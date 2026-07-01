МЕЛЬГУНОВСКИЙ КУРГАН

Кур­ган брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков на пра­вом бе­ре­гу Днеп­ра, в 30 км к се­ве­ру от современного г. Ки­ро­во­град (Ук­раи­на).

Час­тич­но рас­ко­пан по при­ка­зу А. П. Мель­гу­но­ва (1763), дос­ле­до­ван В. Н. Яс­т­ре­бо­вым (1894) и Н. М. Бо­кий (1990). Кон­ст­рук­ция кур­га­на (выс. 10,5 м) и ха­рак­тер по­гре­баль­ных со­ору­же­ний ос­та­лись не­яс­ны­ми. Из­вест­ность М. к. при­нес­ли на­ход­ки 8–7 вв. до н. э., об­на­ру­жен­ные в его зап. час­ти на глу­би­не ок. 2 м, ве­ро­ят­но, в ящи­ке из ка­мен­ных плит: же­лез­ный меч-аки­нак с ру­ко­ятью, об­ли­цо­ван­ной зо­ло­том; зо­ло­тые нож­ны ме­ча, ук­ра­шен­ные в урарт­ском и ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле (фи­гу­ра ле­жа­ще­го оле­ня и го­ло­вы хищ­ных птиц на бо­ко­вой ло­па­сти но­жен ме­ча, свер­нув­шие­ся «пан­те­ры» на втул­ке для под­ве­ши­ва­ния); ближ­не­во­сточ­ная зо­ло­тая диа­де­ма из 3 пле­тё­ных шну­ров с ро­зет­ка­ми и це­поч­ка­ми, об­лом­ки зо­ло­той лен­ты с изо­бра­жени­ем обезь­я­ны и 3 птиц; 17 зо­ло­тых на­шив­ных бля­шек в ви­де хищ­ной пти­цы (рис.); се­реб­ря­ные де­та­ли пред­ме­та урарт­ской па­рад­ной ме­бе­ли (возможно, ска­мей­ки для ног); 40 брон­зо­вых двух­ло­па­ст­ных, трёх­ло­па­ст­ных, трёх­гран­ных на­ко­неч­ни­ков стрел с ши­па­ми и без ши­пов на втул­ке; брон­зо­вая, об­ли­цо­ван­ная зо­ло­том за­стёж­ка го­ри­та; се­реб­ря­ные, по­кры­тые зо­ло­том гвоз­ди­ки; об­лом­ки се­реб­ря­ных, брон­зо­вых, же­лез­ных пред­ме­тов; зо­ло­тое коль­цо (не сохр.). Осо­бен­но­сти де­ко­ра не­ко­то­рых пред­ме­тов сви­де­тель­ст­ву­ют о свя­зи с во­ен. по­хо­да­ми ски­фов в Пе­ред­нюю Азию в 7 в. до н. э. У вер­ши­ны М. к. бы­ло най­де­но из­вая­ние из пес­ча­ни­ка, ве­ро­ят­но сред­не­ве­ко­вое. В ниж­ней час­ти на­сы­пи на­хо­ди­лись слои жжё­ной зем­ли и пе­п­ла, воз­мож­но, – ос­тат­ки со­жжён­но­го де­рев. по­гребаль­но­го со­ору­же­ния. Яс­т­ре­бо­вым в вост. час­ти кур­га­на бы­ли об­на­ру­же­ны 2 ка­та­ком­бы, а в зап. час­ти – ка­на­ва (Е. М. При­дик не ис­клю­чал то­го, что Яс­т­ре­бов при дос­ле­до­ва­нии не­пра­виль­но иден­ти­фи­ци­ро­вал кур­ган). По дан­ным Бо­кий, ос­но­вой М. к. по­слу­жи­ла на­сыпь брон­зо­во­го ве­ка. Кур­ган был ок­ру­жён коль­це­вым рвом, в ко­то­ром най­де­ны кос­ти че­ло­ве­ка и жи­вот­ных, ке­ра­ми­ка брон­зо­во­го ве­ка, фраг­мен­ты гли­ня­ных ам­фор. На­ход­ки из М. к. пер­во­на­чаль­но по­сту­пи­ли в Кун­ст­ка­ме­ру, в 1859 и 1894 – в Эр­ми­таж; не­ко­то­рые ве­щи в 1932 бы­ли пе­ре­да­ны в му­зеи Харь­ко­ва и по­гиб­ли во вре­мя Великой Отечественной вой­ны . М. к. – пер­вый па­мят­ник скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, ис­сле­до­ван­ный на тер­ри­то­рии Вост. Ев­ро­пы. Ком­плекс его уни­каль­ных на­хо­док до сих пор ос­та­ёт­ся важ­ней­шим ис­точ­ни­ком по ран­ней ис­то­рии ски­фов.

Автор статьи: А. Ю. Алек­се­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)