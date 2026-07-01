МЕЛЬГУНОВСКИЙ КУРГАН
Курган бронзового и раннего железного веков на правом берегу Днепра, в 30 км к северу от современного г. Кировоград (Украина).
Частично раскопан по приказу А. П. Мельгунова (1763), доследован В. Н. Ястребовым (1894) и Н. М. Бокий (1990). Конструкция кургана (выс. 10,5 м) и характер погребальных сооружений остались неясными. Известность М. к. принесли находки 8–7 вв. до н. э., обнаруженные в его зап. части на глубине ок. 2 м, вероятно, в ящике из каменных плит: железный меч-акинак с рукоятью, облицованной золотом; золотые ножны меча, украшенные в урартском и скифо-сибирском зверином стиле (фигура лежащего оленя и головы хищных птиц на боковой лопасти ножен меча, свернувшиеся «пантеры» на втулке для подвешивания); ближневосточная золотая диадема из 3 плетёных шнуров с розетками и цепочками, обломки золотой ленты с изображением обезьяны и 3 птиц; 17 золотых нашивных бляшек в виде хищной птицы (рис.); серебряные детали предмета урартской парадной мебели (возможно, скамейки для ног); 40 бронзовых двухлопастных, трёхлопастных, трёхгранных наконечников стрел с шипами и без шипов на втулке; бронзовая, облицованная золотом застёжка горита; серебряные, покрытые золотом гвоздики; обломки серебряных, бронзовых, железных предметов; золотое кольцо (не сохр.). Особенности декора некоторых предметов свидетельствуют о связи с воен. походами скифов в Переднюю Азию в 7 в. до н. э. У вершины М. к. было найдено изваяние из песчаника, вероятно средневековое. В нижней части насыпи находились слои жжёной земли и пепла, возможно, – остатки сожжённого дерев. погребального сооружения. Ястребовым в вост. части кургана были обнаружены 2 катакомбы, а в зап. части – канава (Е. М. Придик не исключал того, что Ястребов при доследовании неправильно идентифицировал курган). По данным Бокий, основой М. к. послужила насыпь бронзового века. Курган был окружён кольцевым рвом, в котором найдены кости человека и животных, керамика бронзового века, фрагменты глиняных амфор. Находки из М. к. первоначально поступили в Кунсткамеру, в 1859 и 1894 – в Эрмитаж; некоторые вещи в 1932 были переданы в музеи Харькова и погибли во время Великой Отечественной войны. М. к. – первый памятник скифской археологической культуры, исследованный на территории Вост. Европы. Комплекс его уникальных находок до сих пор остаётся важнейшим источником по ранней истории скифов.
Автор статьи: А. Ю. Алексеев.