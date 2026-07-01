МЕЛИКОВА, Татьяна Сергеевна

Музыковед, музыкальный редактор, пианистка, концертмейстер, педагог.

Окончила музыковедческий факультет Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (2008).

Дипломант международных конкурсов. Как пианистка выступает в качестве солистки и концертмейстера в концертных залах Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербургской консерватории : аспирант (соискатель) кафедры музыкальной критики; ассистент Л. Г. Данько (2008–2011, читала лекции по истории музыки для иностранных студентов на русском и английском языках); сотрудник Архива (2009–2011); ведущий специалист концертного отдела Малого зала имени А. К. Глазунова (с 2008).

С 2008 — корреспондент отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» .

Музыкальный редактор и ведущая концертов в Белом зале Политехнического университета (2008).

Концертмейстер факультета музыки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (2009–2012).

С 2012 — преподаватель фортепиано в Детской школе искусств № 3 (г. Санкт-Петербург).

С 2005 — координатор проекта, музыкальный редактор и переводчик буклетов I, II и III Международных конференций по музыкальному образованию на базе Санкт-Петербургской консерватории: «Европейское высшее музыкальное образование: Россия, страны СНГ и Европы. Состояние и перспективы» (2005); «Европейское довузовское образование: Россия, страны СНГ и Европы. Состояние и перспективы» (2006); «Музыкальное образование и воспитание в России, странах СНГ и Европы в XXI веке. Состояние и перспективы» (2007); фестиваля «Международная Неделя Консерваторий» (с 2008); I и II Международных конкурсов органистов имени И. А. Браудо (2009, 2014), проекта «Студенческая филармония Санкт-Петербургской консерватории» (с 2008).

Секретарь жюри, координатор: прослушиваний XIII Международного фортепианного конкурса имени В. Клиберна в Малом зале имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории (2009); I Международного музыкального турнира «Терем СROSSOVER» (Санкт-Петербург, 2010), XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Санкт-Петербург, 2011).

С 2009 — консультант в области классической музыки проекта «Творческие стажировки в России» на базе фонда имени Д. С. Лихачёва .

Автор статьи: Т. С. Меликова