МЕЛИК-ШАХ

Сул­тан из дина­стии Ве­ли­ких Сель­джу­ки­дов.

(Ма­лик­шах, Ма­лик-шах Абуль-Фатх Джа­лал-ад-Дин) Всту­пил на пре­стол в 1072 по­сле по­дав­ле­ния мя­те­жа сво­его дя­ди Ка­вур­да. В го­ды прав­ле­ния М.-ш. им­пе­рия Сель­джу­ки­дов дос­тиг­ла наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва. М.-ш. зна­чи­тель­но рас­ши­рил гра­ни­цы го­су­дар­ст­ва. В 1072 с по­мо­щью туркм. опол­че­ний за­хва­тил Сев. Си­рию и часть Па­ле­сти­ны. В 1074 дви­нул­ся на Са­мар­канд, не­да­ле­ко от совр. г. Кар­ши на­нёс по­ра­же­ние ар­мии Ка­ра­ха­ни­дов и ов­ла­дел Бу­ха­рой и Са­мар­кан­дом. В 1089 вой­ско М.-ш. за­хва­ти­ло Фер­га­ну и дос­тиг­ло гра­ниц Вост. Тур­ке­ста­на. В пе­ри­од прав­ле­ния М.-ш. за­вер­шил­ся про­цесс скла­ды­ва­ния но­вой сис­те­мы управ­ле­ния Сель­джук­ской им­пе­ри­ей, бы­ла вве­де­на сис­те­ма ди­ва­нов, гос. ап­па­рат воз­гла­вил ва­зир, став­ший вто­рым по влия­нию по­сле сул­та­на че­ло­ве­ком в го­су­дар­ст­ве. Под влия­ни­ем ва­зи­ра Ни­за­ма ал-Муль­ка М.-ш. про­вёл ре­фор­му, по­ло­жив­шую на­ча­ло мас­со­вой раз­да­че вои­нам вза­мен жа­ло­ва­нья зе­мель­ных на­де­лов в ка­че­ст­ве ус­лов­но­го дер­жа­ния (ик­та). М.-ш. по­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и иск-ву; от­крыл выс­шие шко­лы в Ге­ра­те и Ба­гда­де, в 1079 про­вёл ре­фор­му ка­лен­да­ря («Ле­то­ис­чис­ле­ние Ма­ли­ки», или «Джа­ла­ло­ва эра»).