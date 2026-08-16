МЕЛИКОВ Владимир Арсеньевич
Советский военный теоретик и историк, генерал-майор (1940). Окончил Военную академию РККА (1923).
На воен. службе с 1917, участник 1-й мировой войны. В 1918 вступил в РККА. В Гражданскую войну 1917–22, в нояб. 1917 – янв. 1918, ком. отряда Красной гвардии, в февр.– окт. 1918 – стрелк. полка. С окт. 1918 служил во Всероссийском главном штабе и Полевом штабе РВСР. Во время сов.-польск. войны 1920 (с июня 1920) зам. команд. 4-й армией Зап. фронта. В окт. 1920 нач. 13-й стрелк. дивизии на Юж. фронте, действовавшей в Сев. Таврии против войск «Русской армии». С 1924 М. – адъюнкт, затем преподаватель и нач. кафедры воен. истории Воен. академии им. М. В. Фрунзе. С 1936 нач. кафедры воен. истории Академии Генштаба, проф. (1938). Наряду с преподават. работой М. занимался научно- исследоват. деятельностью. Его осн. научные труды посвящены анализу воен. действий в 1-й мировой войне и Гражд. войне 1917–22, вопросам развития воен. искусства и воен. истории, разработке проблем начального периода войны и стратегич. развёртывания вооруж. сил на ТВД; исследовал 30-летнюю деятельность генеральных штабов осн. европ. государств, предшествовавшую 1-й мировой войне. В 1942 по ложному доносу отстранён от должности, затем уволен из армии. Арестован в 1944, умер в заключении. Посмертно реабилитирован. Награждён орденом Красного Знамени (1920).
Сочинения:
Проблема стратегического развертывания по опыту мировой и гражданской войны. М., 1935. Т. 1;
Марна. Висла. Смирна. 2-е изд. М., 1937;
Героическая оборона Царицына (1918). 2-е изд. М., 1940.
Автор статьи: А. Д. Борщов.