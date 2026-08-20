МЕЛИК-ШАХ
Султан из династии Великих Сельджукидов.
(Маликшах, Малик-шах Абуль-Фатх Джалал-ад-Дин) Вступил на престол в 1072 после подавления мятежа своего дяди Кавурда. В годы правления М.-ш. империя Сельджукидов достигла наивысшего могущества. М.-ш. значительно расширил границы государства. В 1072 с помощью туркм. ополчений захватил Сев. Сирию и часть Палестины. В 1074 двинулся на Самарканд, недалеко от совр. г. Карши нанёс поражение армии Караханидов и овладел Бухарой и Самаркандом. В 1089 войско М.-ш. захватило Фергану и достигло границ Вост. Туркестана. В период правления М.-ш. завершился процесс складывания новой системы управления Сельджукской империей, была введена система диванов, гос. аппарат возглавил вазир, ставший вторым по влиянию после султана человеком в государстве. Под влиянием вазира Низама ал-Мулька М.-ш. провёл реформу, положившую начало массовой раздаче воинам взамен жалованья земельных наделов в качестве условного держания (икта). М.-ш. покровительствовал наукам и иск-ву; открыл высшие школы в Герате и Багдаде, в 1079 провёл реформу календаря («Летоисчисление Малики», или «Джалалова эра»).