма­гистр бо­го­сло­вия (дис. «Ге­ор­гий Кип­ря­нин и Ио­анн Ие­ру­са­лим­ля­нин, два ма­ло­из­ве­ст­ных бор­ца за пра­во­сла­вие в VIII в.», 1901). Проф. цер­ков­ной ис­то­рии С.-Пе­терб. ун-та (1902), пре­по­да­ва­тель Бес­ту­жев­ских кур­сов.

М. со­че­тал качества стро­го­го ис­точ­ни­кове­да и мыс­ли­те­ля, спо­соб­но­го к фи­лос. ин­тер­пре­та­ции изу­чае­мо­го ма­те­риа­ла. В цен­тре его ин­те­ре­сов бы­ли фи­лос. про­бле­мы бо­го­сло­вия эпо­хи Все­лен­ских со­бо­ров, в ча­ст­но­сти фор­му­ли­ро­ва­ние триа­до­ло­гич. дог­ма­та и ико­но­борч. спо­ры. Ито­гом твор­че­ст­ва М. яв­ля­ет­ся соч. «Из лек­ций по ис­то­рии и ве­ро­уче­нию древ­ней хри­сти­ан­ской Церк­ви (I– VIII вв.)» (посм. изд.: вып. 1–3, 1910–1913). По­ле­ми­зи­руя с пред­ста­ви­те­ля­ми про­тес­тант­ских бо­го­слов­ских школ (тю­бин­ген­ская, шко­ла ис­то­рии ре­ли­гий и др.), он вы­сту­пал про­тив пре­уве­ли­че­ния влия­ния эл­ли­низ­ма на ран­нее хри­сти­ан­ст­во. В ча­ст­но­сти, ви­дя ис­то­ки хилиазма в апо­ка­лип­ти­ке меж­за­вет­но­го пе­рио­да, он по­ла­гал, что на­ли­чие хи­лиа­стич. уче­ний в пер­вые ве­ка ис­то­рии Цер­к­ви до­ка­зы­ва­ет влия­ние на раз­ви­тие цер­ков­но­го уче­ния пер­во­на­чаль­ной иу­де­охри­сти­ан­ской об­щи­ны. М. – ав­тор мно­го­числ. ста­тей в «Ви­зан­тий­ском вре­мен­ни­ке» (вёл биб­лио­гра­фич. раз­дел) и Эн­цик­ло­пе­дич. сло­ва­ре Брок­гау­за и Еф­ро­на.

Из­вес­тен так­же брат М. – П. М. Ме­лио­ран­ский (1868–1906), вос­то­ко­вед, проф. С.-Пе­терб. уни­вер­си­те­та.

Сочинения:

Но­во­от­кры­тые Λόγια ’Ιησοῦ как ис­то­ри­че­ский ис­точ­ник // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1897. № 12;

Во­прос о древ­но­сти ка­но­ни­че­ских еван­ге­лий // Там же. 1898. № 9;

О Тро­ич­но­сти (Раз­бор кри­ти­ки Л. Тол­сто­го). СПб., 1907;

Фи­ло­соф­ская сто­ро­на ико­но­бор­че­ст­ва. М., 1907;

Ев­рей­ст­во в эпо­ху Хри­ста и Еван­гель­ская про­по­ведь // Стран­ник. 1909. № 6;

Апо­столь­ский век // Там же. 1909. № 7;

Ис­то­рия ве­ро­уче­ния до ари­ан­ст­ва // Там же. 1910. № 6;

Из по­смерт­ных бу­маг и за­пис­ной тет­ра­ди про­фес­со­ра по ис­то­рии церк­ви в Санкт-Пе­тер­бург­ском уни­вер­си­те­те и на Выс­ших жен­ских кур­сах Б. Ме­лио­ран­ско­го. СПб., 1911.

Автор статьи: Ю. И. Ру­бан.