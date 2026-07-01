МЕЛИОРАНСКИЙ Борис Михайлович
Российский историк, византинист, богослов.
Из дворян. Окончил историко-филологич. факультет С.-Петерб. ун-та (1892), ученик В. К. Ернштедта, В. Г. Васильевского; специализировался по истории Церкви. Состоял вольнослушателем С.-Петерб. духовной академии, где его учителями были Н. Н. Глубоковский, В. В. Болотов, И. Е. Троицкий. Несмотря на статус вольнослушателя, особым распоряжением Синода получил право на защиту в академии диссертации. Кандидат (1895), магистр богословия (дис. «Георгий Кипрянин и Иоанн Иерусалимлянин, два малоизвестных борца за православие в VIII в.», 1901). Проф. церковной истории С.-Петерб. ун-та (1902), преподаватель Бестужевских курсов.
М. сочетал качества строгого источниковеда и мыслителя, способного к филос. интерпретации изучаемого материала. В центре его интересов были филос. проблемы богословия эпохи Вселенских соборов, в частности формулирование триадологич. догмата и иконоборч. споры. Итогом творчества М. является соч. «Из лекций по истории и вероучению древней христианской Церкви (I– VIII вв.)» (посм. изд.: вып. 1–3, 1910–1913). Полемизируя с представителями протестантских богословских школ (тюбингенская, школа истории религий и др.), он выступал против преувеличения влияния эллинизма на раннее христианство. В частности, видя истоки хилиазма в апокалиптике межзаветного периода, он полагал, что наличие хилиастич. учений в первые века истории Церкви доказывает влияние на развитие церковного учения первоначальной иудеохристианской общины. М. – автор многочисл. статей в «Византийском временнике» (вёл библиографич. раздел) и Энциклопедич. словаре Брокгауза и Ефрона.
Известен также брат М. – П. М. Мелиоранский (1868–1906), востоковед, проф. С.-Петерб. университета.
Сочинения:
Новооткрытые Λόγια ’Ιησοῦ как исторический источник // Журнал Министерства народного просвещения. 1897. № 12;
Вопрос о древности канонических евангелий // Там же. 1898. № 9;
О Троичности (Разбор критики Л. Толстого). СПб., 1907;
Философская сторона иконоборчества. М., 1907;
Еврейство в эпоху Христа и Евангельская проповедь // Странник. 1909. № 6;
Апостольский век // Там же. 1909. № 7;
История вероучения до арианства // Там же. 1910. № 6;
Из посмертных бумаг и записной тетради профессора по истории церкви в Санкт-Петербургском университете и на Высших женских курсах Б. Мелиоранского. СПб., 1911.
Автор статьи: Ю. И. Рубан.