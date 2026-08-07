МЕЛИКЯН Спиридон Аветисович
Армянский композитор, музыковед, хормейстер, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1933).
В 1902 окончил Духовную академию в Эчмиадзине (муз. предметы изучал у Комитаса), затем преподавал там же (помощник Комитаса). В 1908 окончил частную консерваторию в Берлине, где учился у Р. Шмидта (композиция), О. Флейшера (история музыки), З. Окса (дирижирование). В 1909–21 хормейстер в Духовной семинарии Нерсесяна в Тифлисе. Организовал в Тифлисе Арм. муз. об-во (1912) и Арм. хоровое об-во (1917). В 1924–33 преподавал в Ереванской конс. (ректор в 1930–31). Организовал ряд фольклорных экспедиций по Армении. Автор детской оперы «Гарник ахпер» («Братик барашек», 1914), Легенды для симфонич. оркестра с хором «Ахтамар» (1907), романсов, обработок арм. нар. песен.
Сочинения:
Вопросы развития нашей музыки. Тифлис, 1909 (на арм. яз.);
Гаммы армянской народной песни. Ер., 1932;
Анализ произведений Комитаса. Ер., 1932 (на арм. яз.);
Очерк истории армянской музыки. Ер., 1935 (на арм. яз.).
Автор статьи: Э. А. Мирзоева.